https://sputniknews.lat/20230822/por-que-las-transferencias-de-f-16-a-ucrania-tardaran-anos-en-producir-resultados-1142934339.html

Por qué las transferencias de F-16 a Ucrania tardarán años en producir resultados

Por qué las transferencias de F-16 a Ucrania tardarán años en producir resultados

Si bien Kiev recibirá los aviones de combate enviados por la OTAN, no estarán en el campo de batalla hasta dentro de seis meses y tienen pocas posibilidades de... 22.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-22T22:40+0000

2023-08-22T22:40+0000

2023-08-22T22:40+0000

defensa

ucrania

f-16

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

otan

eeuu

dinamarca

países bajos

borís rozhin

earl rasmussen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/1f/1142115112_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_620ef92222fc474cb1d0d9bf8b938a70.jpg

Según el último acuerdo alcanzado entre las potencias de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Ucrania, los Países Bajos y Dinamarca suministrarán a Kiev 61 aviones de combate F-16 Falcon de las antiguas variantes A/B —con equipamiento actualizado— a cambio de que se les permita comprar versiones más nuevas del avión fabricado por Estados Unidos.Kiev ha buscado durante mucho tiempo estos Falcons —introducidos como interceptores en la década de 1970 para contrarrestar a los cazas y bombarderos soviéticos—, luego de que un año y medio de combates haya desgastado gravemente sus fuerzas aéreas. Si bien las potencias occidentales que son exaliadas soviéticas han suministrado a Ucrania aviones de fabricación soviética de sus propios inventarios, el envío de cazas de fabricación occidental presenta un nuevo desafío al régimen de Kiev, ya que tanto los pilotos ucranianos como su tecnología tendrán que adaptarse para utilizarlos.El experto militar Boris Rozhin, del Centro de Periodismo Político-Militar, un grupo de especialistas ruso independiente enfocado en asuntos militares, dijo que la transferencia de las aeronaves será lenta y no significarán un gran desafío para las fuerzas rusas."La situación ya pasó a la etapa de implementación práctica, por lo que los aviones participarán en los combates, y habrá que ver la cantidad de la primera entrega. Pero no está claro cuántos aviones se entregarán como parte del primer lote, ni tampoco el número final de aviones que se entregarán a las tropas ucranianas", dijo Rozhin."Cuando los aviones se entreguen, los pilotos tienen tiempo para dominar estas máquinas y aprender a manejarlas de manera correcta y eficiente, y las utilizarán para lanzar misiles contra nuestras instalaciones, porque vuelan a baja altura", dijo Rozhin. "Probablemente también veremos ataques [rusos] contra objetivos militares, instalaciones de alojamiento del personal y vigilancia de estacionamientos o reparación de dichos vehículos. Ucrania tendrá que esconder bien estos aviones para evitar golpes de este estilo".Rozhin señaló que las aeronaves que recibirá Kiev han sido muy utilizadas previamente, ya que han sido el pilar de las fuerzas aéreas danesas y holandesas durante años, lo que significa que el proceso de transferencia tendrá que incluir trabajos de reparación, además de adaptación para disparar misiles ucranianos."Se supone que estas máquinas se utilizarán para lanzar varios tipos de misiles de la OTAN, que ahora se utilizan mediante modificaciones en viejos aviones soviéticos. Está claro que podrán lanzar misiles aire-tierra y aire-aire e intentar contrarrestar de alguna manera los aviones rusos, que dominan el cielo en la línea del frente y representan una amenaza particular", explicó. "Es decir, intentarán desafiar de alguna manera la superioridad aérea rusa".El especialista advirtió además que "no se puede descartar que algunos de los pilotos sean pilotos de la OTAN que serán utilizados en Ucrania bajo la apariencia de mercenarios o voluntarios".El consultor Earl Rasmussen, teniente coronel retirado con más de 20 años en el Ejército estadounidense, dijo a Sputnik que aún hay muchas dudas sobre cómo se implementará realmente el acuerdo de transferencia."También, y esto se aplica no sólo a los Países Bajos, sino también a Dinamarca y Estados Unidos, que hay condiciones en Kiev por cumplir. Es decir, los pilotos deben estar capacitados, los equipos de mantenimiento deben ser capacitados, la logística y la capacidad de suministro debe estar lista", dijo el consultor.Señaló que incluso para los pilotos experimentados, "probablemente estén hablando de un mínimo de seis meses" antes de poder operar el F-16, pero que podrían pasar hasta dos años de entrenamiento antes de que puedan "volar de manera óptima" para misiones de combate."Así que no se trata sólo de comprar aviones, subirse a ellos y voilá, 'ahora tenemos poder aéreo'. No veo que pase nada hasta dentro de un año como plazo mínimo", dijo el exuniformado a Sputnik."Suele haber un cierto porcentaje de aviones —en algunos países de hasta el 30-40%— que están inoperables y que en ese momento están en mantenimiento", explicó. "Es posible que sea necesario actualizarlos antes de su uso. Entonces, ¿los aviones estarán allí el próximo mes? Absolutamente no. Y si eso fuera así, estarán sentados en una pista preparándose para ser atacados, porque no tendrán a nadie que lo vuele".

https://sputniknews.lat/20230817/eeuu-autorizo-el-suministro-de-f-16-a-ucrania-a-traves-de-dinamarca-y-los-paises-bajos-1142767140.html

https://sputniknews.lat/20230821/entrega-de-cazas-f-16-a-ucrania-la-dura-realidad-mas-alla-de-las-promesas-de-occidente-1142867570.html

https://sputniknews.lat/20230820/eeuu-discrepa-con-ucrania-sobre-la-contraofensiva-y-prepara-a-kiev-para-una-guerra-de-desgaste--1142854421.html

https://sputniknews.lat/20230804/que-armas-de-la-otan-ha-capturado-rusia-en-ucrania-1142277292.html

https://sputniknews.lat/20230817/ucrania-reconoce-que-no-recibira-cazas-f-16-en-2023-habia-grandes-esperanzas-1142724320.html

ucrania

eeuu

dinamarca

países bajos

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, f-16, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, otan, eeuu, dinamarca, países bajos, borís rozhin, earl rasmussen, rusia