https://sputniknews.lat/20230916/las-duras-lecciones-para-ucrania-tras-el-fracaso-de-la-contraofensiva-1143763919.html

Las "duras lecciones" para Ucrania tras el fracaso de la contraofensiva

Las "duras lecciones" para Ucrania tras el fracaso de la contraofensiva

El diario 'Financial' Times publicó un detallado análisis enumerando las fallas del bando ucraniano, que provocaron lo que califican de "magros resultados" en... 16.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-16T04:11+0000

2023-09-16T04:11+0000

2023-09-16T04:17+0000

defensa

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

fuerzas armadas de ucrania

financial times

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/0b/1140446519_0:118:3219:1929_1920x0_80_0_0_d30d13b86f039bd7f6c9a63e21c2aae2.jpg

En el artículo, titulado "Las duras lecciones de la ofensiva de verano de Ucrania", el medio británico repasa los múltiples errores que han llevado al país europeo, pese al multimillonario apoyo financiero y militar de EEUU y sus socios de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), a fracasar en su muy promocionada campaña bélica.En ese sentido, la nota menciona que funcionarios en las capitales occidentales, responsables de financiar la escalada bélica de Kiev, aseguran que Ucrania desaprovechó la oportunidad brindada por los arsenales de armas occidentales y el máximo apoyo político que van a tener, en alusión al creciente rechazo a transferir más fondos tanto en Washington como Europa."Los magros resultados han expuesto las divisiones entre Kiev y algunos funcionarios occidentales sobre la estrategia", indica el FT, añadiendo que los estadounidenses se han quejado en privado ante periodistas de que Ucrania no sabido dominar las operaciones modernas que combinan infantería mecanizada, artillería y defensa aérea durante el entrenamiento, y que su enfoque era demasiado reacio al riesgo.Mientras tanto, los funcionarios ucranianos han señalado que las propias fuerzas estadounidenses nunca han llevado a cabo operaciones en campos de batalla como el de Ucrania, sin superioridad aérea, contra un Ejército del tamaño y calibre de Rusia, y contra algunas de sus armas y tecnologías militares más avanzadas."Si sólo hiciera lo que [los militares occidentales] me enseñaron, estaría muerto", afirma el uniformado Suleman, comandante de las fuerzas especiales del 78º regimiento. Dice que se entrenó con soldados estadounidenses, británicos y polacos, todos los cuales le ofrecieron "algunos buenos consejos", pero también "malos consejos... como su forma de limpiar las trincheras. Yo les decía: 'Esto va a hacer que nos maten'"."Una mala comprensión de cómo se desarrollan los combates militares en Ucrania y del entorno operativo en general puede estar dando lugar a falsas expectativas y consejos fuera de lugar", dicen los analistas militares Michael Kofman y Rob Lee en un informe sobre la contraofensiva citado por FT.Al respecto, estos expertos afirman que los países occidentales, más allá de presumir sus contribuciones y apoyo a Kiev, "deben reconocer las deficiencias en el entrenamiento y equipamiento de las fuerzas ucranianas, que han contribuido al decepcionante progreso" de la contraofensiva.El Financial Times indica que las pérdidas ucranianas durante mayo y junio ascendieron a casi una quinta parte del equipo transferido por la alianza atlantista y obligaron al país europeo a pausar su operación y repensar su estrategia. En ese contexto adverso de superioridad rusa, "a las fuerzas ucranianas les resultó imposible seguir la doctrina de la OTAN de guerra con armas combinadas: acciones coordinadas de infantería, blindados, artillería y defensa aérea", explican.Además de las fallas en estrategia, otras de las lecciones para Ucrania que deja el fracaso de la contraofensiva es que el entrenamiento occidental de las tropas ucranianas, normalmente de cinco semanas, es demasiado corto, según señala el FT.Las enseñanzas impartidadas por jefes militares de los países de la OTAN no se adapta a la mejor forma de luchar de Ucrania ni a las condiciones sobre el terreno, como los impenetrables campos minados o las fortificaciones"."También está la cuestión de cómo Ucrania despliega sus fuerzas más experimentadas. Algunos funcionarios estadounidenses criticaron a Kiev a principios de este año por gastar demasiadas tropas experimentadas en una defensa inútil de la ciudad de Artiómovsk", recuerda la publicación. "Rochan Consulting, una organización polaca que también produjo una extensa evaluación de la contraofensiva, dice que a Ucrania le habría ido mejor este verano si hubiera utilizado brigadas experimentadas equipadas con armamento de la OTAN en lugar de brigadas recién entrenadas", indican.Por último, el artículo afirma que el país europeo ha sufrido debido a que ha estado perdiendo drones "en cantidades extraordinarias" (mencionan el reciente informe del think tank británico Instituto Real de Servicios Unidos, que calcula el daño en 10.000 drones destruidos por mes), mientras Rusia "todavía tiene muchos dispositivos de grado militar" y adapta sus tácticas, ya sea dispersando sus líneas de suministro u ordenando un mayor despliegue de estos vehículos aéreos.

https://sputniknews.lat/20230913/eeuu-busca-despegarse-del-fracaso-de-la-contraofensiva-ucraniana-1143664565.html

https://sputniknews.lat/20230913/si-trump-dejara-de-financiar-a-ucrania-no-cuenten-con-europa-para-cubrir-el-dinero-que-haga-falta-1143692222.html

https://sputniknews.lat/20230906/apresurar-la-contraofensiva-esta-provocando-perdidas-insostenibles-en-el-bando-ucraniano-1143400658.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, fuerzas armadas de ucrania, financial times, otan