El entrenamiento de pilotos ucranianos de los F-16 sólo sirve "para el espectáculo político de Kiev"

Incluso cuando sus patrocinadores occidentales parecen estar dispuestos a suministrar estos aviones de combate, las fuerzas ucranianas no podrán reunir... 30.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-30T04:09+0000

2023-09-30T04:09+0000

2023-09-30T04:09+0000

defensa

f-16

ucrania

eeuu

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

🛡️ zonas de conflicto

otan

jarkov

joe biden

Después de que los principales tanques de batalla occidentales, como Leopards y Challengers, no lograron ayudar a Kiev a prevalecer sobre las fuerzas rusas en el campo de batalla, los generales y líderes políticos del país europeo ahora esperan ansiosamente la llegada de la próxima arma que, según su visión, cambiará la marcha de los sucesos: los aviones de combate F-16.Aunque el Gobierno de EEUU se mostró inicialmente reacio a proporcionar estos aviones militares a Kiev, el mes pasado el presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos y sus aliados entrenarán a pilotos ucranianos para operar F-16, y desde entonces varios miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se han comprometido a suministrar estas naves a su aliado en el oriente europeo.Sin embargo, incluso con los suministros de estas aeronaves de ataque, la capacidad de Ucrania para producir el número requerido de pilotos de combate decentes en este momento parece bastante improbable, dijo a Sputnik el famoso piloto de pruebas ruso Magomed Tolboyev.Durante la era soviética, el interesado tenía que pasar dos años volando como parte de un regimiento de la fuerza aérea para convertirse en piloto de tercera clase, mientras que serlo en primera clase tomaba de seis a ocho años, recordó Tolboyev.El experto ruso señaló que actualmente Kiev sólo tiene una escuela de vuelo militar, en Jarkov, que simplemente no es suficiente para formar suficientes pilotos para una fuerza aérea profesional."Ucrania considera que la formación de pilotos es un juego de niños. Esto va a terminar mal", vaticinó Tolboyev, sugiriendo que los nuevos pilotos ucranianos probablemente no durarán mucho en combate real.El mayor general Vladímir Popov, un veterano piloto de aviones de combate ruso, se hizo eco de sus preocupaciones y sugirió que Kiev sufre actualmente una grave falta de pilotos de combate debido a las pérdidas sufridas durante el conflicto.Si bien el programa de entrenamiento de pilotos militares en Ucrania hoy se parece a un curso intensivo, mientras Kiev parece ansioso por hacer todo lo posible para conseguir que haya suficientes personas en las cabinas, Popov afirmó que los líderes militares ucranianos comenzarán a tratar a sus pilotos como activos desechables.Según Popov, a los líderes ucranianos no les importa si sus pilotos mueren o se ven obligados a la expulsión ​​después de un par de misiones, aunque esa actitud insensible provoque una falta de reclutas para la fuerza aérea de Ucrania.Tanto Tolboyev como Popov especulan también que la llegada de los F-16 a Ucrania podría ser seguida por el arribo de pilotos extranjeros que, además de ayudar a entrenar a los soldados ucranianos, también podrían volar en misiones de combate para Kiev, actuando efectivamente como mercenarios.Vale recordar que la fuerza aérea de Ucrania ha estado sufriendo la falta de aviones aptos y de pilotos competentes tras el inicio de conflicto, en febrero de 2022.Si bien lo primero se vio mitigado en cierta medida por la canibalización de los aviones inactivos de la era soviética y los envíos de los aviones sobrantes del Pacto de Varsovia desde el extranjero, reemplazar a los pilotos perdidos en misiones de combate se ha vuelto un grave problema debido a la escasez de las instalaciones de entrenamiento necesarias.Varios pilotos de combate ucranianos también han perdido la vida en extraños accidentes. Por ejemplo, uno de los operarios de combate más condecorados y famosos de Ucrania, Andréi Pilshchikov, murió durante un vuelo de entrenamiento junto con otros dos pilotos ucranianos el mes pasado, cuando su avión chocó con otro. Otro accidente, también en agosto, le costó a Kiev seis pilotos cuando un par de helicópteros de transporte militar ucranianos Mi-8 se estrellaron mientras intentaban aterrizar.

ucrania

eeuu

jarkov

