¿Qué son los misiles SCALP y cómo pueden afectar la contraofensiva de Ucrania?

La decisión del presidente francés Emmanuel Macron de proporcionar a Kiev misiles de crucero de largo alcance SCALP no será determinante para el bando... 13.07.2023

Durante la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), celebrada en Vilna, Lituania, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se comprometió a proporcionar decenas de misiles de largo alcance SCALP a Ucrania. Sin embargo, el mandatario galo no especificó cuándo se harán llegar estas armas a Kiev. Francia se ha convertido en el segundo país, después del Reino Unido, en equipar a Ucrania con cohetes de largo alcance."A la luz de la situación y la contraofensiva que lleva a cabo Ucrania, he decidido aumentar las entregas de armas y equipos y proporcionar a los ucranianos capacidades de ataque profundo", dijo Macron a los periodistas a su llegada al encuentro del bloque militar.¿Cuál es la diferencia entre SCALP y Storm Shadow?El SCALP-EG (Emploi Général, que significa propósito general) es el nombre francés para "Storm Shadow", el arma sigilosa de ataque profundo y largo alcance, equipada convencionalmente, lanzada desde el aire, producida por la multinacional europea fabricante de misiles MBDA. El dispositivo se basó en el Apache, un misil de crucero antipista desarrollado en Francia y lanzado desde el aire.¿Cuál es el alcance de un misil SCALP/Storm Shadow?"La única diferencia [entre SCALP y Storm Shadow] es el rango de vuelo. La versión de exportación de Storm Shadow tiene un alcance de aproximadamente 300 kilómetros. La versión de exportación de los misiles franceses tiene un alcance de aproximadamente 250 kilómetros", explicó Knutov. El SCALP está propulsado por un turborreactor a Mach 0,8 (987,8 km/h). Pesa 1.300 kg e incluye una ojiva convencional de 450 kilogramos. La longitud y el diámetro del arma son 5,10 y 0,166 metros, respectivamente, con una envergadura de tres metros. El misil cuesta aproximadamente 3.19 millones de dólares por unidad.¿Cómo funcionan?El SCALP es un misil del tipo "dispara y olvida", lo que significa que está programado antes del lanzamiento. Una vez disparado, el misil no se puede controlar: sigue su trayectoria de forma semiautónoma. Cerca de su objetivo, el arma sube a una mayor altitud para maximizar las probabilidades de penetrar en el objetivo. Finalmente, alcanza el blanco antes de que una mecha retrasada explote la ojiva principal.¿Cómo se transportan?El arma puede ser transportada por los aviones Tornado GR4, Italian Tornado IDS, Eurofighter Typhoon, Dassault Mirage 2000 y Dassault Rafale. Fue utilizada por el Reino Unido, Francia e Italia en los ataques del Golfo, Irak y Libia.En lo referente a Ucrania, se informó anteriormente que la fuerza aérea de esa nación usaría el Su-24, un bombardero táctico supersónico para todo clima desarrollado en la Unión Soviética, como mecanismo lanzar el arma francobritánica. Inicialmente, imágenes publicadas por los medios ucranianos mostraban un Su-24 con un Storm Shadow colocado debajo del pilón del "guante" de ala fija. Los aviones de combate Su-24 y de reconocimiento Su-24MR de Ucrania se han modificado para disparar el misil sigiloso de largo alcance.¿Puede Rusia interceptar estos misiles?El misil es muy difícil de detectar debido a su sección transversal de radar (RCS) extremadamente pequeña, según Knutov. "Es decir, el Storm Shadow [SCALP EG] tiene una sección transversal de radar de 0,01 a 0,03 metros cuadrados, que es muy pequeña", dijo.Además, la reciente captura de un misil Storm Shadow por parte de las fuerzas rusas puede resultar invaluable para estudiar formas de derrotar el arma. El cohete fue derribado en la región de Zaporozhie y permaneció prácticamente intacto. La disección del misil podría descubrir sus posibles debilidades y determinar la dirección óptima desde la cual atacarlo con un interceptor."Después de que nuestro Ejército pudo capturar un misil de crucero de este tipo, ahora tenemos más oportunidades para estudiarlo, determinar los materiales compuestos de los que está hecho el cuerpo, tratar con el cabezal de referencia: las frecuencias en las que opera y el principio de operación de este cabezal de orientación", dijo Knutov.Según el experto militar, eso permitirá a Rusia mejorar sus radares y estaciones de guía de misiles para detectar mejor los sigilosos. Explicó que estudiar el cuerpo de los cohetes es importante, porque los ingenieros rusos podrán ver qué rango de ondas de radio transmitidas por el misil es radiotransparente y cuál se refleja parcialmente. "Será posible crear sistemas de guerra electrónica que afectarán de manera más efectiva a las cabezas de orientación de los misiles Storm Shadow y SCALP", dijo Knutov."Creo que en el próximo mes o dos veremos que nuestra defensa aérea operará de manera más efectiva [contra los SCALP]. Además, se utilizarán principalmente estaciones de guerra electrónica, que es mucho más barato que disparar proyectiles para interceptar estos misiles de crucero", proyectó.¿Cuántos SCALP envía Francia a Ucrania?En su declaración, Macron no especificó la cantidad de estos dispositivos que enviará a Ucrania, pero los medios occidentales citan fuentes que dicen que Francia podría entregar 50 unidades."Si están hablando de 50 misiles (...) hay que tener en cuenta que pueden ser más de 50", dijo Knutov. "Esto puede ser una filtración organizada para los medios. Por supuesto, juegan un cierto papel, porque ahora el bloque de la OTAN está tratando de ayudar al régimen de Kiev a romper de alguna manera nuestra línea de defensa".¿SCALP marcará la diferencia en el campo de batalla de Ucrania?La OTAN está enviando misiles de mayor alcance para atacar al personal, las municiones, el equipo y los puestos de mando de Rusia que actualmente se mantienen a una distancia de más de 100 kilómetros de la línea del frente, descifró el experto.Los Himars de fabricación estadounidense están lanzando cohetes con un alcance de ataque de 80 kilómetros, lo que no es suficiente a los ojos de los planificadores de guerra de la OTAN para ejercer presión sobre las Fuerzas Armadas rusas. Los estados miembros de la alianza militar que envían misiles con un alcance de 300 kilómetros, como Storm Shadow/SCALP (o, potencialmente, el Atacms, de fabricación estadounidense), plantean un desafío para el Ejército ruso, señaló el experto, pero no será algo crítico o determinante.

