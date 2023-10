https://sputniknews.lat/20231006/los-f-16-atacms-y-misiles-taurus-enviados-a-ucrania-provocarian-mayor-tension-entre-la-otan-y-rusia-1144484538.html

Los F-16, Atacms y misiles Taurus enviados a Ucrania provocarían mayor tensión entre la OTAN y Rusia

El suministro de Atacms, Taurus y F-16 a Ucrania podría conducir a ataques de represalia rusos contra objetivos de la OTAN en Europa, dijo el teniente general... 06.10.2023, Sputnik Mundo

El presidente estadounidense, Joe Biden, insinuó recientemente que su Administración estaba preparando la entrega a Ucrania de sistemas de misiles tácticos del Ejército (Atacms, por su acrónimo en inglés), con un alcance de 300 kilómetros. "He hablado con [el presidente ucraniano Volodímir] Zelenski, y todo lo que ha pedido, lo hemos resuelto", dijo esta semana a periodistas en la sala de prensa de la Casa Blanca.Por su parte, Alemania sigue considerando enviar misiles de crucero Taurus, que podrían ser lanzados a una distancia de 500 kilómetros. Anteriormente, el Reino Unido y Francia suministraron a Kiev misiles Storm Shadow, con un alcance de 250 kilómetros. El Ejército ucraniano ya ha utilizado estos cohetes para atacar infraestructuras civiles y objetivos ubicados en las nuevas regiones de Rusia.Aun así, el suministro de nuevos misiles de largo alcance a Ucrania hará que europeos y estadounidenses participen directamente en el conflicto, expuso el teniente general ruso retirado Evguéni Buzhinski."Y, en este caso, depende de EEUU decidir qué hacer, (opción) que consiste en ir a una Tercera Guerra Mundial con destrucción mutua o dejar a los polacos luchando solos contra Rusia".Hasta la fecha, Rusia ha adoptado un enfoque moderado, al realizar ataques de represalia, según Buzhinski. Señaló que, por el momento, Moscú ha enfocado mayoritariamente estas acciones contra centrales eléctricas, algunas instalaciones industriales que producen o reparan equipos militares y lugares de despliegue de las fuerzas ucranianas. Al mismo tiempo, gran parte de los puentes, túneles y otras infraestructuras ucranianas permanecen intactos. Sin embargo, "si Ucrania obtiene, por ejemplo, misiles Taurus o Atacms y comienza a lanzar ataques contra objetivos en el territorio de Rusia, incluyendo Crimea, por supuesto, creo que [Moscú] intensificará y lanzará ataques contra un número mucho [mayor] de objetivos en Ucrania," apuntó el teniente general retirado.Las causas de una posible escaladaMientras tanto, la entrega de aviones de combate F-16 a Ucrania podría escalar aún más el conflicto, ya que es casi seguro que estos aviones de combate tendrían que tener su base en territorio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), según el experto militar ruso."Creo que el suministro de aviones de combate será el momento de la verdad para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay suficientes aeródromos adecuados [en Ucrania] para el despliegue de aeronaves de combate occidentales, específicamente F-16", distinguió. "En este caso, por supuesto, de acuerdo con todas las leyes internacionales, si un avión despega de un aeródromo y lanza ataques contra otras fuerzas, se convierte en un objetivo legal para un ataque contraofensivo. Creo que EEUU tendrá que decidir en este caso si invocar el artículo cinco y señalar, como el presidente Biden dice constantemente, 'defenderemos cada centímetro del territorio de nuestros aliados,' o declarar, 'polacos: ese es un asunto bilateral con Rusia, así que, por favor, lucha y te apoyaremos,'" continuó Buzhinski.A finales del mes pasado, el Departamento de Defensa estadounidense anunció oficialmente el inicio del entrenamiento de aspirantes a pilotos de F-16 de Ucrania. El Ministerio de Defensa ucraniano espera obtener las aeronaves prometidas por los patrocinadores ucranianos de la OTAN en 2024. No obstante, los