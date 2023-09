https://sputniknews.lat/20230927/rusia-advierte-a-canada-que-su-coqueteo-con-los-nazis-empeorara-aun-mas-las-relaciones-1144148266.html

Rusia advierte a Canadá que su coqueteo con los nazis empeorará aún más las relaciones

Rusia advierte a Canadá que su coqueteo con los nazis empeorará aún más las relaciones

MOSCÚ (Sputnik) — El coqueteo de las autoridades canadienses con los nazis afectará sin duda alguna las relaciones entre Moscú y Ottawa, declaró la portavoz... 27.09.2023, Sputnik Mundo

internacional

rusia

canadá

maría zajárova

La vocera añadió que actualmente las relaciones entre Moscú y Ottawa se encuentran en una crisis profunda debido a la posición de las autoridades canadienses. El 22 de septiembre, Yaroslav Hunka, de 98 años, figuraba entre los invitados a la sesión del Parlamento de Canadá en honor de la visita del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. El Presidente de la Cámara de los Comunes, Anthony Rota, lo presentó, entre los aplausos del público, como "un luchador por la independencia de Ucrania contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)". En realidad, Hunka resultó ser un antiguo miembro de la división de voluntarios Galizien de las SS, que estaba formada por nacionalistas ucranianos y no solo luchó contra el Ejército Rojo, sino que también cometió atrocidades contra los judíos, polacos, bielorrusos y eslovacos. El 24 de septiembre, el presidente del Parlamento canadiense alegó que no sabía los detalles de la biografía de Hunka y pidió disculpas por lo sucedido. El líder de la oposición canadiense, Pierre Poilievre, exigió una disculpa del jefe del Gobierno, Justin Trudeau, ya que fue su servicio de protocolo quien se encargó de elegir a los invitados, y ninguno de los parlamentarios podía conocer el "pasado oscuro" de Hunka. Poilievre indicó que "Trudeau debería disculparse personalmente y no echarle la culpa a otros, como suele hacer".

canadá

