Le Pen critica al "irresponsable" Macron por suministrar misiles SCALP a Ucrania

Le Pen critica al "irresponsable" Macron por suministrar misiles SCALP a Ucrania

La decisión de suministrar a Kiev misiles SCALP de largo alcance es una medida irresponsable por parte del presidente francés, Emmanuel Macron, declaró la... 13.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-13

2023-07-13T09:51+0000

2023-07-13T09:51+0000

"Me parece irresponsable tomar esta decisión y no entiendo por qué Emmanuel Macron no se concentra plenamente en organizar una conferencia de paz para poner fin" al conflicto en torno a Ucrania, afirmó la funcionaria, citada por el diario Le Monde.En su opinión, enviar armas capaces de "golpear a un tercer país podría provocar una tercera guerra mundial".El 11 de julio, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció antes del inicio de la cumbre de la OTAN en Vilna que Francia transferiría misiles de crucero de largo alcance a Ucrania para apoyar la contraofensiva de las fuerzas ucranianas. El canal de televisión francés LCI informó que se trataba de misiles SCALP.

