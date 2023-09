https://sputniknews.lat/20230905/definitivamente-no-fueron-minas-como-rusia-destruyo-el-tanque-mas-protegido-del-mundo-1143393427.html

"Definitivamente, no fueron minas": cómo Rusia destruyó el tanque más protegido del mundo

"Definitivamente, no fueron minas": cómo Rusia destruyó el tanque más protegido del mundo

El tanque de fabricación británica Challenger 2, visto por algunos expertos como el más protegido del mundo, fue destruido este 5 de septiembre por primera vez... 05.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-05T19:36+0000

2023-09-05T19:36+0000

2023-09-05T19:36+0000

defensa

🌍 europa

rusia

ucrania

dmitri kórnev

challenger 2

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

📰 suministro de armas a ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/10/1139517975_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_363f33c907da2d0e73e51ee55323adae.jpg

Este carro de combate, que no apareció en la zona de la operación militar rusa durante mucho tiempo, pesa 62,5 toneladas, y con blindaje adicional, la cifra se eleve a hasta 75 toneladas, lo que constituye el mayor parte del peso del vehículo. Sin embargo, el resto de la información sobre el blindaje combinado Dorchester del Challenger 2 está clasificada.En total, Londres entregó 14 de estos vehículos a Kiev que fueron enviados a la 82.ª Brigada de fuerzas aerotransportadas ucranianas, que, de acuerdo con los planes del Mando de Ucrania, debía romper las tres líneas de defensa rusas y avanzar hacia Tokmak y Berdiansk. Entre las posibles causas, por las que el Challenger 2 no apareció en la línea del frente durante mucho tiempo, se encuentra en su baja maniobrabilidad, ya que la potencia del motor diésel es de solo 1.200 caballos. En comparación, el nuevo T-90 Proriv ruso, que pesa al menos un 50% menos que el tanque británico, tiene 1.130 caballos de potencia.Otro posible papel del tanque en el intento ucraniano de llevar una contraofensiva procede de su potente cañón de ánima rayada L30A1, óptica avanzada y munición adecuada para tareas de respaldo como un 'francotirador'. Además de los proyectiles subcalibres blindados perforantes, incluidos aquellos con núcleo de uranio empobrecido, el Challenger 2 dispone de proyectiles perforantes de alto poder explosivo HESH. Tienen un alcance de hasta ocho kilómetros y su efecto destructivo es prácticamente independiente de la distancia.Sin embargo, las imágenes, presumiblemente captadas en la región de Zaporozhie, cerca de la localida de Rabotino, muestran que ni siquiera una defensa tan potente como en el Challenger 2 lo pueda salvar, cuando se utiliza contra fuerzas rusas."La aparente primera pérdida de un Challenger 2 de 69 toneladas y cuatro personas, de los 14 que el Reino Unido prometió a Kiev en enero, se produce pocos días después de que el Ministerio de Defensa de Ucrania destacara el tanque en una entrevista en video con un soldado de la 82.ª Brigada", escribió el medio Forbes. Todavía no se sabe exactamente cómo exactamente fue destruido este carro de combate. "Otro tanque ucraniano de fabricación soviética destruido también entró en escena. Hay razones para creer que se trataba de un convoy de vehículos que fue emboscado o alcanzado por helicópteros de ataque rusos, desde arriba o desde un lateral", sugiere Kórnev. Esta parece ser la primera derrota de un tanque británico. Antes solo habían perdido un Challenger 2 en 2003 en Irak, y este episodio ocurrió solo por fuego amigo. "El conflicto en Ucrania es de una intensidad tan alta que incluso los equipos bastante protegidos se convierten en material fungible", señaló Kórnev. El tanque británico solo se utilizó en Irak y nunca fue desplegado en Afganistán, especificó también el experto. Las condiciones en Ucrania se difieren de las campañas en Oriente Medio, y el Challenger 2 se enfrenta a los equipos más modernos, no a algo que tiene un par de generaciones más.

https://sputniknews.lat/20230818/lo-tanques-britanicos-challenger-2-tendrian-serios-problemas-en-el-campo-de-batalla-1142764744.html

https://sputniknews.lat/20230905/rusia-destruye-por-primera-vez-un-tanque-britanico-challenger-2-en-ucrania--video-1143382865.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, rusia, ucrania, dmitri kórnev, challenger 2, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 suministro de armas a ucrania