Ucrania pierde 40% de sus drones por "errores de pilotos"

Ucrania pierde 40% de sus drones por "errores de pilotos"

El jefe del Estado Mayor del Reino Unido lo afirmó este martes 12 de septiembre, durante su discurso de apertura de la Exposición Internacional de Equipos de... 13.09.2023, Sputnik Mundo

El general Patrick Sanders, jefe del Estado Mayor del Reino Unido, afirmó que Ucrania pierde hasta el 40% de sus drones debido a "errores del piloto".Sanders señaló que la automatización de estos dispositivos no tripulados falla cuando "el espectro electromagnético es tan disputado", y agregó que en ese momento la supervivencia de la máquina está supeditada a las habilidades particulares de quien la esté manejando.Continuando su análisis de las fallas de las fuerzas ucranianas, el máximo jefe militar británico dijo que lo que Kiev necesita que sus "combatientes de guerra" —ya sean especialistas cibernéticos, pilotos de drones o soldados de infantería— sean "más fuertes, más rápidos, más inteligentes y más resistentes".Se trata de la más reciente evaluación de expertos occidentales para explicar los decepcionantes resultados de la contraofensiva de Kiev, que pese a la gran inversión por parte de Estados Unidos y sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha sido un gran fracaso en el campo de batalla, con un nulo avance territorial y un costo humano calculado en al menos 70.000 soldados ucranianos muertos.Apenas la semana pasada, el think tank británico Instituto Real de Servicios Unidos publicó un informe afirmando que haber apresurado la contraofensiva está provocando "pérdidas insostenibles" en el bando ucraniano.De acuerdo al análisis, elaborado por dos integrantes del centro de estudio londinense, las fuerzas de Ucrania se enfrentan a enormes pérdidas de equipos, mientras que el entrenamiento proporcionado por Occidente no se adapta al tipo de batalla que libran contra Rusia.En ese sentido, y confirmando los dichos de Sanders, el informe observó que la contraofensiva estaba siendo afectada, entre otros motivos, por la deficiente capacitación de los soldados ucranianos, además de observar que los métodos enseñados por la OTAN están diseñados para fuerzas con configuraciones diferentes a las tropas de Kiev.Ya el mes pasado, un prisionero de guerra ucraniano había responsabilizado a la "mala formación" de los soldados entrenados en el Reino Unido por el fracaso de las fuerzas de Kiev en el terreno.A finales de julio, el diario Express citó a sus fuentes afirmando que más de 2.000 miembros de las fuerzas especiales ucranianas estaban recibiendo entrenamiento militar en el Reino Unido para su posterior participación en el conflicto.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que EEUU y la OTAN estaban directamente implicados en el conflicto ucraniano no solo suministrando armas, sino también entrenando a personal en territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.

