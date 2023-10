https://sputniknews.lat/20231002/veterano-de-guerra-asegura-que-el-antisemitismo-esta-bien-arraigado-en-eeuu--1144332133.html

Veterano de guerra asegura que el antisemitismo está bien arraigado en EEUU

Veterano de guerra asegura que el antisemitismo está bien arraigado en EEUU

El antisemitismo tiene fuertes raíces en Estados Unidos y Canadá, lo que representa un grave problema sin respuestas sencillas de aplicar, dijo el veterano de... 02.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-02T23:02+0000

2023-10-02T23:02+0000

2023-10-02T23:02+0000

internacional

frank cohn

justin trudeau

canadá

eeuu

sociedad

antisemitismo

criminales nazis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/02/1144331970_0:0:848:477_1920x0_80_0_0_ffd7e466fb70c8463641bfaa5b4da4a9.jpg

Hizo hincapié en que los horrores del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945) obligaron a los antisemitas a guardar silencio durante muchos años después de la derrota de Adolf Hitler en 1945. Sin embargo, la negación del Holocausto surgió para las nuevas generaciones, que no tienen suficiente conocimiento de lo que ha sucedido, dijo. Cohn, un judío nacido en Alemania y que huyó del país en 1938 en medio de la violencia contra las personas que profesaron esa religión, enfatizó que el antisemitismo ganó mucho apoyo, lo cual es un gran problema ahora. Expuso que los antisemitas "no son todos iguales" y, por ello, en algunos casos, la educación podría usarse para contrarrestar el desarrollo. "Existe la posibilidad de aprendizaje y educación, lo que puede ayudar a darles una mejor visión y salvarse. Otros pueden estar a la defensiva y afirmar que no son antisemitas, sino que están contra Israel", destacó.El veterano también advirtió sobre el peligro del inicio de "otro Holocausto", y expresó que los que apoyan a los grupos antisemitas pueden encontrarse entre los izquierdistas demócratas y los derechistas republicanos en Estados Unidos. "¿Qué se puede hacer con ellos? Inicialmente, nada. El discurso es endeble. Pero tan pronto como cualquiera de estos comience a usar la fuerza física, las autoridades deben buscar las penas más severas permitidas", subrayó Cohn. No obstante, el veterano de guerra advirtió que estos esfuerzos tomarán mucho tiempo y consideró que la sociedad estadounidense podría enfrentar muchos problemas de esta índole. Recientemente, el tema sobre el antisemitismo se ha posicionado en la agenda pública. El 22 de septiembre, Yaroslav Hunka, de 98 años, figuraba entre los invitados a la sesión del Parlamento canadiense en honor de la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El presidente de la Cámara de los Comunes lo presentó, entre los aplausos del público, como "un luchador por la independencia de Ucrania contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)".En realidad, Hunka resultó ser un antiguo miembro de la división de voluntarios Galizien de las SS, que estaba formada por ultranacionalistas ucranianos y no solo luchó contra el Ejército Rojo, sino que también destacó por las atrocidades cometidas contra judíos, polacos, bielorrusos y eslovacos.El 25 de septiembre pasado, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se disculpó por ello. "Este fue un error que ha avergonzado profundamente al Parlamento y a Canadá. Todos los que estuvimos en esta Cámara el viernes lamentamos profundamente habernos levantado y aplaudido, a pesar de que lo hicimos sin ser conscientes del contexto", declaró ante la prensa.Steven Rambam, un investigador privado y perseguidor de nazis con sede en Nueva York, conocido por la localización de casi 200 colaboradores de ese régimen supremacista alemán y de criminales de guerra en Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia, afirmó que el discurso de Trudeau fue "hipócrita"."Esta narrativa de que todos se sorprendieron y fue un gran shock, que no pueden creer que exista una persona así en Canadá, es ridícula", dijo. "Esta persona [Yaroslav Hunka] no ocultaba quién era. Incluso tenía un sitio web hasta ayer. Publicaba y difundía fotografías suyas con el uniforme de las SS. Escribía sobre sus experiencias en el 14º Granadero de las SS. Hay una beca en su nombre en una universidad en el centro de Canadá, en Alberta. Quiero decir, es ridículo que la gente pudiera haberse sorprendido por quién era y por lo que hizo", apuntó.

https://sputniknews.lat/20230627/alemania-registro-en-2022-un-record-de-actos-de-violencia-antisemita-1141002260.html

https://sputniknews.lat/20230929/cazador-de-nazis-trudeau-sabia-que-aplaudia-a-un-monstruo-1144207177.html

canadá

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

frank cohn, justin trudeau, canadá, eeuu, sociedad, antisemitismo, criminales nazis