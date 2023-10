https://sputniknews.lat/20231013/a-eeuu-no-le-interesa-negociar-con-los-palestinos-porque-vela-por-sus-intereses-y-los-de-israel-1144680704.html

"A EEUU no le interesa negociar con los palestinos"

"A EEUU no le interesa negociar con los palestinos"

En el conflicto palestino-israelí, Estados Unidos no está dispuesto a negociar con los palestinos, pues hay que velar por sus intereses y los de Israel, afirma...

Ante la escalada en el conflicto palestino-israelí, la comunidad internacional ha tomado diversas posturas, pero una de las más férreas ha sido la de Estados Unidos, un país que, históricamente, ha estado involucrado en la región y que, a través de tareas como el despliegue de sus fuerzas especiales para rescatar a los estadounidenses que fueron secuestrados por Hamás, es partícipe de la situación actual, señala la experta. Lo dicho por la experta, va en línea con lo mencionado por el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con el primer ministro iraquí, Mohammed Sudani, donde consideró que la crisis que se vive en Gaza es solo una muestra de las estrategias de EEUU en la región."La crisis ucraniana también continúa, y por desgracia vemos una fuerte escalada de la situación en Oriente Medio. Creo que muchos estarán de acuerdo conmigo en que se trata de un claro ejemplo del fracaso de la política de Estados Unidos en Oriente Medio, que trató de monopolizar la solución pero, lamentablemente, no se preocupó por encontrar compromisos aceptables para ambas partes", indicó el mandatario ruso. ¿Cómo ha evolucionado el papel de EEUU?El actuar de EEUU en el conflicto palestino-israelí se observa desde que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1947, ordenó dividir Palestina en dos Estados independientes, uno árabe palestino y otro judío, pero se define aún más tras la Guerra de los seis días, que ocurrió en 1967.Con estas herramientas, el Ejército israelí se ha convertido en uno de los más fuertes a nivel mundial.Para el maestro en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Adán Miguel Rodríguez Pérez, otro rubro fundamental para entender el papel estadounidense en esta región de Oriente Medio es que ni los Acuerdos de Oslo (1993) ni los de Abraham (2020) han solucionado los problemas en la zona.Son esfuerzos que, "en realidad, no han resuelto el problema de tajo, que es precisamente crear un estado tanto para palestinos y uno de Israel con divisiones claras", indica el académico en entrevista para Sputnik.Además, el experto concuerda con los señalamientos del mandatario ruso realizados durante la sesión plenaria del Foro Internacional de la Semana Rusa de la Energía en Moscú, donde acusó a EEUU de intentar aclarar el conflicto, con grandes raíces políticas, con "limosnas económicas".Falta de apoyo a las causasPara el también docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, otra muestra de que Estados Unidos realmente no busca que el conflicto entre Israel y Palestina se acabe es el poco empuje a un diálogo real en la materia."Considero que EEUU, en algún momento, alentó a Israel a proseguir con la ocupación de Palestina al no presionarlos [para hallar una solución]", describe.No obstante, lo más grave, de acuerdo con Rodríguez Pérez, es que la comunidad internacional también es omisa al tema, dotando solo asistencia económica, como lo realiza la Unión Europea.Ante esta situación, la maestra en relaciones internacionales por la UAM apunta que Palestina ha buscado todos los medios para ser escuchada; sin embargo, "los llamados de ayuda han sido ahogados en esta vorágine del conflicto incesante en la propia región (...). Por esto, el ataque [del 7 de octubre], que para nada es justificable por la pérdida de vidas, sí responde a toda una historia donde Estados Unidos está respaldando esa aniquilación sistemática de los palestinos", destaca.Previsiones a corto y mediano plazoFuentes asevera que el conflicto palestino-israelí seguirá empeorando conforme pase el tiempo, esto especialmente porque no existe una intención ni negociación formales para alcanzar un acuerdo en común.Además, "el partido gobernante en estos momentos es el Likud, con [el primer ministro israelí], Benjamín Netanyahu, a la cabeza. Esta rama de la élite política se caracteriza por una política sumamente férrea y contundente cuando se trata de un proceso de negociación, especialmente si se trata de Palestina", reflexiona.Sumado a este tema, también está el dialogo para la liberación de rehenes tomados por Hamás en la Franja de Gaza, quienes son de distintas nacionalidades."Es un movimiento que se ha caracterizado por ser muy pragmático en los últimos años. A partir de la década de 2000, con la segunda intifada, [fue evidente] que cambia su política conforme la coyuntura", señala. "El ataque que lanzó es un mensaje donde está esperando alguna manera de negociación con Israel (...) Además, estamos hablando de que tiene diferentes rehenes como arma de negociación política. Ahí habrá un enfrentamiento en términos de quién va a ceder y qué van a estar negociando", acota la especialista.El pasado 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó miles de misiles desde la Franja de Gaza en un ataque sorpresa sin precedentes e infiltró decenas de milicianos armados en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que el país "está en guerra". En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, el Ejército israelí puso en marcha la operación Espadas de Hierro, movilizó a 300.000 reservistas y lanzó varias oleadas de ataques aéreos sobre Gaza. El 9 de octubre, Israel impuso un bloqueo total a la Franja de Gaza, cortando los suministros de electricidad, combustible, alimentos y agua. Según los últimos datos disponibles, la escalada de violencia ha causado unos 1.300 muertos y casi 3.300 heridos en Israel, a los que se suman más de 1.400 muertos y 6.200 heridos en Gaza, así como entre 100 y 150 personas, tanto militares como civiles, secuestradas durante el ataque en territorio israelí y retenidas como rehenes en el enclave palestino.Además, la nueva espiral del conflicto ha desplazado a unos 339.000 gazatíes hasta ahora, según un informe publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

