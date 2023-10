https://sputniknews.lat/20231019/punto-de-ebullicion-la-guerra-contra-hamas-reaviva-la-rivalidad-historica-entre-israel-e-iran-1144925328.html

Punto de ebullición: la guerra contra Hamás reaviva la rivalidad histórica entre Israel e Irán

Mientras Israel prepara su invasión terrestre y aérea de la Franja de Gaza, el país sigue haciendo frente a las amenazas de Hizbulá desde el sur del Líbano. 19.10.2023, Sputnik Mundo

El grupo, que cuenta con el respaldo de Irán, es un factor más de inestabilidad que impregna el ya de por sí turbulento escenario bélico de Oriente Medio, revelando una de las rivalidades geopolíticas más peligrosas de la región. Hablamos precisamente de la rivalidad entre Irán e Israel.Desde el inicio de la Revolución iraní en 1979, se ha establecido un clima de auténtica guerra fría entre ambos países. El Gobierno de Teherán, con su retórica abiertamente antiisraelí y su participación en el fomento de grupos como Hamás (en la Franja de Gaza) y Hizbulá (en el Líbano), ha causado una preocupación constante en Tel Aviv, que, a su vez, recurre a la ayuda de Estados Unidos como principal aliado.Además, tanto Israel como Arabia Saudita han ensayado recientemente un proceso de acercamiento, auspiciado por los estadounidenses, cuyo resultado provocaría una mayor enemistad con Irán. Cabe recordar que Arabia Saudita ya ha estado luchando contra rebeldes proiraníes en Yemen, en sus fronteras meridionales, lo que ha complicado enormemente las relaciones entre Riad y Teherán.Otro elemento que sirve como prueba para Irán es el hecho de que los estadounidenses han estado considerando recientemente la posibilidad de permitir a Arabia Saudita desarrollar su propio programa nuclear con fines civiles. En esencia, Riad recibiría la autorización de Washington para enriquecer uranio en su propio territorio, aunque con algunas salvaguardias para tranquilizar a Israel.Ahora, un programa nuclear saudita, aprobado por Estados Unidos y con el sello de Israel, iría de la mano de un aumento de las tensiones regionales con Irán. Sobre todo, porque Teherán aún recuerda el acuerdo nuclear firmado con EEUU en 2015, durante la Administración de Barack Obama.En aquel momento, Estados Unidos ofreció a Teherán una enorme ayuda financiera a cambio de que los iraníes aceptaran reducir su programa nuclear a fines exclusivamente pacíficos.Irán firmó el acuerdo junto con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU — Estados Unidos, Rusia, Francia, China y Reino Unido —, así como Alemania y la Unión Europea, pero lo que parecía encaminarse a un éxito diplomático terminó colapsando poco después.Esto se debe a que la posterior Administración estadounidense de Donald Trump consideró oportuno retirarse unilateralmente del acuerdo en 2018, demostrando la total incapacidad de EEUU para cumplir con sus compromisos internacionales. Con esto, la Casa Blanca volvería a asumir nuevos compromisos de represalias económicas y políticas contra Irán, contando con el apoyo de aliados locales como Israel, por ejemplo.Israel, por cierto, se ha mostrado receptivo a la idea de aumentar la presencia estadounidense en Oriente Medio, más aún en el actual contexto de guerra con Hamás. Sin embargo, a medida que Tel Aviv se somete cada vez más a la protección de Estados Unidos, desaparece cualquier posibilidad de regularización y de reducción de las tensiones con Irán, así como con sus vecinos árabes.Sin embargo, mientras que Israel ha rechazado la posibilidad de normalizar los contactos políticos con Irán, vemos una situación algo diferente cuando se trata de Arabia Saudita. Aunque Riad y Teherán mantienen desde hace tiempo disputas por el poder y la influencia en Oriente Medio, en marzo de 2023, con el patrocinio de China, saudíes e iraníes reanudaron sus relaciones diplomáticas.Además, tanto Arabia Saudita como Irán fueron invitados a unirse a los BRICS a partir de 2024 tras la cumbre celebrada en Sudáfrica.La esperada entrada de ambos en el grupo, en particular, es muy relevante desde el punto de vista geoestratégico, ya que proporcionaría una importante plataforma para debatir cuestiones de interés mutuo, así como la posibilidad de resolver eventualmente sus diferencias históricas.Así, mientras Arabia Saudita e Irán, a pesar de ser rivales geopolíticos desde hace mucho tiempo, señalan su apoyo a la multipolaridad en los asuntos mundiales, uniéndose a los BRICS. Israel está ahora deseoso de ampliar la presencia estadounidense en Oriente Medio, complicando aún más su posición frente al mundo árabe y, especialmente, frente a Irán.Para que Israel pueda vivir con seguridad en la región, necesita encontrar formas de forjar mejores relaciones no solo con la población palestina que vive en su territorio, sino también con Teherán. Disminuir las tensiones con el heredero del Imperio Persa, aunque prácticamente imposible por el momento, sería una victoria geopolítica histórica para Israel, que podría crear un importante precedente para que los Estados árabes también intentaran acercarse a Tel Aviv.En cualquier caso, hasta que el mundo árabe e Israel lleguen a un acuerdo sobre cómo abordar una solución de dos países en la región, la proyección de Irán en las disputas locales en las que participan fuerzas yihadistas antiisraelíes seguirá siendo una constante.Al fin y al cabo, aunque no está confirmado hasta qué punto Irán participó o no en los atentados de Hamás del día 7 de octubre, es cierto que parte de su poder blando en Oriente Medio se construye en torno al conflicto entre Israel y Palestina.Esto se debe a que tanto Hamás como Irán ven a Israel como un rival al que combatir, debido a las políticas internas de Tel Aviv hacia los palestinos y a su política exterior de alineamiento con EEUU.Actualmente, con los sucesivos ataques a la Franja de Gaza, se ha informado del comienzo de un éxodo palestino de las zonas afectadas, lo que ha desencadenado protestas internacionales y ha proporcionado argumentos para el aumento de la retórica antiisraelí en los países árabes y en el propio Irán.En tanto persista esta situación y, sobre todo, en medida en que Estados Unidos siga involucrándose en los asuntos internos de la región (por invitación de Tel Aviv o no), nos veremos obligados a observar este peligroso juego de rivalidades entre Israel e Irán, que acabará llevando a Oriente Medio a un punto de ebullición.LAS OPINIONES EXPRESADAS EN ESTE ARTÍCULO PUEDEN NO COINCIDIR CON LAS DEL EQUIPO EDITORIAL

