¿Por qué los aprendices ucranianos de los F-16 no cambiarán el rumbo del conflicto?

¿Por qué los aprendices ucranianos de los F-16 no cambiarán el rumbo del conflicto?

Según reportes periodísticos, voluntarios ucranianos llegaron a Estados Unidos para recibir una capacitación inicial de manejo del avión de combate.

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/07/1141319739_96:0:2375:1282_1920x0_80_0_0_236b0e3c174a0fe27eaf6ac702ce6e3d.jpg

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado oficialmente el inicio de cursos en inglés para pilotos ucranianos, como parte del programa para entrenarlos en el vuelo de aviones de combate F-16. De acuerdo a reportes en los medios, la capacitación se llevará a cabo en la Base de la Fuerza Aérea Lackland, Texas. En agosto, el Ministerio de Defensa de Ucrania estimó que Kiev recibiría los aviones F-16 prometidos por los patrocinadores del país europeo en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en seis o siete meses. Entonces, los Países Bajos y Dinamarca señalaron que entregarían sus cazas F-16 a Kiev a principios de 2024.Sin embargo, el general James B. Hecker, comandante de las Fuerzas Aéreas norteamericanas en Europa, fue citado por la prensa occidental diciendo que la entrega de varias docenas de aviones de combate "no será la panacea" para la Ejército ucraniano. Anteriormente, el exjefe de Estado Mayor, Mark Milley, también advirtió a Kiev que los F-16 no cambiarán el rumbo del conflicto ni serán un "arma mágica" que modificará el equilibrio de poder en el campo de batalla.Por su parte, el Ejército ucraniano culpa de la fallida contraofensiva a un entrenamiento supuestamente insuficiente y a tácticas defectuosas de la OTAN, insistiendo en que la alianza transatlántica los preparó para el "tipo equivocado de conflicto". ¿Podría solucionar el problema la formación de pilotos ucranianos y la entrega de aviones de combate?"Estados Unidos y la OTAN —en la medida en que han llevado a cabo batallas militares— lo han hecho con armas combinadas, integrando mar, tierra y aire —y comando y control/inteligencia— tanto en acciones ofensivas como defensivas. Nuestras últimas batallas de tanques realmente serias probablemente ocurrieron a principios de la década de 1990, con la primera invasión estadounidense de Irak. Y esa guerra fue contra un país que tenía una fuerza aérea débil y obsoleta", explica la especialista.Y añade: "No recordamos cómo librar una batalla terrestre de hace 30 años (..) La estrategia de Ucrania frente a Rusia no ha sido diseñada por los militares del Pentágono; como dicen [Joe] Biden y [Antony] Blinken, todas las decisiones son de [Volodímir] Zelenski. El papel del Pentágono aquí ha sido el de logística: recoger bienes y servicios y enviarlos, sin ninguna conexión con complementar una estrategia de defensa ucraniana existente o diseñar una estrategia efectiva", continuó la exanalista del Pentágono¿Qué importancia tiene la formación lingüística para el programa F-16?"El inglés es el idioma estándar de la Organización de Aviación Civil Internacional, y los pilotos necesitan saber lo suficiente para realizar su trabajo, que es volar. De hecho, Ucrania envió a fines del año pasado candidatos a piloto para ser capacitados que ya hablaban inglés", explica Kwiatkowski. "Es probable que las listas de verificación y los manuales de operaciones sean en inglés, y a largo plazo, suponiendo que Ucrania volara este avión como aspirante a miembro de la OTAN, se requeriría un conocimiento más profundo del idioma inglés, tal vez incluso un dominio", añade.En esta preocupación por formarse lingüísticamente hay más de lo que podría parecer, según la exanalista del Pentágono: "Dado el número de países de habla no inglesa que tienen el F-16 en su inventario, esta angustia por la formación en inglés de los ucranianos pilotos es una táctica dilatoria de Estados Unidos", sugirió. "Lo que puede estar retrasando la entrega y el entrenamiento es tanto la preocupación por el riesgo de una escalada en general y lo que los ucranianos podrían intentar hacer con esos aviones", dijo.¿En qué se diferenciará la formación de los pilotos ucranianos con la de EEUU y la OTAN? Según la doctrina militar de Estados Unidos y la OTAN, las fuerzas de la alianza se basan en un enfoque que prevé "operaciones en todos los dominios" (terrestre, aéreo, marítimo, espacial y ciberespacial) y un "entorno combinado". Ese enfoque significa que la alianza y sus diversas fuerzas están actuando en conjunto con las comunicaciones, la logística y todos los servicios de apoyo funcionando como un reloj. Cuando faltan uno o más elementos, la eficiencia de la estrategia se ve afectada."No puedo decir si Estados Unidos entrena a los pilotos de una manera diferente a otras fuerzas aéreas, pero ciertamente habrá mucha práctica en simuladores y una capacitación similar a la forma en que lo hace tradicionalmente EEUU, y eso es con una combinación profunda de armas, con apoyo por mar, tierra y aire, y probablemente, dada la falta de experiencia en el campo de batalla, el entrenamiento tenga mucho de uso ofensivo de la aeronave", dijo Kwiatkowski.¿Cuánto tiempo les tomará a los ucranianos aprender a volar el F-16?Según Kwiatkowski, lo más probable es que los aprendices ucranianos ya sepan volar y operar aviones. Entonces, suponiendo que tengan algo de experiencia, ocho o nueve meses deberían ser suficientes para volar el F-16.De todas formas, aclara que "podrían ser necesarios dos o tres años de entrenamiento y práctica para permitir que un piloto ucraniano de F-16 luche en una operación de la OTAN con otros pilotos de F-16 de la OTAN y estadounidenses", pero eso no está sobre la mesa en este momento, según la analista, que no cree que Estados Unidos y la OTAN vayan a volar escuadrones de estos cazas con la Fuerza Aérea de Ucrania contra Rusia, ni en el corto plazo ni posiblemente nunca.¿Ayudarán las aeronaves a Ucrania a inclinar la balanza a su favor?La exanalista del Pentágono también destacó dos problemas adicionales asociados con el entrenamiento del F-16.En primer lugar, "cuando empezamos a hablar de los F-16 estadounidenses, estamos hablando de una confrontación más directa entre Estados Unidos y Rusia, y los vientos políticos estadounidenses se alejan cada vez más de tal confrontación".También llamó la atención sobre el hecho de que muchos países de la OTAN no se apresuraron a entrenar a los soldados ucranianos como gesto de apoyo. El miedo a una escalada es real.En segundo lugar, los entrenadores de la OTAN están "obstaculizados por el mismo enfoque ofensivo y por la suposición de un espacio de batalla y una logística con un amplio respaldo", algo de lo que carecen los ucranianos. Es decir, la capacidad de Ucrania para operar F-16 no significaría un impulso cualitativo para sus fuerzas militares y no determinará una superioridad aérea.

