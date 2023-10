https://sputniknews.lat/20231015/si-israel-invade-gaza-el-escenario-mas-probable-es-un-genocidio-1144777172.html

Si Israel invade Gaza "el escenario más probable es un genocidio"

Si Israel invade Gaza "el escenario más probable es un genocidio"

El Ejército de Israel se prepara para una ofensiva terrestre a gran escala en el territorio palestino gobernado por Hamás como represalia por el ataque del... 15.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-15T22:47+0000

2023-10-15T22:47+0000

2023-10-15T22:47+0000

vladímir putin

wang yi

donald trump

franja de gaza

israel

hamás

liga árabe

unión africana

genocidio

ola de violencia en palestina e israel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/0d/1144730219_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b5c3ce30e75f26fdf1783d5f07aeb379.jpg

La invasión, planeada originalmente para este fin de semana del 14 y 15 de octubre, luego pospuesta por unos días debido supuestamente "a las condiciones climáticas", que hubieran obstaculizado la capacidad de los pilotos y operadores de drones, fue definida por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como "la siguiente fase" de la respuesta del Estado judío al ataque de Hamás del pasado fin de semana, que dejó al menos 1.400 israelíes muertos y 155 secuestrados.En la misma jornada, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, declaró que el objetivo del inminente asalto terrestre —con apoyo por aire y mar— es el de "destruir completamente la capacidad de Gobierno y militar de Hamás y de las organizaciones terroristas".Los continuos bombardeos de Israel sobre Gaza en la última semana, que ya han dejado más de 2.670 palestinos muertos según las últimas cifras oficiales, y la amenaza de un ataque a escala masiva en el territorio costero, donde viven más de 2,3 millones de personas, han recibido el visto bueno de los países que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero también ha provocado la advertencia y el cuestionamiento de otras potencias, como Rusia, China, la Liga Árabe y la Unión Africana.El viernes 13 de octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, se refirió a las consecuencias que podría tener una invasión de Israel en la Franja de Gaza, calificándola de "absolutamente inaceptable" debido al gran número de víctimas civiles que provocaría. Las palabras de Putin apuntaban a una realidad incuestionable y dramática: dada la alta densidad urbana de Gaza, será extremadamente difícil para el Ejército israelí evitar bajas civiles incluso cuando utilicen armas de precisión.Por su parte, el ministro canciller chino Wang Yi declaró sobre los ataques al territorio palestino que "las acciones de Israel han ido más allá de la defensa propia" y pidió al país hebreo que respete los llamamientos de la comunidad internacional y Naciones Unidas de "parar el castigo colectivo sobre los habitantes de Gaza".En tanto, la Liga Árabe y la Unión Africana, en un documento conjunto emitido este 15 de octubre, advirtieron "un genocidio sin precedentes" en la Franja de Gaza si Israel lleva adelante su ofensiva terrestre. Las principales autoridades de ambos bloques regionales pidieron a Naciones Unidas y a la comunidad internacional tomar medidas para prevenir lo que prevén que pueda ser una catástrofe, "antes de que sea tarde”.Incluso la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA, por su sigla anglófona) alertó este 15 de octubre de una "catástrofe humanitaria inédita" en curso en el territorio palestino. "Ni una gota de agua, ni un grano de trigo, ni un litro de combustible fueron autorizados a entrar a Gaza en los últimos ocho días", afirmó el director de la UNRWA, Philippe Lazzarini, en conferencia de prensa.La perspectiva pesimista es compartida por el académico Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y docente visitante en el Colegio de México, quien le dijo a Sputnik que el ultimátum israelí para que los residentes abandonen la zona norte de la Franja de Gaza, que implica la evacuación forzosa de más de un millón de personas, algo logísticamente imposible, y el inminente asalto al territorio palestino podría tener catastróficas consecuencias para la población civil y también para el resto de la región."Lo que estamos viendo es un escenario sumamente terrible porque un ataque de este estilo aumenta las posibilidades de más pérdidas de vida civiles en este conflicto, de que se cometan un mayor número de crímenes de lesa humanidad, de torturas", asegura el especialista.En ese sentido, el estudioso señala que un ataque de esta escala tendría consecuencias geopolíticas imprevisibles y que generarían mayor desestabilización en la región y en el tablero mundial.Una mayor escalada de violencia propiciada por Israel, observa el experto, podría desencadenar la reacción de otros grupos, como la milicia libanesa Hizbulá, con la que en las últimas horas el Ejército israelí ha intercambiado ataques con misiles, y también la respuesta de Cisjordania, la otra región, junto a la Franja de Gaza, que conforma el Estado palestino.Ante esta situación, Garduño afirma que es necesario que Israel evite optar por más violencia y busque una resolución diplomática cuanto antes, ya que de realizar este ataque a gran escala contra Gaza podría no haber marcha atrás para una solución pacífica al conflicto con Palestina."Yo creo que si no es ahora, ya no va a ser. Es decir, se tienen que sentar a negociar a autoridades palestinas con autoridades israelíes. Tiene que haber canales de comunicación de manera paralela con la gente de Hamás. Es imposible hacer una ecuación de paz considerando todos los actores en el terreno, pero tienen que ir desescalando el conflicto", opina el universitario.Y propone: "primero con un intercambio de prisioneros, posteriormente un cese al fuego o una tregua temporal lo suficientemente importante para llevar ayuda humanitaria a los ciudadanos de Gaza. Eso es lo importante en estos momentos. Y empezar a buscar una solución para que esta violencia no vuelva a ocurrir en el futuro cercano. Aunque es muy difícil, es la única llave para tener una solución sostenida a largo plazo".

https://sputniknews.lat/20231015/es-un-desastre-humanitario-habitantes-de-gaza-revelan-los-horrores-que-viven-1144768178.html

https://sputniknews.lat/20231015/petro-evalua-suspender-relaciones-diplomaticas-con-israel-no-apoyamos-genocidios-1144776559.html

https://sputniknews.lat/20231015/con-ordenes-de-evacuacion-de-los-hospitales-de-gaza-israel-esta-cometiendo-un-crimen-1144774475.html

https://sputniknews.lat/20231015/europa-teme-pagar-un-alto-precio-en-el-sur-global-por-apoyar-las-acciones-de-israel-en-gaza-1144761552.html

franja de gaza

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

vladímir putin, wang yi, donald trump, franja de gaza, israel, hamás, liga árabe, unión africana, genocidio, ola de violencia en palestina e israel, 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto, 💬 opinión y análisis