"Es deshumanizante": comunidad árabe en EEUU expresa indignación ante postura de Biden sobre Gaza

"Es deshumanizante": comunidad árabe en EEUU expresa indignación ante postura de Biden sobre Gaza

19.10.2023

De acuerdo con el medio estadounidense Politico, fue el pasado 16 de octubre cuando los principales líderes de dicha comunidad recriminaron a las autoridades federales la postura de Washington ante la situación violenta que se vive en Oriente Medio, específicamente en Gaza, donde han muerto 3.785 muertos personas y 13.000 más han resultados heridos, según las autoridades locales. "Insensible e incluso imprudente" fue como la comunidad calificó las acciones de la Administración Biden, la cual ha dotado de municiones e incluso un par de portaviones a Israel.Durante la charla entre líderes y autoridades, la abogada especializada en derechos humanos Zaha Hassan apuntó que el lenguaje de la Administración Biden es "problemático", pues se han negado a decir directamente que Israel debe quitar el bloqueo a Gaza y permitir la ayuda humanitaria, así como reestablecer los servicios básicos (agua, luz, alimento). "Me dio la impresión de que [según el discurso de EEUU] está bien hacerles eso a los palestinos porque son palestinos", dijo en la llamada la abogada. "Eso es deshumanizante y abre la puerta a que la gente piense que ciertas cosas están bien porque [los palestinos] deben ser malas personas, deben ser terroristas", indicó.David advirtió sobre "la demonización de los palestinos en Gaza y de los árabes en general" que "realmente ha intensificado el odio" contra ellos. Durante la llamada, el banquero preguntó a Miller qué planeaban hacer el Departamento de Estado y el presidente Biden para "revertir su discurso negativo" a la luz del asesinato de Wadea Al-Fayoume, un niño de seis años y de origen palestino que hace unos días fue apuñalado por un anciano, lo que las mismas autoridades calificaron como un crimen de odio. En respuesta, el subsecretario Miller enfatizó que la "intención de la Administración Biden ciertamente no ha sido avivar el sentimiento antiárabe" y agradeció una mayor discusión para "asegurarnos de que no estemos contribuyendo involuntariamente a un problema". De acuerdo con Politico, "la discusión puso de relieve el grado en que los árabes estadounidenses y musulmanes de todo el país temen convertirse en víctimas de una reacción al estilo del 11 de septiembre después del ataque de Hamás. También subrayó las crecientes frustraciones que han sentido con la postura de la Administración".Aunque Biden condenó el asesinato del menor palestino, señaló que hay una crisis humanitaria en Gaza y aseveró que "la mayoría de los palestinos no tuvo nada que ver con Hamás y sus ataques", algunos líderes árabes estadounidenses y musulmanes, detalla el medio, desestimaron las declaraciones por considerarlas demasiado escasas y tardías. El pasado 7 de octubre, el movimiento islamista palestino Hamás lanzó miles de misiles desde la Franja de Gaza, en un ataque sin precedentes, y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu declaró que el país "está en guerra".En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, el Ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos sobre Gaza y está preparando una ofensiva terrestre.Desde el 9 de octubre, Israel mantiene el enclave palestino sin suministros vitales, lo que, según la ONU, podría acarrear consecuencias humanitarias devastadoras.

