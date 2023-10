https://sputniknews.lat/20231016/paralisis-legislativa-en-eeuu-obstaculiza-el-esfuerzo-para-enviar-mas-ayuda-a-israel-y-ucrania-1144813779.html

Parálisis legislativa en EEUU "obstaculiza el esfuerzo para enviar más ayuda a Israel y Ucrania"

Parálisis legislativa en EEUU "obstaculiza el esfuerzo para enviar más ayuda a Israel y Ucrania"

Es el contundente análisis del 'Financial Times' en un reciente artículo que afirma que la ausencia de un presidente de la Cámara de Representantes, tras la... 16.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-16T22:56+0000

2023-10-16T22:56+0000

2023-10-16T22:56+0000

internacional

eeuu

congreso de eeuu

joe biden

israel

ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

ola de violencia en palestina e israel

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/05/1144417141_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15e006d6f9a1ab26ef4f5a5bcd879d55.jpg

"El fracaso de los republicanos en seleccionar un nuevo presidente de la Cámara corre el riesgo de complicar los esfuerzos de la Casa Blanca para enviar miles de millones de dólares en ayuda militar estadounidense adicional a Israel y Ucrania, mientras los legisladores se preparan para una tercera semana de caos en el Capitolio", resume el diario británico.La nota señala que el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, incorporado a la estrategia gubernamental del presidente Joe Biden, dijo el fin de semana (14 y 15 de octubre) que el mandatario había dejado claro que pediría a los legisladores de los partidos Demócrata y Republicano que respaldaran un nuevo paquete de financiación para ambos aliados de Washington.El valor del paquete propuesto, explicó, sería "significativamente superior" a los 2.000 millones de dólares. El diario apunta que la intención de la Casa Blanca es que se voten juntas ambas ayudas en la misma iniciativa para buscar superar la creciente oposición en el Congreso de continuar financiando a Kiev, tras el fracaso de la contraofensiva y las múltiples denuncias de corrupción gubernamental en Ucrania.Sin embargo, el Financial Times observa que políticos de ambos partidos reconocen que la "disfunción crónica" y las marcadas divisiones en el Capitolio obstaculizan el plan del Gobierno de Biden, ya que la Cámara Baja del Congreso ha estado sin presidente durante casi dos semanas, tras la fulminante destitución del legislador Kevin McCarthy votada por los demócratas y un puñado de republicanos.Esto significa que hasta que se encuentre un candidato que congregue una mayoría de legisladores republicanos, el partido que controla la Cámara de Representantes, ninguna ley para asignar más fondos a Ucrania o Israel podrá ser tratada en el recinto.Desde la salida de McCarthy, los republicanos no se han puesto de acuerdo en el nombre para sucederlo al frente del recinto legislativo. Inicialmente, se había propuesto al parlamentario Steve Scalise, del estado de Luisiana, pero luego de 24 horas su candidatura, que parecía destinada al fracaso, fue bajada por la bancada.El nuevo aspirante es el legislador Jim Jordan, del estado de Ohio y más cercano al expresidente Donald Trump, líder carismático del partido y actual favorito para obtener su nominación para el proceso electoral de 2024, cuando Estados Unidos renovará su presidencia, pero los analistas han señalado que los parlamentarios todavía no ha conseguido los 217 votos necesarios para quedarse con el puesto.De esta manera, no se sabe cuándo EEUU podrá volver a enviar fondos a Israel y Ucrania.A comienzos de este octubre, el Congreso aprobó una ley para evitar el cierre del Gobierno, con la que financiaba por 45 días el funcionamiento de la administración pública, pero sin incluir en el texto dinero extra para Kiev, luego que tampoco aprobaran el pedido del presidente Biden de enviar 20.000 millones de dólares extra para Ucrania.Por su parte, Israel ya recibe 3.800 millones de dólares al año en financiación desde Estados Unidos, el segundo país que percibe más ayudas económicas luego de Ucrania, pero el Gobierno de Biden ha prometido destinar más fondos para financiar la guerra que Israel ha lanzado contra Hamás y la Franja de Gaza, tras el ataque del movimiento radical palestino ocurrido el sábado 7 de octubre.

https://sputniknews.lat/20231012/blinken-en-una-reunion-con-netanyahu-reitera-el-apoyo-de-eeuu-a-israel-1144667873.html

https://sputniknews.lat/20231007/ni-armas-ni-dinero-como-eeuu-y-europa-se-aburren-y-cansan-del-conflicto-de-ucrania-1144491534.html

https://sputniknews.lat/20231009/a-biden-le-importa-mas-la-frontera-de-ucrania-que-la-de-eeuu-1144544078.html

eeuu

israel

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, congreso de eeuu, joe biden, israel, ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, ola de violencia en palestina e israel, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí, financial times, hamás, kevin mccarthy