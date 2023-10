https://sputniknews.lat/20231019/el-gobierno-argentino-rechaza-propuesta-de-asesor-de-milei-de-romper-con-el-vaticano-1144940636.html

El Gobierno argentino rechaza propuesta de asesor de Milei de romper con el Vaticano

BUENOS AIRES (Sputnik) — El canciller de Argentina, Santiago Cafiero, calificó de "ridícula y ofensiva" la iniciativa de uno de los principales asesores del... 19.10.2023, Sputnik Mundo

américa latina

argentina

javier milei

vaticano

"La propuesta de Milei de suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano es marginal, ridícula y ofensiva", afirmó el funcionario en su cuenta de la red social X, antes llamada Twitter.El 19 de octubre, en el marco del cierre de campaña que realizó Milei en el barrio de Villa Crespo, en la capital argentina, el economista Alberto Benegas Lynch, a quien el candidato considera su "prócer", afirmó que hay que "cortar las relaciones con el Vaticano mientras allí prime el espíritu totalitario". El economista aclaró previamente que su opinión "no compromete" la postura del candidato. El economista se refería a la polémica entre el entonces presidente argentino Julio Roca con el Vaticano, en momentos en que el país sudamericano discutía la laicidad de la educación pública. El 18 de octubre de 1884, Roca decretó la expulsión del nuncio apostólico Luis Mattera, tras acusarlo de intromisión en los asuntos internos del país, según una nota publicada en 2022 por el portal Infobae. También un 18 de octubre fue la fecha elegida por Benegas Lynch para proponer la suspensión de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Cafiero afirmó que la idea del asesor Milei "no representa el sentimiento de los argentinos ni la tradición amistosa de nuestra política exterior, fundada en el respeto a todos los cultos". Por otro lado, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, manifestó estar "azorado y sorprendido" con la propuesta del candidato de La Libertad Avanza. "Como argentino me asusta que en nombre de la libertad podamos aplaudir romper relaciones, quebrar vínculos, dejar de tender puentes", agregó. A mediados de septiembre, Milei destacó que el papa Francisco tiene "afinidad con los comunistas asesinos". Este 22 de octubre Argentina celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Además de Milei, el candidato más votado en las primarias, también se postula el actual ministro de Economía, Sergio Massa, la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), Patricia Bullrich, el actual gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, y la izquierdista Myriam Bregman. Los comicios tienen una segunda vuelta prevista para el 19 de noviembre si la fórmula más votada no supera el 45% de los votos afirmativos (ni nulos ni en blanco), o no alcanza el 40% de los sufragios válidos totales con una diferencia porcentual mayor a 10 puntos sobre la segunda.

