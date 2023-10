https://sputniknews.lat/20231018/los-misiles-atacms-entregados-a-kiev-presentan-una-peculiaridad-segun-expertos-alemanes-1144876060.html

Los misiles ATACMS entregados a Kiev presentan una peculiaridad, según expertos alemanes

Los misiles táctico-operativos estadounidenses ATACMS suministrados a Kiev no están equipados con GPS porque son suprimidos exitosamente por los sistemas de... 18.10.2023, Sputnik Mundo

Previamente, el miembro del Parlamento ucraniano, Alexéi Goncharenko, también afirmó que estos proyectiles ya se encuentran en Ucrania y fueron utilizados en el ataque contra Zaporozhie.El 17 de octubre, Estados Unidos entregó a Ucrania los misiles ATACMS, declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrian Watson. De acuerdo con él, los proyectiles entregados tienen un alcance limitado a 165 kilómetros. Cabe señalar, que el envío de estos misiles no fue anunciado previo a la entrega, siendo el periódico The New York Times el medio que hizo público este hecho citando fuentes anónimas. De hecho, el medio destaca que el presidente estadounidense aprobó la entrega en agosto.Al mismo tiempo, Associated Press informó que Ucrania recibió menos de una docena de estos proyectiles dotados de ojivas de racimo, que se pueden lanzar desde los sistemas lanzacohetes múltiples Himars. Las entregas de los Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército no harán más que "prolongar la agonía" de Ucrania, expresó a su vez el presidente de Rusia, Vladímir Putin. El mandatario también constató que es otro error de EEUU que no será capaz de cambiar la situación en la línea de contacto.En julio de 2022, el asesor de seguridad nacional de EEUU, Jake Sullivan, en respuesta a las crecientes demandas de Ucrania y sus partidarios de proporcionarle el sistema de misiles tácticos del Ejército, o ATACMS, declaró que entregar a Ucrania esta arma supondría el riesgo de poner a EEUU y Rusia "en el camino hacia una Tercera Guerra Mundial".

