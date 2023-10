https://sputniknews.lat/20231019/diputado-venezolano-acuerdos-y-alivio-de-sanciones-son-victorias-de-venezuela-a-ataques-de-eeuu-1144938496.html

Diputado venezolano: acuerdos y alivio de sanciones son victorias de Venezuela a ataques de EEUU

Diputado venezolano: acuerdos y alivio de sanciones son victorias de Venezuela a ataques de EEUU

CARACAS (Sputnik) — El alivio parcial de las sanciones contra la industria energética venezolana y la firma de acuerdos entre el Gobierno y la oposición... 19.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-19T18:12+0000

2023-10-19T18:12+0000

2023-10-19T18:39+0000

américa latina

eeuu

venezuela

nicolás maduro

sanciones de eeuu contra venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/1a/1130858587_0:92:3232:1910_1920x0_80_0_0_e57a06d6978bd3a9d045f0636bf5b82a.jpg

El 17 de octubre, la administración de Nicolás Maduro y la denominada Plataforma Unitaria de la oposición firmaron dos acuerdos parciales sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos y para la protección de los intereses vitales de la nación tras retomar el diálogo en Barbados con la facilitación de Noruega. El 18 de octubre, en respuesta a los acuerdos suscritos, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió una exención de seis meses para aliviar las sanciones impuestas contra el petróleo, el gas y el oro venezolanos. De acuerdo con la resolución, las licencias podrán ser renovadas si el Gobierno cumple con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral. Política errada Ortega, integrante de la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), consideró que Estados Unidos reconoció su error sobre el apoyo que brindó al opositor Juan Guaidó, mientras éste lideró un denominado "gobierno interino" por tres años. Tras conocerse la exención que emitió Estados Unidos, Maduro exigió el levantamiento total de las sanciones impuestas contra su país. En ese sentido, el parlamentario criticó que el Gobierno estadounidense use medidas "coercitivas extorsionadoras" contra los países que no se arrodillan a su hegemonía y a su interés. El diputado y presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela, Jorge Rodríguez, rechazó las declaraciones de dos funcionarios de EEUU, que afirmaron que el Gobierno de Joe Biden restablecerá las sanciones que se levantaron parcialmente si Nicolás Maduro no cumple con los compromisos asumidos con la oposición.Relaciones Ortega afirmó que el alivio de las sanciones por parte de la administración estadounidense representa el reconocimiento de ese Gobierno a Nicolás Maduro como el único presidente constitucional de Venezuela. El diputado reafirmó que su país desea tener relaciones de cooperación con Estados Unidos, basadas en el respeto y la igualdad. El 18 de octubre, Maduro llamó al Gobierno estadounidense a pasar la página para reconstruir una relación basada en el respeto. Además, aseguró que Venezuela entrará nuevamente al mercado petrolero y gasífero de manera progresiva tras la flexibilización de las sanciones. Venezuela denunció en reiteradas ocasiones que sobre el país pesan más de 900 sanciones, las cuales provocaron la disminución del 99% de los ingresos.

https://sputniknews.lat/20231019/maduro-asegura-que-venezuela-entra-con-fuerza-al-mercado-energetico-tras-alivio-de-sanciones-de-1144903920.html

https://sputniknews.lat/20230912/la-economia-de-venezuela-se-expande-en-medio-de-las-sanciones-fracasadas-de-eeuu-1143642122.html

eeuu

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, venezuela, nicolás maduro, sanciones de eeuu contra venezuela