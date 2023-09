https://sputniknews.lat/20230929/cuanto-se-tarda-en-entrenar-a-una-tripulacion-de-abrams-y-quien-operara-estos-tanques-en-ucrania-1144241423.html

¿Cuánto se tarda en entrenar a una tripulación de Abrams y quién operará estos tanques en Ucrania?

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó que los primeros carros de combate Abrams llegaron al país, y agradeció a EEUU por cumplir su promesa... 29.09.2023, Sputnik Mundo

La entrega del primer lote de M1 Abrams de fabricación estadounidense a Ucrania fue recibida con un gran número de opiniones sobre el impacto que tendrán los tanques en el campo de batalla, con expertos militares tanto de Rusia como de países occidentales señalando numerosos problemas con los gigantes blindados, desde su peso, tamaño y complejidad, hasta la omnipresente amenaza de los drones, la aviación, la artillería y los tanques rusos.En declaraciones a los medios de comunicación franceses, el excomandante del batallón de tanques Leclerc, Yann Boivin, subrayó la naturaleza quisquillosa del Abrams, haciendo hincapié en que los carros de combate podrían convertirse rápidamente en ataúdes blindados de 70 toneladas si no se les realiza un mantenimiento adecuado y oportuno. Los problemas de estanqueidad de las cámaras de munición y su vulnerabilidad al fuego enemigo son otros dos problemas importantes, de acuerdo con Boivin.El veterano condecorado de las Guerras del Golfo e Irak, mando retirado del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Mark Hertling, advirtió que si los motores de los Abrams se utilizan de forma inadecuada, los tanques podrían simplemente explotar.Los 31 Abrams ucranianos han sido degradados con respecto a los del Ejército estadounidense, siendo restaurados y reconstruidos desde cero. De acuerdo con la última información, su blindaje de cerámica compuesta, acero y uranio empobrecido de Chobham, cargado de secretos, fue cambiado, presumiblemente por temor a que Rusia capture los tanques y los arrastre de vuelta a las líneas rusas para entregárselos a ingenieros militares. Las redes sociales rusas ya están inundadas de videos y fotos de los eliminados tanques Leopard 2, vehículos blindados Bradley y otros equipos militares occidentales avanzados incautados por el Ejército ruso, por lo que la probabilidad de que los Abrams caigan en manos rusas no es insignificante, si es que llegan a desplegarse en el campo de batalla.Entrenamiento a velocidad de la luz "algo fuera del reino de la fantasía"La formación es otro de los problemas, y los medios de comunicación estadounidenses informaron que el enfoque de los países de la OTAN de impartir cursos intensivos a los militares ucranianos para que manejen los equipos de la alianza ha provocado un mantenimiento deficiente, una incidencia de averías superior a la esperada y un mal funcionamiento de los sistemas de a bordo de las armas pesadas.Al parecer, unos 200 militares ucranianos han recibido entre 10 y 12 semanas de formación para manejar y reparar Abrams, muy por debajo de las 22 semanas que tarda el Ejército estadounidense en formar a un tripulante, y de las hasta 34 semanas para enseñar a un operario de mantenimiento a reparar los complejos tanques. En el Ejército estadounidense, para convertirse en un técnico de mantenimiento del Abrams es necesario que los aspirantes obtengan una puntuación dentro del percentil 99 de la prueba Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB), o del percentil 88 de la prueba Mechanical Maintenance y del percentil 92 de la prueba General Technical. No está claro si se han abordado estas cuestiones en el caso de los militares ucranianos, ni cómo."Se supone que son ocho meses de entrenamiento, pero quieren hacerlo en 12 semanas —tres meses. Esto es algo del reino de la fantasía", afirmó a Sputnik Viktor Litovkin, coronel retirado del Ejército ruso y experto militar, cuando se le preguntó cuán realista era entrenar a un militar para el tanque Abrams en un plazo tan corto."Incluso las tropas mejor entrenadas y más rápidas no pueden dominar este tanque en tres meses, porque nunca antes han visto nada parecido", recalcó Litovkin, señalando la experiencia de décadas de las tripulaciones de tanques ucranianas con los blindados de la era soviética, cuya escuela de diseño y filosofía operativa difiere enormemente de la de la OTAN."¿Cuánto hace que no se ve a un tanquista ucraniano que sepa inglés y sea especializado en ingeniería y terminología militar? No me imagino que haya muchas personas así en las filas de las Fuerzas Armadas ucranianas. La traducción no es solo una cuestión de inconveniencia, sino de percepción: todo lo que hay dentro de los tanques está en inglés, incluidas las instrucciones y los manuales. Así que la barrera del idioma es bastante significativa", detalló Litovkin.¿Podrían los Abrams ucranianos ser operados por mercenarios occidentales o tropas de la OTAN?Señalando que los militares ucranianos que Estados Unidos ha entrenado para operar los Abrams de Ucrania podrían morir fácilmente en futuras batallas, Litovkin indicó que sigue siendo una "cuestión abierta" quién podría reemplazarlos.Además, el precedente ya existe. A finales de la semana pasada, las fuerzas rusas informaron que habían destruido en Zaporozhie un tanque Leopard suministrado por Alemania y operado por una tripulación que hablaba completamente alemán, y el mecánico del tanque recalcó que "no era un mercenario, sino un militar de la Bundeswehr".Pesadilla de mantenimientoLo mismo ocurre con el mantenimiento, puntualizó Litovkin, señalando que el Abrams es un tanque "muy caprichoso", con su motor de turbina engullendo combustible a reacción, y el blindaje aquejado de problemas técnicos especiales."Este tanque tiene que limpiarse regularmente porque tiene unos filtros muy caprichosos, en los que se acumula la suciedad en los meses de otoño e invierno. Por no hablar de que este tanque es enorme, pesa más de 70 toneladas. Es un peso que los puentes de Ucrania no pueden soportar. Es más, pueden atascarse en el barro y la arcilla" que componen gran parte "del territorio ucraniano, especialmente en otoño. Nuestros tanques son veinte toneladas más ligeros", detalló Litovkin.Además, observó que si los tanques se averían o se atascan, podrían convertirse instantáneamente en objetivos de tropas rusas provistas de armas antitanque portátiles, morteros, artillería y drones-kamikaze. "Por lo tanto, no creo que el Abrams vaya a desempeñar ningún papel importante en el conflicto moderno", y es probable que los estadounidenses "vuelvan a dañar su propia reputación", como hicieron los británicos al enviar sus 'imbatibles' carros de combate Challenger.Si los Abrams son finalmente utilizados por los ucranianos, y no por mercenarios o tropas occidentales, lo único que se conseguirá enviándolos a Ucrania será poner en peligro la vida de los soldados ucranianos, resumió el observador.

