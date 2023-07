https://sputniknews.lat/20230711/planean-alemania-y-eeuu-bloquear-el-ingreso-de-ucrania-a-la-otan-1141426240.html

¿Planean Alemania y EEUU bloquear el ingreso de Ucrania a la OTAN?

¿Planean Alemania y EEUU bloquear el ingreso de Ucrania a la OTAN?

Estados Unidos y Alemania supuestamente planean bloquear la solicitud de Ucrania para adherirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)... 11.07.2023, Sputnik Mundo

"Puedo confirmar que Estados Unidos y Alemania están bloqueando la solicitud oficial de Ucrania para ingresar en la OTAN", dijo al diario germánico un informante de alto rango. De acuerdo con el medio, se espera que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski solicite de manera formal el ingreso de su país a la alianza liderada por Estados Unidos durante la cumbre de la OTAN que se celebrará el 11 y 12 de julio en Vilna, capital de Lituania. Sin embargo, un informante de Europa del Este mencionó a Bild que Berlín y Washington están presionando a otros países de la alianza atlántica para bloquear el ingreso de Kiev. A finales de septiembre del 2022, Ucrania presentó su aplicación para un ingreso acelerado en la OTAN, tras el inicio de la operación militar rusa en febrero de ese año. En ese entonces, los representantes de Washington aseguraron que no se contemplaba el ingreso del país euroasiático al bloque. Mientras que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha declarado en numerosas ocasiones que el bloque apoya las aspiraciones de Ucrania, pero que no está dispuesto a aprobar su solicitud de inmediato, principalmente debido a la participación activa del país europeo en un conflicto armado.Más recientemente, el medio británico Financial Times informó que los países aliados de la OTAN están presionando a Washington y Berlín para que demuestren un mayor apoyo a Kiev en cuanto a su adhesión al grupo militar. Por su parte, el periódico The Telegraph informó que Berlín tiene previsto insistir durante la próxima cumbre de la OTAN en que no se conceda a Ucrania el ingreso al bloque militar. El diario afirmó que Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea estaban trabajando en un acuerdo bautizado como Bucarest-plus (una serie de ofertas bilaterales de seguridad a Kiev) en lugar de ofrecer al país europeo el ingreso a la organización.Para concretar la inscripción de Kiev en la alianza, se exige la aprobación de todos los miembros del bloque.

