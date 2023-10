https://sputniknews.lat/20231018/la-escalada-belica-en-el-oriente-medio-obligaria-a-occidente-a-buscar-la-paz-en-ucrania-1144871322.html

La escalada bélica en el Oriente Medio obligaría a Occidente a buscar la paz en Ucrania

La escalada bélica en el Oriente Medio obligaría a Occidente a buscar la paz en Ucrania

El economista estadounidense Jeffrey Sachs elaboró un plan para poner fin al conflicto ucraniano. El internacionalista Irving Reynoso explicó a Sputnik que la... 18.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-18T19:26+0000

2023-10-18T19:26+0000

2023-10-18T19:36+0000

internacional

jeffrey sachs

ucrania

occidente

eeuu

otan

israel

rusia

📰 conflicto palestino-israelí

palestina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/0f/1144776399_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2e3e4e35bea0bd5c313c48c16fc742f4.jpg

La propuesta de Sachs, delineada en una entrada de su blog personal bajo el título de Más allá de la debacle neoconservadora hasta la paz en Ucrania, aparece luego de lo que el académico de la Universidad de Columbia y funcionario de las Naciones Unidas calificara como "el fracaso del plan neoconservador de rodear a Rusia en la región del mar Negro por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte [OTAN]".Según él, cuatro eventos han destrozado las "esperanzas neoconservadoras" de una expansión de la OTAN hacia el Este, que incluiría a Ucrania, Georgia y más allá. El segundo evento, dice, es" el colapsado apoyo" de la Unión Europea a "la estrategia estadunidense neoconservadora". "Polonia ya no le habla a Ucrania. Hungría, desde hace mucho, está opuesta a los neoconservadores. Eslovaquia ha elegido a un gobierno antineoconservador. Los líderes de la Unión Europea (Macron, Meloni, Sánchez y Scholz, entre otros como Rishi Sunak de Gran Bretaña) tienen índices de desaprobación en las encuestas de opinión que superan, por mucho, a los de aceptación", continúa Sachs.El tercer evento que el analista geopolítico menciona para graficar el dramático momento de Kiev es la falta de ayuda económica de Estados Unidos, con el Congreso de ese país aprobando el mes pasado un presupuesto a corto plazo sin nuevos fondos para Ucrania y el creciente rechazo entre los legisladores republicanos y la opinión pública para seguir financiando la escalada bélica de Zelenski.Por todo esto, afirma que Kiev está en riesgo de caer en un colapso económico, demográfico y militar, lo que amerita que Washington, su principal patrocinador, cambie "de manera urgente" su estrategia para evitar lo que vaticina sería un "potencial desastre" para el país de Europa del Este.El internacionalista Irving Reynoso, historiador de la UNAM y profesor en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, comentó a Sputnik que compartía el análisis pesimista sobre las oportunidades de Kiev en el conflicto, y afirmó que la posibilidad de un acuerdo con Moscú no podría llegar en un mejor momento para Ucrania y sus aliados.Además de todas las razones que menciona Sachs, el experto indica que "el conflicto entre Israel y Hamás abrió una coyuntura que obliga a Occidente buscar un acuerdo de paz en Ucrania, ya que Estados Unidos ya está recalibrando sus prioridades internacionales, desviará recursos para Tel Aviv en detrimento de Kiev, y la atención mediática del mundo estará puesta en Oriente Medio".Un plan razonable, pero con fallasPara Reynoso, la propuesta de Sachs acierta en su diagnóstico, pero sus recomendaciones sobre cómo los dos bandos podrían alcanzar la paz no siempre dan en el blanco.“Entonces, por más buena voluntad que tenga Rusia, el Gobierno de Joe Biden no se ha mostrado como un país confiable en el terreno internacional. ¿Por qué Moscú creería lo que sea que vaya a prometer Estados Unidos?", añade.La misma desconfianza le provoca a Reynoso la propuesta de Sachs de que Estados Unidos y Rusia vuelvan a refrendar tratados concerniente a armas nucleares como el Nuevo Start."Si Estados Unidos le dice a los demás cómo van a ser las cosas, quién puede tener armas nucleares, pero ellos después van a hacer lo que quieren, ¿cómo alguien podría confiar en ellos para llegar a un acuerdo? Estados Unidos se ha alejado de lo que podría ser un socio internacional confiable, y requerirá de mucho tiempo y esfuerzo para que se pueda a volver a confiar en él, si es que eso es posible", afirma.Reynoso sí concuerda con Sachs en que Washington, Rusia y la Unión Europa deben restablecer, una vez que se llegue a un acuerdo de paz por el conflicto en Ucrania, sus relaciones comerciales, financieras, turísticas y financieras."Ciertamente, ya es hora de escuchar de nuevo a Rachmaninoff y a Tchaikovsky en las salas de conciertos estadounidenses y europeas", afirma Sachs, quien ha sido desde el comienzo un crítico de las posturas rusofóbicas desatadas en Occidente.Para Reynoso, quienes más ganarían de que los países vuelvan a instaurar sus lazos son justamente Estados Unidos y la Unión Europea, apuntando que es otra de las razones por la cual la Alianza atlántica debería poner un alto a la escalada bélica de Kiev."Por ejemplo, todos hemos visto cómo ha afectado a los ciudadanos europeos la prohibición de la UE de importar petróleo ruso. Así que no hay dudas de que el establishment político europeo debe de querer urgentemente reiniciar relaciones con Rusia", concluye.

https://sputniknews.lat/20231017/ucrania-pierde-mas-de-1000-tropas-y-7-tanques-solo-en-el-frente-de-zaporozhie-1144850216.html

https://sputniknews.lat/20231017/por-que-eeeuu-no-podra-financiar-dos-conflictos-a-la-vez-ucrania-es-una-causa-perdida-1144857318.html

https://sputniknews.lat/20231016/paralisis-legislativa-en-eeuu-obstaculiza-el-esfuerzo-para-enviar-mas-ayuda-a-israel-y-ucrania-1144813779.html

ucrania

occidente

eeuu

israel

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

jeffrey sachs, ucrania, occidente, eeuu, otan, israel, rusia, 📰 conflicto palestino-israelí, palestina