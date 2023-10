https://sputniknews.lat/20231019/desinformacion-y-falta-de-comunicacion-los-argentinos-estan-confundidos-a-la-hora-de-votar-1144900456.html

"Desinformación y falta de comunicación": ¿los argentinos están confundidos a la hora de votar?

Ante un panorama incierto de cara a las elecciones presidenciales, una parte del electorado aún parece tener dificultades para identificar las propuestas de... 19.10.2023, Sputnik Mundo

Argentina se prepara para celebrar sus comicios el 22 de octubre y entre los votantes existen algunas confusiones y contradicciones respecto a las propuestas de los postulantes a quienes apoyan para suceder a Alberto Fernández.En redes sociales circulan videos en los que periodistas, influencers o tiktokers consultan de diferentes maneras a los ciudadanos sobre sus preferencias electorales. En algunos de ellos, los entrevistadores leen propuestas de los candidatos y los entrevistados deben contestar a qué presidenciable corresponden esas ideas; en muchos casos la respuesta es incorrecta.El experto señaló que en la campaña ha existido una "distorsión en la acción propositiva de los candidatos", con propuestas que "no parecen reales".De acuerdo con Fiore, proclamas como la del candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, referentes a la libre portación de armas o al establecimiento de un mercado para la venta de órganos, generaron incredulidad en los argentinos."Mucha gente cuando se le dice tal candidato está proponiendo esto, dicen 'no, no puede ser' porque quizás no terminan de creer que efectivamente son propuestas", explicó el especialista, quien identificó "desinformación y falta de comunicación" respecto a hechos que han sucedido en Argentina.El entrevistado señaló que hay un sector de la población que considera que la deuda argentina de 44.000 millones de dólares tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue generada durante el actual Gobierno de Alberto Fernández, cuando en realidad responde al préstamo solicitado al organismo financiero por la administración de Mauricio Macri (2015-2019).Para el experto en este punto influyen acciones "malintencionadas" de parte de medios de comunicación y en redes sociales.Un debate que contribuyó a la confusiónDe cara a las elecciones en el país austral, se realizaron dos debates presidenciales —el 1 y 8 de octubre—, que convocaron al candidato libertario Javier Milei; la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich; el ministro de Economía y candidato oficalista, Sergio Massa, de Unión por la Patria; la dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, y el candidato de Hacemos por nuestro país, Juan Schiaretti.Estos eventos televisados eran esperados como instancias oportunas para que los candidatos formularan sus propuestas de forma precisa y esclarecieran las dudas de los argentinos.No obstante, para Fiore no todos los candidatos contribuyeron a mostrar mayor claridad, aunque algunos revelaron mayor información que otros.El analista consideró que en los debates el ministro Massa se mostró bastante "propositivo" y reveló concretamente lo que piensa hacer; mientras que Bullrich fue "la menos clara" a la hora de explicar su programa de Gobierno, aunque mejoró su exposición para la segunda instancia de discusión.De todas formas, la candidata de Juntos por el Cambio "no termina de dar con el foco del discurso que debe tener y las propuestas, en ese sentido, también se le ven bastante confusas. No queda claro qué es lo que propone", apuntó."Hay un voto que no es ideológico"La confusión que existe entre una parte del electorado también fue abordada previamente por un estudio de las consultoras Trespuntozero y Alaska.La encuesta destapó que más del 40% seguidores de Milei apoyaban que el Estado tenga mayor participación en la economía, en sentido contrario a lo que predica el candidato. "Los libertarios no terminan de entender la propuesta de quienes siguen", aseguró la directora de Alaska, Julieta Waisgold, al portal El Cronista.El estudio arrojó además que el 27,2% de los partidarios de la Libertad Avanza se mostró a favor de que la gratuidad universitaria y un 30% se inclinó por la protección de las industrias nacionales, a contramano de lo que sostiene Milei.Fiore además aseguró que hay una "derechización" del discurso público y político que es producto de una gran incertidumbre en materia económica, y no necesariamente de que la gente "se haya corrido a la derecha".

