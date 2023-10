https://sputniknews.lat/20231005/puede-biden-seguir-armando-a-ucrania-mientras-se-agotan-los-fondos-del-pentagono-para-ucrania-1144406947.html

¿Puede Biden seguir armando a Ucrania mientras se agotan los fondos del Pentágono para Ucrania?

El contralor del Pentágono, Michael McCord, advertió a los legisladores estadounidenses de que el Departamento de Defensa dispone de aproximadamente 5.400 millones de dólares para Kiev en la cuenta de reducción presidencial y de 1.600 millones de dólares restantes de los 25.900 millones de dólares del paquete para Ucrania aprobado por el Congreso. Avisó que EEUU está quedándose rápidamente sin dinero mientras tiene que reponer sus propios arsenales militares. Este aviso llegó después de que la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, aprobara una medida provisional para evitar el cierre del Gobierno que no incluía fondos para Ucrania.El 1 de octubre Biden se mostró preocupado y enfadado por el retraso:Entonces, ¿por qué hay tanta prisa en EEUU?La oposición de los republicanos a la ayuda a Ucrania parece haber ido ganando fuerza en Washington. El 28 de septiembre aproximadamente la mitad de los republicanos de la Cámara de Representantes votaron a favor de excluir 300 millones de dólares para Ucrania del proyecto de ley de gastos del Pentágono. Aunque la subvención se aprobó posteriormente en una propuesta separada para financiar a Kiev, la tendencia ha suscitado preocupación en la prensa estadounidense.Dos días después el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no incluyó 6.000 millones de dólares para Ucrania, parte de un nuevo paquete de 24.000 millones para Kiev solicitado por la Casa Blanca, en una medida provisional para mantener el gobierno en funcionamiento hasta el 17 de noviembre.Sin embargo, el 2 de octubre McCarthy fue destituido como presidente de la Cámara con 216 votos a favor y 210 en contra. La iniciativa partió de su compañero de partido, el congresista Matt Gaetz, tras las informaciones sobre un acuerdo secreto sobre Ucrania entre McCarthy y Biden. El presidente estadounidense exigió a McCarthy que iniciara la aprobación de un tramo multimillonario separado para Ucrania, mientras que ya el expresidente de la Cámara negó la existencia de tal acuerdo.De todos los modos, con el primer caso de la dimisión del presidente de la Cámara de Representantes en la historia de EEUU, el proceso de aprobación de nuevos paquetes de ayuda financiera para Ucrania parece ser ralentizado y esto subraya un nivel bastante alto de contradicciones entre los funcionarios estadounidenses sobre esta cuestión aguda.No está claro cómo Biden seguirá armando a UcraniaMientras tanto, el dinero del Pentágono para Ucrania puede terminar muy pronto, dada la forma en que los ucranianos están consumiendo toda esta munición, según Maloof. Espera que cualquier capacidad de reabastecer a Kiev termine probablemente el 17 de noviembre.En estas circunstancias, no está claro cómo planea el Gobierno de EEUU asegurar una ayuda continua a Ucrania, señaló.Ni estadounidenses ni europeos aspiran a una guerra contra RusiaTanto los estadounidenses como los europeos parecen estar cansados de la guerra indirecta de Washington en Ucrania, según el exanalista del Pentágono. Las encuestas de septiembre indicaron que el 41% de los consultados cree que Washington está enviando demasiada cantidad de ayuda a Kiev. En cuanto a sus afiliaciones políticas, el 62% de los votantes republicanos afirmó que la ayuda estadounidense a Ucrania es excesiva, y el 17% de los demócratas comparte la misma postura. En julio, el 55% de los encuestados estadounidenses afirmó que el Congreso no debería aprobar más fondos para Ucrania.Mientras tanto, las elecciones parlamentarias eslovacas se saldaron con la victoria del ex primer ministro Robert Fico, que había prometido detener la ayuda militar de Bratislava a Kiev. De acuerdo con el especialista, por estas rezones ya se ve que el apoyo europeo empieza a resquebrajarse en los bordes, y podría ser aún peor a medida que pasen los meses, sobre todo al entrar en un invierno muy frío.

