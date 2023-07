https://sputniknews.lat/20230728/la-contraofensiva-ucraniana-fue-impulsada-por-cronogramas-arbitrarios-de-la-otan-1141997035.html

"La contraofensiva ucraniana fue impulsada por cronogramas arbitrarios de la OTAN"

"La contraofensiva ucraniana fue impulsada por cronogramas arbitrarios de la OTAN"

La contraofensiva ucraniana no avanza como Occidente esperaba, pues se mueve al ritmo que los países patrocinadores de Ucrania quieren y les conviene, no... 28.07.2023

Aunque la falta de éxito de la contraofensiva ucraniana se explica desde varios factores, uno que no es tan obvio, apunta el medio, es la presión que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ejerció. De acuerdo con expertos consultados, el bloque militar impuso un plazo arbitrario para el inicio de la contraofensiva y, además, no preparó de forma adecuada a los combatientes. El experto dijo que presionar a las Fuerzas Armadas del aliado estadounidense en Europa del este para que pasen de la defensa a la ofensiva en seis meses "fue demasiado pedir". Además, es su opinión, la OTAN no proporcionó los recursos adecuados a Ucrania ni le dio a Kiev el tiempo suficiente para dominar el equipo que le proporcionó. La falta de aviones de cuarta generación, los Himars limitados y la llegada tardía de equipos blindados han contribuido a la incapacidad de Kiev para penetrar las líneas de defensa rusas bien preparadas, dijo.Ucrania se ha topado con una defensiva rusa bien plantada, y tan solo en las primeras dos semanas de la contraofensiva hasta una quinta parte del equipo que envió Occidente al campo de batalla resultó dañado o destruido, informó The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses y europeos.Al respecto, el exdiplomático estadounidense y director ejecutivo de Veracity Worldwide, una consultora de riesgo geopolítico, Jay Truesdale, apunta que "Ucrania aún debe compensar su falta de superioridad aérea y municiones" para tener una ofensiva exitosa, especialmente dada la mayor cadencia de fuego rusa. Asimismo, el especialista indica que por ahora Ucrania se enfrenta a un calendario apremiante para demostrar éxito, debido a las limitantes que se aproximan con el invierno y los ciclos políticos de sus patrocinadores occidentales.Para el investigador Nicolò Fasola, de la Universidad de Bolonia, Italia, cuyo trabajo se centra en las estrategias militares de Rusia, "los ucranianos programaron la contraofensiva con un objetivo en mente: presentarse en la cumbre de la OTAN con resultados tangibles". La reunión, que se celebró en Vilna, Lituania, el 11 y 12 de julio pasados, concluyó sin ninguna invitación por parte del grupo para la integración de Ucrania. "Sí, les hemos dado a los ucranianos armas occidentales de última generación, pero no hemos tenido suficiente tiempo para entrenarlos a fondo y adecuadamente. Incluso si a nivel táctico tenemos soldados ucranianos muy hábiles que pueden aprender muy rápido a usar nuestras armas, es difícil integrar nuevas armas en su doctrina en muy poco tiempo", señaló el italiano. Este 27 de julio, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseveró que todos los intentos de contraofensiva ucraniana fueron neutralizados, el enemigo no tuvo éxito y se le hizo retroceder. Ucrania ha promocionado su "contraofensiva" desde fines de 2022. Primero se programó para la primavera del hemisferio norte, y luego se reubicó para el verano. Kiev argumentó que el aplazamiento se debió a la escasez de armas, mientras presionaba a sus financiadores occidentales para que suministraran armamentos cada vez más pesados, incluidos tanques, drones y aviones de combate.El 11 de julio, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, anunció que Kiev no logró sus objetivos en ninguna línea de operaciones, y sus pérdidas totalizaron más de 26.000 soldados, así como 1.244 tanques, 21 aviones, cinco helicópteros, 176 cohetes estadounidenses Himars, 27 misiles de crucero de largo alcance Storm Shadow y 483 vehículos aéreos no tripulados derribados.

