https://sputniknews.lat/20231018/biden-prepara-un-paquete-de-ayuda-de-100000-millones-de-dolares-para-ucrania-e-israel-1144860229.html

Biden prepara un paquete de ayuda de 100.000 millones de dólares para Ucrania e Israel

Biden prepara un paquete de ayuda de 100.000 millones de dólares para Ucrania e Israel

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea pedir 100.000 millones de dólares al Congreso estadounidense, un paquete que incluiría asistencia de defensa... 18.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-18T00:03+0000

2023-10-18T00:03+0000

2023-10-18T00:18+0000

defensa

joe biden

kevin mccarthy

israel

bloomberg

cbs

ucrania

taiwán

donald trump

ola de violencia en palestina e israel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/0a/1144593270_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fc5aa04f3b051b2a3a7146acf3963b52.jpg

El asesor de seguridad nacional del gabinete de Biden, Jack Sullivan, ya había adelantado durante el programa "Face Nation", de CBS, las intenciones de la Casa Blanca de acudir al Congreso con una propuesta de paquete de financiamiento para Ucrania e Israel.De acuerdo con Bloomberg, los detalles del paquete aún se están trabajando, pero el monto cubriría un año fiscal completo. Sin embargo, la aprobación del paquete podría complicarse, pues la Cámara de Representantes está en proceso de elegir a un nuevo presidente, después de que Kevin McCarthy fuera destituido en una votación histórica de 216 a 210, tras ser acusado por otros legisladores republicanos de pactar con los demócratas un acuerdo para financiar la Administración de Biden.Hasta el momento, el legislador por el estado de Ohio Jim Jordan, cercano al expresidente Donald Trump, es el favorito para reemplazar a McCarthy en la titularidad de la cámara baja. En una primera votación, Jordan no logró obtener los 217 votos necesarios para el cargo, contó únicamente con 200, mientras que el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, obtuvo 212. Cabe recordar que McCarthy pasó por 15 rondas de votación antes de conseguir el puesto parlamentario.Por otro lado, algunos analistas aseguraron que la administración Biden no puede financiar tanto a Ucrania como a Israel simultáneamente.Por su parte, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, insistió en entrevista con Sky News que Estados Unidos “ciertamente puede darse el lujo de apoyar a Israel en sus necesidades militares", así como apoyar a Ucrania. Sin embargo, destacó que depende de la Cámara de Representantes encontrar un presidente y nombrarlo para poder aprobar el paquete de financiamiento.Sin embargo, cada vez son más las voces críticas que ponen en tela de juicio esas afirmaciones. Así, en un artículo publicado recientemente el Financial Times destacó que la ausencia de un presidente de la Cámara de Representantes perjudica los intentos de la Casa Blanca de asignar fondos a Kiev y Tel Aviv."El fracaso de los republicanos en seleccionar un nuevo presidente de la Cámara corre el riesgo de complicar los esfuerzos de la Casa Blanca para enviar miles de millones de dólares en ayuda militar estadounidense adicional a Israel y Ucrania, mientras los legisladores se preparan para una tercera semana de caos en el Capitolio", resume el diario británico.La nota señala que Sullivan, incorporado a la estrategia gubernamental del presidente Joe Biden, dijo el fin de semana (14 y 15 de octubre) que el mandatario había dejado claro que pediría a los legisladores de los partidos Demócrata y Republicano que respaldaran un nuevo paquete de financiación para ambos aliados de Washington. Esto significa que hasta que se encuentre un candidato que congregue una mayoría de legisladores republicanos, el partido que controla la Cámara de Representantes, ninguna ley para asignar más fondos a Kiev o Tel Aviv podrá ser tratada en el recinto.Una encuesta de CBS News/YouGov realizada en septiembre encontró que solo el 39% de los republicanos cree que Estados Unidos debe enviar más armas a Ucrania, una caída de 10 puntos desde febrero de este año.

https://sputniknews.lat/20231016/el-factor-hamas-podria-el-conflicto-palestino-israeli-abonar-a-la-derrota-de-ucrania-1144814184.html

https://sputniknews.lat/20231016/paralisis-legislativa-en-eeuu-obstaculiza-el-esfuerzo-para-enviar-mas-ayuda-a-israel-y-ucrania-1144813779.html

israel

ucrania

taiwán

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, kevin mccarthy, israel, bloomberg, cbs, ucrania, taiwán, donald trump, ola de violencia en palestina e israel, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí, casa blanca, sky news, eeuu, religión, política