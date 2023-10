Chile apuesta por la inversión china para la generación de valor agregado del litio

https://sputniknews.lat/20231018/chile-apuesta-por-la-inversion-china-para-la-generacion-de-valor-agregado-del-litio-1144863318.html

El Gobierno de Chile anunció una millonaria inversión por parte de la multinacional china Tsingshan para la fabricación de productos de litio con valor... 18.10.2023, Sputnik Mundo

La empresa china Yongqing Technology Co. Ltd, perteneciente al Grupo Tsingshan, invertirá 233 millones de dólares en la región de Antofagasta (norte). Así lo anunció el presidente de Chile, Gabriel Boric, durante su visita oficial al gigante asiático en el marco de la Chile Week China 2023, evento comercial bilateral celebrado en Pekín.El proyecto, que comenzará a desarrollarse a partir de 2025, producirá cátodos de litio, componente esencial de las baterías, a partir del procesamiento de 11.244 toneladas de carbonato de litio por año, faena que empleará a alrededor de 700 personas en la planta proyectada en el puerto de Mejillones, de las cuales un 90% serán chilenas.La iniciativa se suma al proyecto de la empresa china BYD, que se adjudicó la otra mitad de la cuota de explotación de litio licitada por el Estado de Chile. Juntas significarán inversiones por más de 520 millones de dólares en la región de nortina de Antofagasta."A partir de aquí se sientan las bases para avanzar en la generación de valor agregado y nuevos encadenamientos productivos en Chile a partir del litio que se extrae en el país", destacó José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), agencia del Ministerio de Economía chileno.Mientras que Boric subrayó que, "no nos vamos a limitar solamente a la extracción del mineral no metálico, sino que además vamos a crear cadenas de valor y hacer, además, transferencia de conocimiento, porque uno de los compromisos que han hecho desde la empresa es generar programas de intercambio para que profesionales chilenos puedan viajar a China y formarse también en el desarrollo de esta industria".El experto sostuvo que las últimas inversiones chinas en la generación de valor agregado a la industria del litio se han separado de la línea original de dominio estatal, ya que el rol del Estado ahora se centrará en "coordinar estos esfuerzos de una manera más orgánica"."Chile actualmente está pasando por un momento que requiere bastante inversión para reactivarse, para tomar confianza, entonces también se valora mucho la presencia de un sector que esté dispuesto a invertir en el país, que demuestra también que se debería ayudar a cierta atracción", añadió el especialista minero.Transferencia de competenciasCastillo sostuvo que uno de los aspectos positivos respecto a la inversión china, es la generación de conocimiento específico en la industria del litio, con las transferencias de competencia a lo largo de las cadenas de producción.En este sentido el entrevistado remarcó la importancia para la región de Antofagasta en que "gran parte del know-how para la producción de los componentes de batería, que no la tenemos en Chile, comience a generar una expertise".De acuerdo al especialista, la transferencia de competencias también supone aspectos estratégicos de la industria que no están desarrollados en el país sudamericano, como la "formación de capacidades" mediante la profesionalización de servicios y especialistas."Justamente la empresa china tiene estas capacidades, y la idea es que el conocimiento técnico industrial también sea posible replicarlo acá, que se pueda hacer una transferencia de capacidades a profesionales técnicos chilenos", apuntó.Potencial de colaboraciónLa planta industrializadora de carbonato de litio en cátodos para baterías eléctricas, proyectada en el puerto de Mejillones, contempla también la manufacturación del material importado desde la explotación de la multinacional china en el Salar Centenario Ratones de Salta, Argentina, cuya producción estimada se iniciará en mayo de 2024, informó la Corfo de Chile.Castillo consideró que en términos de la cadena de valor completa del litio, "existen potenciales sinergias que pueden ocurrir a nivel latinoamericano, sobre todo porque hay industrias y consumos finales en otros grandes países sudamericanos".Sin embargo, el especialista enfatizó que todo tipo de coordinación y esfuerzos "hay que llevarlos con cautela", debido a que los países productores del llamado "triángulo del litio", mantienen "estrategias de desarrollo distintas", agregó.Según el experto, tanto Chile como Argentina y Bolivia sostienen legislaciones, regulaciones y expectativas distintas. No obstante, se muestra afín "a todo tipo de cooperación internacional"."Es bueno compartir la experiencia, es bueno conocer acerca de estos ecosistemas que son los salares, entonces toda esa información que podamos compartir y reconocer de estos depósitos únicos que tenemos en esta zona del triángulo lítico, es valorable", precisó.En lo referente al establecimiento de estrategias industriales conjuntas, Castillo subrayó que "todavía faltan varios pasos antes de poder concretarlo".

