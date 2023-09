https://sputniknews.lat/20230918/embajador-ruso-ante-la-onu-ucrania-no-logra-implicar-a-paises-neutrales-en-su-formula-de-la-paz-1143823816.html

Embajador ruso ante la ONU: Ucrania no logra implicar a países neutrales en su fórmula de la paz

Embajador ruso ante la ONU: Ucrania no logra implicar a países neutrales en su fórmula de la paz

ONU (Sputnik) — Ucrania no consigue involucrar a países neutrales y organismos internacionales en la ejecución de su fórmula de la paz, dijo a Sputnik el... 18.09.2023, Sputnik Mundo

El diplomático agregó que "no hay indicios de que la ONU se haya implicado en estas discusiones, especialmente porque [el secretario general] António Guterres ha reafirmado más de una vez en este contexto su adhesión al principio de imparcialidad y equidistancia". Nebenzia sugirió "contrastar con los hechos lo que Ucrania dice sobre el apoyo internacional al llamado plan de Zelenski" y consultar, en particular, el texto de la declaración aprobada por los líderes del G20 en su cumbre de Nueva Delhi, el 9 y el 10 de septiembre. Dicho documento reitera las posiciones nacionales y las resoluciones adoptadas en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la Asamblea General de la ONU con respecto al conflicto armado en Ucrania y señala que "los Estados deben actuar de manera consistente con los Propósitos y Principios de la Carta de la ONU en su totalidad", particularmente "abstenerse de la amenaza o uso de la fuerza para buscar la adquisición territorial contra la integridad territorial y soberanía o independencia política de cualquier Estado". Además, indica que "el uso o la amenaza del uso de armas nucleares es inadmisible". En noviembre de 2022, el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó en una videoconferencia con los líderes del G20 su fórmula de la paz para poner fin a las hostilidades en Ucrania. El plan está dividido en 10 apartados: seguridad radiológica y nuclear; seguridad alimentaria; seguridad energética; liberación de prisioneros y deportados; implementación de la Carta de la ONU; retirada de las tropas rusas y cese de hostilidades; justicia; ecocidio y protección del medio ambiente; prevención de la escalada; y confirmación del fin del conflicto.El acuerdo de granosEl secretario general de la ONU, António Guterres, no dispone de instrumentos para resolver los problemas que derivaron en la suspensión de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, dijo Nebenzia.El diplomático añadió que la parte rusa no está cruzada de brazos y sigue proporcionando ayuda real a los países más vulnerables de África, Asia y Oriente Medio."El presidente de Rusia, en sus intervenciones, enfoca en detalle estos esfuerzos y ha enumerado las firmes condiciones para la vuelta de Rusia a la Iniciativa [de Granos] del Mar Negro (...) En modo alguno se trata de un chantaje, como intentan presentarlo en Occidente; exigimos que se cumpla lo prometido hace un año", apuntó Nebenzia.El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania a través del mar Negro, mientras que el Gobierno ucraniano suscribió un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Desde entonces el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por dos meses.Rusia formuló cinco requisitos para extender el pacto alimentario: reconectar su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema SWIFT; reanudar envíos de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento; levantar la prohibición de acceso a los puertos; reactivar el conducto de amoníaco Togliatti-Odesa; así como desbloquear los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.A falta de avances en esta materia, el Kremlin anunció el 17 de julio que Rusia suspendía su participación en el acuerdo, pero estaría dispuesta a retomarla en cuanto se cumplan sus condiciones."Especulaciones" de EEUU sobre armas norcoreanasEl Comité de Sanciones de la ONU no confirmó las "especulaciones" de Estados Unidos sobre la supuesta entrega de armamento norcoreano a Rusia, sostuvo Nebenzia.A finales de agosto, la Casa Blanca afirmó que las supuestas conversaciones entre Corea del Norte y Rusia sobre la entrega de armamento estaban avanzadas. La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, llegó a asegurar que Rusia supuestamente mantenía conversaciones con Corea del Norte sobre contratos potenciales de armas para usarlas en el conflicto ucraniano. Thomas-Greenfield incluso llamó a Corea del Norte a cesar esas supuestas conversaciones.Nebenzia indicó que todas esas especulaciones son amplificadas por los medios estadounidenses y de otros países occidentales. El diplomático ruso enfatizó que las resoluciones de la ONU no prohíben el fomento de las relaciones con Corea del Norte. En ese contexto, dijo que su país proseguirá restableciendo los contactos con Corea del Norte tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia del coronavirus.El pasado 13 de septiembre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvo una reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en el centro espacial Vostochni, en el este del país europeo, en la que repasaron las relaciones entre los dos países, así como el panorama en la región.

