El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos prepara una ley que autorizaría el uso de la fuerza militar estadounidense si Irán o Hezbolá se involucran en el actual conflicto entre Israel y Palestina, declaró el presidente del comité, Michael McCaul.Este anunció se produho en medio del despliegue de grupos de ataque de portaaviones estadounidenses. El 12 de octubre, Estados Unidos desplegó la Fuerza Delta y el Sexto Equipo SEAL, dos grandes unidades antiterroristas, preparados para ayudar a Israel, informó la radio israelí Kod. El 11 de octubre Washington anunció que otro de sus portaviones, USS Dwight Eisenhower con su grupo de ataque, se dirige al mar Mediterráneo oriental.El foco de atención occidental al conflicto en la Franja de Gaza se ha convertido en un grave problema para el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que ha quedado "fuera de los titulares", afirma Daniel McAdams, director ejecutivo del Instituto Ron Paul para la Paz y la Prosperidad.En su opinión, es "difícil encontrar noticias sobre el conflicto en Ucrania", y no está claro si el Gobierno de Biden conseguirá convencer al Congreso para que apruebe un proyecto de ley que agrupe ayudas de miles de millones de dólares para Israel y Ucrania.Las autoridades israelíes han pedido a Washington 10.000 millones de dólares en ayuda de emergencia en medio de la escalada del conflicto palestino-israelí, informó el periódico The New York Times.En sus palabras, cada vez resulta más evidente que la exagerada ofensiva ucraniana acabó en fracaso y que todo el dinero y las vidas que Estados Unidos invirtió en el proyecto ucraniano, todo ello ha sido en vano.Entretanto, la actual crisis en Oriente Medio puede plantear un problema mucho mayor para la seguridad mundial que el conflicto ucraniano, añadió McAdams.

