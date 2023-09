https://sputniknews.lat/20230929/cazador-de-nazis-trudeau-sabia-que-aplaudia-a-un-monstruo-1144207177.html

Cazador de nazis: Trudeau sabía que aplaudía a un monstruo

Cazador de nazis: Trudeau sabía que aplaudía a un monstruo

No hay forma de que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, no supiera que Yaroslav Hunka, de 98 años, que recibió el pasado viernes 22 de septiembre...

Trudeau se disculpó oficialmente por un incidente "profundamente vergonzoso" en la Cámara baja de su país, donde un veterano de las Waffen SS, unidad de voluntarios ucranianos implicada en la matanza de judíos y otras minorías, fue recibido calurosamente por políticos canadienses."Este fue un error que ha avergonzado profundamente al Parlamento y a Canadá. Todos los que estuvimos en esta Cámara el viernes lamentamos profundamente habernos levantado y aplaudido, a pesar de que lo hicimos sin ser conscientes del contexto", dijo este 25 de septiembre el primer ministro canadiense en una breve declaración a los periodistas. Trudeau añadió que lamentaba especialmente "la situación en la que pusieron al presidente (Volídmir) Zelenski y a la delegación ucraniana".Estos comentarios del dirigente norteamericano han sido tachados de "hipócritas" por Steven Rambam, un investigador privado y cazador de nazis con sede en Nueva York, conocido por la localización de casi 200 colaboradores de ese régimen supremacista alemán y de criminales de guerra en Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia.Durante la Segunda Guerra Mundial, Hunka sirvió en la 14.ª División de Granaderos de las Waffen SS, también conocida como SS Galicia. La unidad fue creada por la Alemania nazi en 1943 y estaba compuesta por militantes nacionalistas ucranianos. La división fue responsable de limpiezas étnicas de judíos y polacos, que se cometieron con una brutalidad excepcional.El ministro de Educación de Polonia, Przemyslaw Czarnek, anunció el martes 26 de septiembre que había "tomado medidas" hacia "la posible extradición" de Yaroslav Hunka a su país. La unidad en la que sirvió este militar nazi fue particularmente responsable de quemar vivos a hasta 1.000 aldeanos polacos, incluidos ancianos, mujeres y niños, en Huta Pieniacka, en 1944."¿Ayuda que finalmente amenacen con llevarlo ante la justicia? Sí", dijo Rambam. "¿Existe alguna posibilidad de que esto suceda? No, absolutamente no. Canadá no extradita a criminales de guerra nazis. Nunca han extraditado a un criminal de guerra nazi. Este no es el único criminal de guerra nazi que fue solicitado a Canadá. Y ellos no son extraditados", recordó el investigador. "No se les quita la ciudadanía. No son procesados ​​dentro de Canadá, que es lo que deberían de hacer. No se les hace nada a estas personas. Puedo darles una lista de muchas más personas que eran tan malos o peores que Hunka y que murieron pacíficamente en sus camas en Canadá", reprochó.Escondidos a plena vista De hecho, no hace falta mucha habilidad para encontrar a exnazis en el país de Norteamérica, ya que nunca ocultaron sus nombres reales, señaló Rambam. "Nunca tuvieron miedo ni vergüenza. Ni remordimientos, ni disculpas, ni nada", dijo."Fue muy fácil compilar una lista de aproximadamente 1.000 presuntos criminales de guerra [residiendo en Canadá], criminales de guerra nazis, miembros de las unidades ucranianas, miembros del Comando Arajs [unidad de la Policía Auxiliar letona dependiente de la Inteligencia nazi). De esos 1.000, porque sabíamos que no podíamos perseguir a todos ellos, seleccionamos a los 200 peores de la lista", explicó.Rambam logró encontrar a uno de cada tres exnazis con sólo mirar la guía telefónica. Ellos no se molestaron en esconderse: estaban tan cómodos y sin miedo que compraron casas bajo sus propios nombres. Se registraron para votar, como presuntos buenos ciudadanos canadienses. Sacaron licencias comerciales. Algunos de ellos eran notarios públicos, según explicó a Sputnik el cazador de nazis.Sólo una de las personas a cuya puerta llamó Rambam se negó a confirmar su identidad. Otros respondieron voluntariamente a sus preguntas y compartieron sus recuerdos mientras él realizaba grabaciones encubiertas durante estas entrevistas. El mayor desafío, según Rambam, no era atrapar a algunos de esos tipos que literalmente se jactaban de masacrar al pueblo judío. Pero hizo su trabajo profesionalmente y no se delató."Yo soy una persona judía. Y de algunos de ellos pude lograr que me contaran en detalle sobre sus crímenes, detalles horribles", dijo Rambam. "Ninguna persona normal puede escuchar a esta gente hablar sobre el mal que perpetraron y no verse afectada".¿Por qué Canadá se convirtió en un refugio seguro para los nazis?El país francófono se convirtió en un refugio seguro para los excolaboradores nazis, en particular los ucranianos, porque durante muchos años hubo ahí una enorme cultura de antisemitismo y odio a los judíos, según Rambam.Rambam recordó un episodio famoso citado por el historiador local Irving Abela, autor de Ninguno es demasiado: Canadá y los judíos de Europa 1933-1948, quien escribió sobre la negativa de Ottawa a aceptar refugiados judíos que huían del exterminio planteado por Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. "El departamento de Inmigración de Canadá entrevistó a un migrante potencial que había sido miembro de las SS sobre si se le debía permitir la entrada o no. La única preocupación del área de Inmigración de Canadá en ese momento era si era comunista. El hombre se quitó la camisa, mostró el tatuaje de las SS y dijo que había estado matando comunistas. Y el caballero de Inmigración de Canadá dijo: 'Bienvenido a Canadá'", señaló Rambam. "O sea, un hombre cuya entrada a Canadá se debió a que era un combatiente de las SS"."Y les diré que a Pierre Trudeau, padre del actual primer ministro y también jefe de Estado de Canadá (1968-1979 y 1980-1984), se le preguntó directamente: '¿Por qué no persiguen a estas personas horribles a las que se les permitió ingresar a Canadá por error?'. Y él respondió: 'No queremos exacerbar las tensiones étnicas'. Eso es lo que dijo textualmente", subrayó el investigador privado.Trudeau no prometió echar a los nazis de CanadáRambam advirtió a Sputnik sobre el hecho de que el nazismo, en la actualidad, es más tolerado en la sociedad que antes. Aunque el Gobierno canadiense dijo lamentar el hecho de haber aplaudido al exnazi, todavía diluye el problema, observó."Canadá no está dando un buen ejemplo. Trudeau se deshizo en disculpas pero jamás dijo 'Este hombre es un monstruo. Si lo que la gente dice sobre este hombre es cierto, es un monstruo. Nunca se le debería haber permitido ingresar a Canadá. Nos avergüenza que esta persona esté en Canadá y que gente como él esté en Canadá. Vamos a introducir nueva legislación. Vamos a ir a los tribunales. Vamos a luchar y echar a estas personas'. Pero eso no es lo que dijo. Puso excusas. La viceprimera ministra [Chrystia Freeland] hizo lo mismo. Sacrificaron a la persona que lo invitó oficialmente, pero eso será todo", concluyó Rambam.

