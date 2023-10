https://sputniknews.lat/20231007/ni-armas-ni-dinero-como-eeuu-y-europa-se-aburren-y-cansan-del-conflicto-de-ucrania-1144491534.html

Ni armas, ni dinero: cómo EEUU y Europa se aburren y cansan del conflicto de Ucrania

El cansancio por la situación en Ucrania se ha extendido a ambos lados del ccéano Atlántico a medida que los problemas internos continúan acumulándose y Kiev... 07.10.2023, Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, Joe Biden, dijo que el caos que se está desarrollando en el Congreso de su país puede interrumpir el flujo de ayuda de Washington a su aliado en Europa oriental.Aunado a ello, la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, se negó a incluir paquetes multimillonarios para Ucrania en las medidas provisionales para evitar un cierre del Gobierno en el arranque de octubre. Además, ahora que su extitular, Kevin McCarthy, fue destituido por primera vez en la historia del país, el tema de la financiación a Kiev puede ocupar un segundo plano.Por su parte, líderes de la Unión Europea (UE) señalaron que el bloque no podría reemplazar la ayuda de EEUU a Ucrania. "Ciertamente, Europa no puede reemplazar a EEUU", dijo a periodistas el jefe de política exterior del bloque, Josep Borrell. Mientras tanto, la prensa occidental advierte que la opinión pública europea y estadounidense ya se cansaron del conflicto.Crisis de cereales en Europa Central y OrientalEl cansancio por Ucrania no apareció de la noche a la mañana. Las sanciones occidentales impuestas a Rusia al comienzo de la operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar ese país fueron contraproducentes para Europa y Estados Unidos. Eso hizo que los precios de la energía, que ya estaban al alza, subieran aún más y aceleraran la inflación.Para complicar aún más las cosas, la iniciativa de Bruselas "Carriles solidarios UE-Ucrania" demostró ser ineficaz, ya que no solo no ha logrado entregar grano ucraniano barato a los países hambrientos del Sur, sino que ha afectado a los productores agrícolas de Europa Central y Oriental.Con el objetivo de arreglar la situación, la UE llegó a un acuerdo con Polonia, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia y Rumania para imponer una prohibición al grano producido por Ucrania desde abril hasta el 15 de septiembre. Sin embargo, en septiembre, Varsovia, Budapest y Bratislava se movieron para extender la prohibición, lo que provocó una tormenta de críticas del Gobierno ucraniano, que presentó una queja ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre el asunto.En respuesta, el ministro polaco para la Unión Europea, Szymon Szynkowski vel Sek, advirtió que Varsovia podría dejar de apoyar a Ucrania por completo. Además, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, dijo a una emisora nacional el 20 de septiembre que Polonia ya no enviará armas al país vecino. Mientras tanto, una encuesta de octubre indicó que la mayoría de los polacos dijeron que su país no debería seguir con la asistencia financiera a los ciudadanos ucranianos que viven en Polonia. De los encuestados, 36% dijo "definitivamente no", 24% "probablemente no", 18% "probablemente sí", 8% "definitivamente sí" y 14% estaba indeciso.El partido eslovaco escéptico de Ucrania ganó las eleccionesEl partido opositor Dirección-Socialdemocracia (Smer), liderado por el ex primer ministro eslovaco Robert Fico, ganó las elecciones parlamentarias, con el 23% de los votos el 30 de septiembre. Previo a los comicios, la prensa occidental discutió con entusiasmo las probabilidades de Fico, cruzando los dedos para que no ganara. El meollo del asunto es que el político ha sido durante mucho tiempo un enemigo declarado de enviar armas a Kiev.Fico lamentó el hecho de que las Fuerzas Armadas eslovacas se encuentren en un estado deplorable. después de que Bratislava agotara casi por completo sus arsenales.Agregó que detendría el suministro de armas a Ucrania. Según él, el envío de estos recursos a Kiev tenía como objetivo posponer las conversaciones de paz y prolongar el derramamiento de sangre.Junto con otros líderes de Europa Central y Oriental, Fico apoyó la extensión de la prohibición de los alimentos ucranianos. Cuando Kiev presentó una queja ante la OMC, calificó la medida como "el colmo de la impudicia y otra confirmación de que Ucrania es de hecho un socio frívolo".Del mismo modo, Fico no tiene en alta estima al presidente ucraniano Volodímir Zelenski: según