generales estadounidenses ya han advertido al Gobierno de Kiev que estas aeronaves especializadas no serían una solución "mágica" para la Fuerza Aérea de Ucrania y es poco probable que se conviertan en un cambio de juego en el campo de batalla.Rusia no tiene motivos para usar armas nuclearesMientras Occidente en su conjunto sigue aumentando las tensiones respecto a la situación en Ucrania, algunos observadores se preguntan qué podría convertirse en un posible desencadenante para que Rusia recurra a una opción nuclear: literalmente, sus armas nucleares. "Olvídense de eso", respondió el analista militar ruso."Mi posición es que no se puede controlar el uso de armas nucleares. Comienzas con armas nucleares no estratégicas y el aumento de las tensiones es inminente. Todo terminará en una catástrofe global con la devastación de Estados Unidos, Rusia y Europa, por supuesto. En cuanto al resto del mundo, las consecuencias también son conocidas. Hay modelos, por supuesto, de un invierno nuclear, de ninguna luz, de nada. Pero eso es solo un prototipo. Así que nadie lo sabe. Pero en cuanto a la destrucción física, eso es seguro", agregó el veterano."En un ataque de represalia, aparecerían tantos, cientos de nuestros misiles, que no habría posibilidad de supervivencia para ningún enemigo", afirmó.Al mismo tiempo, Moscú no se hace ilusiones sobre el desarrollo del conflicto híbrido de Estados Unidos contra Rusia. "En realidad estamos enfrentándonos con Estados Unidos, no en la etapa más álgida, sino en todo tipo de conflicto", subrayó Buzhinski, refiriéndose al hecho de que el año pasado Washington proclamó abiertamente el objetivo de derrotar estratégicamente a Rusia.Antes de eso, Washington había acelerado la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia y destrozado uno a uno los pilares de la estabilidad estratégica entre ambas naciones: el Tratado sobre Misiles Antibalísticos (ABM, por su sigla inglesa), que Estados Unidos abandonó en 2001, y el de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), que también soltó hace cuatro años, señaló el experto.Después de que la Casa Blanca y el Pentágono se comprometieran a utilizar el conflicto de Ucrania para desangrar a Rusia, el presidente ruso Vladímir Putin suspendió el Nuevo START, un tratado de reducción de armas nucleares entre Moscú y Washington."¿En estas circunstancias para estar sujeto a las restricciones de un tratado? Bueno, el presidente Putin considera que, digámoslo así, no es natural", remarcó Buzhinski."La guerra económica está en pleno apogeo, porque la imposición de 20.000 o 30.000 sanciones [a un país] es el primer caso en la historia en el que una sola nación tiene tal cantidad de bloqueos impuestos. La guerra de la información está en pleno apogeo, así como la diplomática: nuestras embajadas, la de Estados Unidos en Moscú y la nuestra en Washington, no están trabajando como solían funcionar y deberían hacerlo", recriminó. "Hablé con nuestro embajador en Washington, quien dijo que el nivel de comunicación entre el Departamento de Estado y la embajada de Rusia es el nivel de tercer secretario, segundo secretario, hay una excepción, y que principalmente todas las reuniones con los homólogos del Departamento de Estado se realizan en los bancos cerca del edificio del Departamento de Estado", describió, además. A pesar de que la propaganda occidental asustó a su audiencia con ataques nucleares rusos "por desesperación", nada de eso sucedería, según el experto militar. Según él, Moscú tiene otras formas de recordar al Occidente colectivo el peligro de una escalada de comportamientos hostiles. En octubre de 1961, la entonces existente Unión Soviética probó el avión termonuclear "Bomba del Zar" para advertir a la OTAN contra la escalada. "Así que tal vez esa sea una opción", sugirió Buzhinski. "Más aún, que la gente en Estados Unidos está hablando de la reanudación de las pruebas nucleares".

