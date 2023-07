https://sputniknews.lat/20230710/presionan-a-eeuu-y-alemania-desde-el-interior-de-la-otan-para-respaldar-aun-mas-a-kiev-1141390659.html

Presionan a EEUU y Alemania desde el interior de la OTAN para respaldar aún más a Kiev

A días de que se celebre la cumbre de la Alianza Atlántica en Vilna, Lituania, los próximos 11 y 12 de julio, Estados Unidos y Alemania han mantenido una posición que no contempla una vía para la adhesión de Kiev a la Alianza atlántica, lo que ha sorprendido a otras naciones integrantes del grupo, dijeron funcionarios al medio europeo.Dos fuentes aseguraron que Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia y otros aliados planean anunciar un amplio acuerdo en Vilna, que incluirá promesas bilaterales de apoyo al Gobierno de Zelenski, pero este amplio acuerdo podría retrasarse hasta después de la cumbre.El 9 de julio, los embajadores de la OTAN no llegaron a un compromiso sobre el texto de la declaración de los líderes del bloque, por lo que el documento podría finalizarse en la propia cumbre, según Financial Times.El 8 de julio, el periódico The Telegraph informó que Berlín tiene previsto insistir durante la próxima cumbre de la OTAN en que no se conceda a Ucrania el ingreso en la OTAN.El diario afirmó que Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea estaban trabajando en un acuerdo bautizado como "Bucarest-plus" (una serie de ofertas bilaterales de seguridad a Kiev) en lugar de ofrecer al país europeo el ingreso a la OTAN.Las ofertas individuales de garantías de seguridad a Kiev se combinarían después en un acuerdo global, un "Memorando de Entendimiento", refrendado por la OTAN y la UE.Ucrania solicitó el ingreso en la OTAN por la vía rápida en septiembre de 2022, tras el inicio de la operación militar rusa en febrero de ese año.El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha declarado en numerosas ocasiones que el bloque apoya las aspiraciones de Ucrania, pero que no está dispuesto a aprobar su solicitud de inmediato, principalmente debido a la participación activa de Ucrania en un conflicto armado.A principios de junio, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que Kiev esperaba recibir una invitación clara para ingresar en el bloque en Vilna. También dijo que los militares ucranianos estaban decepcionados por el hecho de que Ucrania no hubiera recibido todavía una respuesta positiva clara sobre su adhesión tanto a la Unión Europea como a la OTAN.El 19 de junio, Stoltenberg declaró que en la cumbre de alto nivel de julio no se debatiría una invitación formal, sino formas de "acercar a Ucrania a la OTAN".

