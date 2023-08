https://sputniknews.lat/20230804/que-armas-de-la-otan-ha-capturado-rusia-en-ucrania-1142277292.html

¿Qué armas de la OTAN ha capturado Rusia en Ucrania?

¿Qué armas de la OTAN ha capturado Rusia en Ucrania?

Los patrocinadores occidentales de Ucrania, sin darse cuenta, han terminado proporcionando equipo militar a Rusia, a medida que Moscú captura cada vez más...

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, esta semana inspeccionó personalmente un vehículo de combate de infantería CV-90 fabricado en Suecia que fue incautado por las tropas rusas en la zona de conflicto de Ucrania.El vehículo blindado, promocionado como uno de los más avanzados de su clase, terminó siendo inutilizado por un misil disparado desde un lanzacohetes RPG-7 —un arma utilizada desde la década de 1960— y rápidamente incautado por las tropas rusas, después de que lo que quedaba de la tripulación del vehículo se batió en rápida retirada.El Ministerio de Defensa de Moscú señaló en un comunicado emitido este viernes 4 de agosto que el CV-90 capturado no era más que "uno de los muchos" vehículos blindados incautados por soldados rusos a las fuerzas del régimen de Kiev.Habiendo perdido gran parte de su arsenal de la era soviética en el conflicto en curso y con sus capacidades militares e industriales internas inequívocamente deficientes, Ucrania se volvió cada vez más dependiente del equipo militar proporcionado por los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).Inicialmente proporcionandos a Kiev los restos de los arsenales del Pacto de Varsovia, las potencias occidentales pronto subieron la apuesta y comenzaron a enviar a Ucrania una variedad de vehículos blindados, defensa aérea y sistemas de artillería estadounidenses y europeos, muchos de los cuales finalmente terminaron en manos de Rusia.¿Qué armas ha capturado Rusia en Ucrania?Los primeros informes sobre la captura de armamento y equipo militar occidental por parte de las tropas rusas comenzaron a surgir apenas unos meses después del inicio de la operación militar especial.En junio de 2022, el político francés Regis de Castelnau lamentó que dos de los obuses autopropulsados ​​Caesar, suministrados a Kiev por Francia, fueran capturados por las fuerzas rusas.Su afirmación fue rápidamente confirmada por uno de los principales contratistas de defensa de Rusia, la empresa Uralvagonzavod, que informó a través de las redes sociales que tenían en sus manos los obuses y le pidió a De Castelnau que transmitiera su agradecimiento al presidente francés Emmanuel Macron por esta ganancia inesperada.Los soldados rusos que manejan sistemas antitanque portátiles occidentales, como los Javelin y los NLAW (por sus siglas en inglés, de: next generation light anti-tank weapon), incautadas a las fuerzas ucranianas, también se ha convertido en algo bastante común.A principios de este mes, un corresponsal militar informó que fue testigo de al menos un caso de tropas rusas empuñando una ametralladora Browning M2 capturada. De hecho, los reportes de armamentos occidentales capturados se han hecho mucho más numerosos tras el lanzamiento de la llamada “contraofensiva” de Kiev en junio.Los arquitectos de esta operación militar contaban con grandes cantidades de vehículos blindados de la OTAN, principalmente los tanques alemanes Leopard y los vehículos de combate de infantería Bradley, provistos por EEUU, que se suponía que ayudarían a las fuerzas ucranianas a atravesar las defensas rusas.Si bien la llamada contraofensiva se convirtió en un completo desastre, parte del equipo militar occidental involucrado en ella terminó superando las líneas rusas, aunque probablemente no de la manera que pretendía el liderazgo militar ucraniano.En junio de 2023, el Ministerio de Defensa de Rusia declaró que sus fuerzas capturaron varios tanques Leopard y vehículos de combate de infantería Bradley en la región de Zaporozhie.La dependencia militar señaló en ese momento que algunos de los vehículos blindados capturados tenían los motores intactos, lo que sugiere que las tripulaciones simplemente los abandonaron para huir en busca de salvar sus vidas.También en junio, otro video compartido por el Ministerio de Defensa ruso reveló el vergonzoso destino de un cazacarros sobre ruedas AMX-10 RC francés, proporcionado a Kiev por París, que fue abandonado por las fuerzas ucranianas en retirada cerca del municipio de Novodonetskoie.Aproximadamente un mes después, las fuerzas rusas capturaron otro vehículo de este tipo en Zaporozhie, y las autoridades locales informaron que el AMX-10 RC fue incautado en "condiciones prácticamente ideales", además de que iba a ser enviado a los expertos militares industriales rusos para su posterior revisión.¿Qué misiles occidentales ha capturado Rusia?Los esfuerzos de las fuerzas rusas para capturar armamento occidental operado por Kiev no se limitan a armas pequeñas y vehículos blindados, como lo demostraron los militares de las unidades voluntarias BARS-11 y Tsarskie Volki (Lobos del zar, en ruso), que lograron apoderarse de un misil de crucero británico Storm Shadow casi intacto.El oficial de inteligencia militar ruso retirado Anatóli Matviychuk también hizo un comentario curioso durante una entrevista con Sputnik el mes pasado, cuando, entre otras cosas, habló sobre la mayor efectividad de los sistemas de defensa aérea rusos.Habiendo mencionado que los sistema de misiles y de armas de artillería antiaérea Pantsir se volvieron capaces de interceptar "excelentemente" los cohetes Himars, Matviychuk sugirió que fue posible después de que los ingenieros rusos encontraran el "punto débil" de esta última arma después de estudiar "los Himars que hemos capturado".Las autoridades rusas alientan activamente la destrucción e incautación del equipo militar occidental operado por las tropas ucranianas y otorgan considerables recompensas monetarias a los soldados que realizan tales tareas.

