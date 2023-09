https://sputniknews.lat/20230918/general-de-eeuu-duda-que-la-contraofensiva-de-ucrania-logre-de-forma-total-sus-objetivos--1143822288.html

General de EEUU duda que la contraofensiva de Ucrania logre de forma total sus objetivos

General de EEUU duda que la contraofensiva de Ucrania logre de forma total sus objetivos

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Mark Milley, afirmó en una entrevista con 'CNN' que la contraofensiva de Ucrania "llevará un... 18.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-18T04:21+0000

2023-09-18T04:21+0000

2023-09-18T04:21+0000

internacional

eeuu

ucrania

seguridad

mark milley

contraofensiva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/12/1143823188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_abed2046ebdcf752ed2a275217baf177.jpg

Durante la charla, Milley consideró que Ucrania no logrará de forma total sus objetivos, pues le será imposible expulsar "completamente a los rusos". Asimismo, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos describió la actual contraofensiva de Ucrania como "larga, dura y sangrienta".El 12 de septiembre pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la sesión plenaria del VIII Foro Económico Oriental, informó que la contraofensiva ucraniana no logró sus objetivos, pero sí se produjeron pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos de su lado.En sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos durante la operación militar especial rusa.En cuanto a la posibilidad de poner fin a las hostilidades, Rusia no puede hacerlo mientras Ucrania siga con su contraofensiva.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Según Putin, la contraofensiva ucraniana, que comenzó el 4 de junio, no se estancó, sino que fracasó.Recientemente, un oficial ucraniano citado por el diario británico The Telegraph indicó que las pérdidas en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se cubren con reclutas con escasa formación y motivación. La Defensa rusa constató el fracaso de la contraofensiva ucraniana y el diario Financial Times publicó un detallado análisis enumerando las fallas del bando ucraniano, que provocaron lo que califican de "magros resultados" en el campo de batalla para Kiev durante el verano boreal.

https://sputniknews.lat/20230912/putin-estima-en-71500-las-perdidas-de-ucrania-en-su-contraofensiva-que-no-da-resultados-1143638892.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, seguridad, mark milley, contraofensiva