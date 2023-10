https://sputniknews.lat/20231018/los-paises-islamicos-deben-expulsar-a-los-embajadores-de-israel-e-imponer-un-embargo-de-petroleo-1144885448.html

Los países islámicos "deben expulsar a los embajadores de Israel e imponer un embargo de petróleo"

Los países islámicos "deben expulsar a los embajadores de Israel e imponer un embargo de petróleo"

Abdollahian también sugirió reunir un equipo de juristas islámicos para documentar posibles crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza.Sin embargo, cuatro fuentes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que produce un tercio del petróleo mundial e incluye a varios países musulmanes, entre ellos Irán, afirmaron a Reuters que el grupo no tenía previsto adoptar medidas inmediatas ni celebrar reuniones de emergencia tras los comentarios de Irán. "No somos una organización política", indicó una de las fuentes.El 17 de octubre, el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Budaiwi, a la pregunta de si los países árabes debían reducir la producción de petróleo en represalia por las acciones de Israel en Gaza, afirmó que el organismo estaba comprometido con la seguridad energética y no debía utilizar el petróleo como arma. En 1973, los productores árabes, encabezados por Arabia Saudita, impusieron un embargo de petróleo a los países occidentales que apoyaban a Israel en su guerra contra Egipto, dirigido contra Canadá, Japón, los Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos. Los precios del petróleo se dispararon como consecuencia, pero a largo plazo la crisis propició el desarrollo de otras fuentes del crudo fuera de Oriente Próximo, como el mar del Norte y las aguas profundas, además de fomentar las energías alternativas.