el líder de Smer, está comenzando a "aburrir al mundo".Los votos de los eslovacos a favor de ese partido se han convertido, de cierto modo, en un plebiscito sobre Ucrania: parece que se han cansado tanto del conflicto como de los obstáculos internos relacionados.Mientras tanto, la presidenta eslovaca, Zuzana Caputova, anunció el 5 de octubre que no aprobaría un nuevo paquete de ayuda militar para su socio europeo. el portavoz del ejecutivo, Martin Strizinec, explicó la decisión por el hecho de que los partidos eslovacos, que se oponen a esta forma de ayuda, están negociando actualmente la formación de un gobierno."Hay que respetar los resultados de las elecciones y esperar las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno", dijo Caputova. Las autoridades ucranianas culparon inmediatamente a "agentes rusos en Bratislava" de la decisión de la mandataria.Funcionarios italianos admiten estar cansados de UcraniaEl ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, dijo a la prensa occidental el miércoles 4 de octubre que su país se está quedando sin fondos y equipos para Kiev: "No hay mucho más espacio para la ayuda antiaérea. No tenemos recursos ilimitados", dijo.El ministro de Defensa italiano llamó la atención sobre el hecho de que el conflicto ha tenido un impacto entre los habitantes del país, como inflación, problemas migratorios, la crisis energética y la desaceleración económica."Todo esto ha empeorado las condiciones de vida en los países de las democracias occidentales", dijo. Agregó que esta situación está influyendo en la opinión pública sobre la ayuda de Roma a Kiev. En otras palabras, el entusiasmo de los italianos por enviar armas a Ucrania (que no era particularmente alto para empezar) se ha desvanecido aún más.Apoyo de los comandos de Alternativa para Alemania (AfD)El desarrollo de la crisis energética, junto con el sabotaje de los gasoductos rusos Nord Stream que suministran gas a Europa, causó desindustrialización en Alemania y provocó preguntas incómodas en toda la UE sobre la justificación de Occidente para descarrilar las conversaciones de paz rusoucranianas en marzo de 2022.En estas circunstancias, el partido conservador Alternativa para Alemania (AfD), que se opone a armar a Ucrania, ha ido creciendo en popularidad en el país germano.En un debate en junio con el líder del Partido Democrático Libre, Christian Durr, el líder de AfD, Tino Chrupalla, dijo que Estados Unidos estaba agotando deliberadamente a Rusia, Ucrania y Alemania para capitalizar a unaa debilitada Europa. Chrupalla comparó a Ucrania con la Alemania nazi y pidió la suspensión de las hostilidades.AfD se encuentra actualmente entre el 19% y el 23% en las encuestas a nivel nacional, muy por delante de los tres partidos que componen el Gobierno de coalición del país, es decir, los socialdemócratas (SDP), los Verdes y los Demócratas Libres (FDP).Además, la última edición de las Tendencias Transatlánticas de 2023 muestra que los alemanes son los menos entusiastas a la hora de ofrecer la adhesión a Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o a la UE y de proporcionar apoyo financiero para la reconstrucción del país entre los encuestados de ambos lados del Atlántico. Sorprendentemente, se observa un patrón similar entre los republicanos estadounidenses, según las tendencias.Rusia tenía razónLa prensa occidental dice que aparentemente los rusos tenían razón, citando al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, cuando aseveró: "La fatiga por este conflicto, por el patrocinio completamente absurdo del régimen de Kiev, crecerá en varios países, incluido Estados Unidos".A pesar de haber pregonado previamente que Rusia se enfrenta a un colapso inminente y al agotamiento de sus reservas de armas, los medios occidentales escriben ahora que Moscú parece estar preparado para un conflicto de larga duración.La incapacidad de Ucrania para avanzar en su fallido intento de contraofensiva parece haberse convertido también en una llamada de atención para las élites militares y de inteligencia occidentales."Cada vez hay más señales de que [el presidente ruso, Vladímir Putin] tiene razón", dijo el exdirector de la unidad de análisis para Rusia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, George Beebe, a los medios de ese país."Ucrania no está cumpliendo con sus objetivos de reclutamiento, su economía se está hundiendo bajo el peso de la guerra y el entusiasmo está disminuyendo tanto en EEUU como en Europa por mantener altos niveles de ayuda a Ucrania".

