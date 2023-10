https://sputniknews.lat/20231019/de-que-pueden-ser-acusadas-las-personas-que-protestaron-en-el-capitolio-en-favor-de-gaza-1144908930.html

¿De qué pueden ser acusadas las personas que protestaron en el Capitolio en favor de Gaza?

¿De qué pueden ser acusadas las personas que protestaron en el Capitolio en favor de Gaza?

Los manifestantes arrestados por pedir un alto al fuego en Gaza este 18 de octubre en el Congreso de Estados Unidos podrían enfrentar cargos de invasión... 19.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-19T04:20+0000

2023-10-19T04:20+0000

2023-10-19T04:20+0000

internacional

eeuu

📰 conflicto palestino-israelí

capitolio de eeuu

israel

judíos

franja de gaza

palestina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/13/1144908987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eccb9543f7984283635d15c45740de48.jpg

Sin embargo, aclaró que "no esperaría largas penas de cárcel, excepto para aquellos que agredieron a los agentes". Más temprano, la Policía del Capitolio informó que arrestó a más de 100 personas que protestaban pacíficamente en el Cannon House Office Building —también conocido como edificio de oficinas de la casa antigua—, para exigir un alto al fuego en la Franja de Gaza y la liberación de Palestina. Según el cuerpo de seguridad, al menos tres personas están siendo acusadas de agresión a un oficial de policía por su conducta durante el procesamiento. Sin embargo, la organización judía Jewish Voice for Peace —que convocó a la protesta— aseguró que 500 judíos fueron arrestados. Horas antes, Jewish Voice for Peace aseguró que el alto el fuego es el primer paso para detener los ataques israelíes que han causado la muerte de miles de palestinos y han causado lesiones en muchos más.Los participantes, entre los que había más de 1.000 judíos, exigieron que los legisladores estadounidenses aprobaran una resolución pidiendo un alto al fuego por parte de Israel.

https://sputniknews.lat/20231018/eeuu-jamas-ha-estado-interesado-en-una-solucion-definitiva-para-el-oriente-medio-1144899022.html

eeuu

israel

franja de gaza

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, 📰 conflicto palestino-israelí, capitolio de eeuu, israel, judíos, franja de gaza, palestina