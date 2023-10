https://sputniknews.lat/20231014/y-la-onu-el-papel-de-la-organizacion-ante-el-conflicto-entre-palestina-e-israel-1144635726.html

¿Y la ONU? El papel de la organización ante el conflicto entre Palestina e Israel

Líderes políticos, gobiernos y civiles han cuestionado el papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en medio de la escalada del conflicto...

Mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, urgió a la ONU a impulsar el diálogo entre Palestina e Israel y aseveró que la organización "debe actuar más y no quedarse con los procedimientos de antaño", el expresidente uruguayo José Mujica aseveró que el conflicto es "un fracaso de la política de las Naciones Unidas, que en más de 50 años no ha podido suturar una herida de carácter histórico". A las quejas por parte de mandatarios y políticos se suman las voces civiles que han puesto en tela de juicio el trabajo de la organización. "Lamentablemente la comunidad internacional y la ONU no hacen nada en pro de la paz" y "el imperialismo arrasa con el pueblo de Palestina y la ONU no dice nada" son tan solo algunos de los mensajes que se han compartido en redes sociales ante la escalada de las hostilidades entre Tel Aviv y Ramala. Al respecto, el profesor de relaciones internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Alejandro Martínez Serrano, también docente en la Universidad La Salle México, señala en entrevista con Sputnik que la ONU "siempre ha sido una organización internacional que ha respondido a los intereses de las grandes potencias", por lo que resolver el conflicto palestino-israelí no está en su prioridades. El experto recuerda que fue justamente una resolución del Consejo General de la ONU, en 1947, la que ordenó dividir Palestina en dos Estados independientes, uno árabe palestino y otro judío, y que Jerusalén quedara bajo un régimen internacional; sin embargo, dijo, esto no se ha cumplido a cabalidad. "No se ha cumplido esta resolución, que es la 181, porque el Estado de Israel siempre ha generado la opción de tener mayor territorio (...) La misma decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de partir el territorio es, de inicio, injusta, puesto que el pueblo palestino vivía ahí desde hacía varios siglos y la presencia cada vez mayor de migrantes judíos le da la alternativa, sobre todo —otra vez a una potencia como es Reino Unido— para promover la partición del territorio", agrega. Asimismo, el experto apunta que el actuar de la ONU ante la escalada de violencia entre ambas naciones de Oriente Medio va en consonancia con los intereses de los principales aliados del organismo.Al respecto, la maestra en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Irais Fuentes subraya que a pesar de que Naciones Unidas ha emitido decenas de resoluciones respecto al conflicto entre Palestina e Israel, lo cierto es que no han sido fructíferas. A pesar de que tales resolutivos condenan la actitud de Israel hacia el pueblo palestino, al no ser vinculantes han pasado totalmente desapercibidas y los gobiernos israelíes han hecho caso omiso. "La posición de la ONU, desafortunadamente, ha sido bastante favorable hacia las políticas israelíes", agrega la experta, quien recuerda que el país levantino es considerado una potencia ocupante y bajo esta categorización estaría obligado a obedecer la Convención de Ginebra. ¿Cuál es el margen de acción de Naciones Unidas? De acuerdo con la académica Pía Taracena, del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, Naciones Unidas tiene un casi nulo margen de maniobra para lograr la resolución del conflicto. En entrevista con Sputnik, la doctora en historia apunta que aunque la ONU tiene pocas herramientas porque "no puede obligar a los Estados a obedecer los parámetros del derecho internacional", sí los puede criticar. Aunque en suelo palestino hay presencia de los cascos azules —tropas de la ONU—, lo cierto es que lo ideal sería sentar a las partes para dialogar una negociación de paz, lo cual debería impulsarse desde el Consejo de Seguridad, agrega. Al respecto, Irais Fuentes apunta que el mayor margen de acción de la ONU está en la ayuda humanitaria que brinda a Palestina, un país que, explica, depende en buena parte de esta solidaridad. Para los tres expertos, la resolución del conflicto se ve lejana, puesto que el actual Gobierno de Israel, a cargo de Benjamín Netanyahu, parece poco flexible, a lo que se suman las recientes acciones de su principal aliado, Estados Unidos."No es, de ninguna forma, ninguna acción de negociación para detener la violencia, sino incrementar la violencia por parte de Israel. No se ve, en ese sentido, una propuesta para limitar esta escalada ni por parte de Naciones Unidad ni de parte de EEUU, que, lo podemos decir abiertamente, es el principal aliado de Israel en el mundo", finaliza Alejandro Martínez Serrano. La mañana del 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó miles de misiles contra territorio israelí desde la Franja de Gaza, en un ataque sorpresa sin precedentes, e infiltró decenas de milicianos armados en las zonas fronterizas del sur del país hebreo, por lo que el primer ministro Netanyahu declaró que el país "está en guerra".En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, el Ejército israelí puso en marcha la operación Espadas de Hierro, movilizó a 300.000 reservistas y lanzó varias oleadas de ataques aéreos sobre Gaza. El 9 de octubre, Israel impuso un bloqueo total a la Franja de Gaza, cortando los suministros de electricidad, combustible, alimentos y agua. Según los últimos datos disponibles, la escalada de violencia ha causado unos 1.300 muertos y casi 3.300 heridos en Israel, a los que se suman más de 1.400 muertos y 6.200 heridos en Gaza, así como entre 100 y 150 personas, tanto militares como civiles, secuestradas durante el ataque en territorio israelí y retenidas como rehenes en el enclave palestino.

