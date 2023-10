https://sputniknews.lat/20231018/rusia-retira-la-ratificacion-del-tratado-de-prohibicion-completa-de-ensayos-nucleares-1144506340.html

Rusia retira la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares

El diputado de la Duma de Estado, Dmitri Belik, declaró a Sputnik el 6 de octubre que la retirada de la ratificación del TPCE es "un paso natural de Rusia en la situación actual, dado que Washington no ratificó este tratado por su parte". Por lo tanto, en su opinión, Rusia debe reaccionar en consecuencia.En septiembre de 2023, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Vershinin, afirmó que Moscú instaba a EEUU a ratificar inmediatamente el TPCE. En sus palabras, Washington podría convertirse en una fuerza motriz en este asunto y dar ejemplo a otros Estados.Cabe recordar también que en febrero de 2023, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que Rusia tiene información de que EEUU está pensando en la posibilidad de realizar pruebas a gran escala de sus armas nucleares y está desarrollando nuevos tipos de municiones nucleares. A este respecto, el dirigente ruso dio instrucciones al Ministerio de Defensa ruso y a la empresa Rosatom para que garanticen la preparación para probar las armas nucleares rusas si los estadounidenses son los primeros en probarlas.El 24 de septiembre de 1996, la 50.ª sesión de la Asamblea General de la ONU abrió a la firma el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. El documento amplió el régimen de prohibición limitada de los ensayos de armas nucleares introducido por el tratado de 1963 hasta convertirlo en incondicional.El TPCE estipula que "cada Estado parte se ha comprometido a no realizar ninguna explosión de ensayo de armas nucleares o cualquier otra explosión nuclear y a prohibir y prevenir cualquier explosión nuclear de esta índole en cualquier lugar sometido a su jurisdicción o control". Adicionalmente, los miembros "se comprometen a no inducir, alentar o participar en modo alguno en ninguna explosión de ensayo de armas nucleares ni en ninguna otra explosión nuclear".Se destaca que para que el Tratado entre en vigor, debe ser ratificado por los 44 Estados con capacidad nuclear significativa enumerados en el anexo 2 del documento. De estos Estados, 36 ratificaron el TPCE, incluidos tres Estados poseedores de armas nucleares: Francia, Rusia y el Reino Unido. De los ocho países restantes, tres no lo firmaron: la India, la RPDC y Pakistán; al final, cinco lo firmaron, pero no lo ratificaron: EEUU, China, Egipto, Israel e Irán. Rusia firmó el Tratado el 24 de septiembre de 1996 y lo ratificó el 30 de mayo de 2000.Aunque el TPCE nunca entró en vigor, casi todos los Estados poseedores de armas nucleares, ya sean reconocidos como tales —la Unión Soviética (sustituida por Rusia), EEUU, Reino Unido, Francia y China— en virtud del Tratado de no proliferación nuclear —NPT, por sus siglas en inglés— firmado en el 1968, o miembros del club de potencias nucleares no oficiales, impusieron moratorias unilaterales voluntarias a los ensayos nucleares.

