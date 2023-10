https://sputniknews.lat/20231015/petro-evalua-suspender-relaciones-diplomaticas-con-israel-no-apoyamos-genocidios-1144776559.html

Petro evalúa suspender relaciones diplomáticas con Israel: "No apoyamos genocidios"

Petro evalúa suspender relaciones diplomáticas con Israel: "No apoyamos genocidios"

Desde el nuevo aumento de hostilidades entre el Ejército de Israel y la Franja de Gaza, derivado de acciones del grupo radical palestino Hamás en el sur del país, el mandatario colombiano ha mantenido constantes críticas a la postura israelita.El vocero de la cancillería de Israel, Lior Haiat, advirtió que su país convocó a la embajadora de Colombia, Margarita Manjarrez, para apercibirla por las declaraciones de su presidente, que Tel Aviv calificó de "hostiles y antisemitas", vertidas durante la última semana."Israel condena las declaraciones del presidente, que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamás, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia. En respuesta, como primera medida Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia", advirtió Haiat en un comunicado.Ante ese mensaje, Petro señaló que Colombia rechaza la postura israelí de militarización contra Gaza. "Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Ni los Yair Klein ni los Raifal Eithan podrán decir cuál es la historia de la paz en Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia", apuntó. "Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo. Colombia, como nos enseñó (Simón) Bolívar y (Antonio) Nariño, es un pueblo independiente, soberano y justo", reviró el dirigente sudamericano.Palestina como imagen del sur globalAdemás, Petro relacionó este domingo 15 de octubre la violencia que sufre el pueblo de Palestina bajo el asedio del Ejército de Israel con las dinámicas de hiperconsumo de la cultura occidental y el ascenso del nazismo en Alemania en 1933, además del destino del llamado sur global."La barbarie del consumo basado en la muerte de los demás nos lleva a un ascenso del fascismo sin precedente y, por tanto, a la muerte de la democracia y la libertad. Es la barbarie, o el 1933 global, como la llamo. 1933 fue (el) año donde ascendió (Adolf) Hitler al poder", expresó el mandatario sudamericano en su cuenta verificada de Twitter, ahora X."Lo que vemos en Palestina serán también los sufrimientos en el mundo de todos los pueblos del sur. Occidente defiende su consumo excesivo y su nivel de vida basado en acabar con la atmósfera y el clima; y para defenderlo, sabiendo que provocará el éxodo del sur hacia el norte, y no solo del pueblo palestino, se alista a responder con la muerte", anotó.Desde que inició la nueva escalada del histórico conflicto entre Palestina e Israel, con una intensificación de hostilidades desde el 7 de octubre que ha derivado en un bombardeo constante de las Fuerzas Armadas israelíes contra la Franja de Gaza y una orden de desalojo de más de un millón de sus habitantes, Petro ha estado criticando la situación y llamando al diálogo entre las partes.El presidente colombiano acusó, además, a los intereses de occidente de evitar la transformación de su sistema económico, el cual extenderá hasta donde llegue el mercado antes de descarbonizarlo, sin importar las consecuencias ambientales."Y sabe que el esfuerzo será minúsculo para salvar la vida en el planeta. Su política busca defender la burbuja del consumo de los ricos del planeta y no salvar la humanidad, cuyas mayorías le son desechables, como los niños de Gaza", recriminó Petro."Por eso las fuertes políticas antiinmigración, los campos de concentración para inmigrantes, los miles de náufragos muertos, por eso el Tapón del Darién, por eso los bloqueos económicos a los países rebeldes. La derecha de occidente ve la solución a la crisis climática como la 'solución final'. La derecha vuelve a soñar con Hitler y conquista la mayoría de los pueblos ricos y arios de occidente, y nuestras oligarquías latinoamericanas, que no ven otro mundo en donde vivir que el de los malls de la Florida o de Madrid", criticó.Petro advirtió que el mundo se conduce a la barbarie si no cambia el poder, en una dinámica donde las derechas del sur creen que pueden perpetrar genocidios mientras se los autorice el poder mundial."La vida de la humanidad, y sobre todo de los pueblos del sur, depende de la manera como la humanidad escoja el camino para superar la crisis climática producida por la riqueza del norte. Gaza es solo el primer experimento para considerarnos a todos y todas desechables", cerró el mandatario sudamericano.

