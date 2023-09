https://sputniknews.lat/20230925/asi-fue-como-canada-se-convirtio-en-refugio-para-los-nazis-ucranianos-tras-la-segunda-guerra-1144094881.html

Así fue cómo Canadá se convirtió en refugio para los nazis ucranianos tras la Segunda Guerra Mundial

Así fue cómo Canadá se convirtió en refugio para los nazis ucranianos tras la Segunda Guerra Mundial

25.09.2023

El escándalo sobre la decisión del Parlamento canadiense de honrar al excombatiente ucraniano de la división Galizien de las SS, Yaroslav Hunka, continúa en el foco, con el líder de la oposición de Canadá, Polonia, grupos judíos, Rusia y las Naciones Unidas exigiendo rendición de cuentas.El pasado 22 de septiembre, Hunka, de 98 años, estuvo presente durante el discurso del presidente ucraniano Volodímir Zelenski ante la Cámara de los Comunes, en donde fue presentado a los legisladores como un veterano de la "lucha por la independencia de Ucrania contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial". Recibió una gran ovación de pie por parte de la legislatura.Pronto se supo que el exsoldado llevó a cabo su "lucha por la independencia de Ucrania" como miembro de la División Galizien de la SS, cuyo nombre formal es 14.ª División de Granaderos Waffen-SS. El pasado sangriento de la División GalizienEntre 1943 y 1945, la División Galizien arrasó Europa del Este. Se utilizó para "acciones policiales" contra partisanos polacos y soviéticos en el oeste de Ucrania y el este de Polonia. Se desplegó para acabar con cientos de civiles a la vez en los asentamientos polacos en poblados como Huta Pieniacka, Podkamien, Velykyi Khodachkiv, Prehoryle y Borów. Elementos de la división fueron evacuados y desplegados en Eslovaquia a finales del verano de 1944 para sofocar la insurrección nacional y, en enero de 1945, enviados a reprimir las operaciones partidistas en Yugoslavia. En marzo de ese mismo año, la formación se retiró a Austria, sufriendo intensas pérdidas mientras trataban de contener a las fuerzas soviéticas alrededor de Graz durante los desesperados meses cercanos al final de la guerra. Las fuerzas fascistas ucranianas incorporadas posteriormente a la división también participaron en la represión del Levantamiento de Varsovia entre agosto y septiembre de 1944, aunque la propia división no participó."Un nido de criminales nazis"El embajador ruso en Canadá, Oleg Stepánov, dijo a Sputnik este 25 de septiembre) que pediría explicaciones al Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá y a la Oficina del Primer Ministro sobre el caso de Hunka y señaló que los excriminales nazis y sus descendientes han disfrutado de "impunidad" en Canadá. Además, indicó que lamentablemente el propio país se convirtió en "un nido de criminales nazis" después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de su condición de miembro destacado de la Coalición Anti-Hitler en tiempos de guerra.Más tarde, los medios canadienses dieron seguimiento a las acusaciones, confirmaron la información y revelaron que Freeland no sólo conocía el oscuro pasado de su abuelo, sino que también ayudó a editar un artículo académico en el Periódico de Estudios Ucranianos escrito por su tío, John-Paul Kimka, profesor emérito de la Universidad de Alberta, en la década de 1990, un intento de encubrir las actividades del propagandista nazi. Cuando se reveló la noticia, Ottawa inmediatamente tildó el hecho como una campaña de "desinformación rusa" destinada a "desestabilizar las democracias occidentales", y Freeland afirmó que sus abuelos huyeron de la guerra en 1939 como "exiliados políticos con la responsabilidad de mantener viva la idea de una Ucrania independiente".Tras la escalada de la crisis ucraniana a principios de 2022, Freeland, ahora viceprimera ministra, se metió en más problemas después de tuitear (y tras la indignación pública borrar) una foto de ella misma sosteniendo una pancarta con los colores de la notoria formación militante fascista conocida como Ejército Insurgente Ucraniano (acrónimo ucraniano UPA), junto con el lema de la UPA "Slava Ukraini" (literalmente "Gloria a Ucrania").Creada en la década de 1930 como ala paramilitar de la fascista Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN, por sus siglas en inglés), la UPA fue responsable de la matanza de cientos de miles de civiles en la Ucrania occidental ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, entre ellos polacos étnicos, judíos, rusos, ucranianos antifascistas y, más tarde, a medida que avanzaba el Ejército Rojo, soldados soviéticos.Las formaciones, algunos de cuyos voluntarios acabaron uniéndose a la División Galizien, permanecieron activas hasta mucho después del final de la guerra. Con la ayuda de la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, precursora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), los militantes llevaron a cabo una campaña de terror en todo el oeste de Ucrania hasta principios de la década de 1950, matando a unos 25.000 soldados, personal de inteligencia y policías soviéticos, además de más de 32.000 civiles, incluidos muchos administradores gubernamentales. Al igual que los veteranos del SS Galizien, algunos colaboradores de la UPA acabaron en Canadá y otros países occidentales tras la guerra.Dos comunidades ucraniano-canadienses muy diferentesLa comunidad ucraniana de Canadá es un poderoso bloque político y electoral: los 1,3 millones de ucranianos étnicos registrados en el censo de 2016 representan más del 8% de la población de las provincias del oeste de Canadá y hasta el 4% de la población de Canadá en su conjunto.Sin embargo, las cosas no siempre fueron así. En las décadas de 1920, 1930 y 1940, la comunidad étnica ucraniana de Canadá, formada por 225.000 y 300.000 personas, estuvo a la vanguardia de los esfuerzos por mantener estrechos vínculos con su patria, que en ese momento formaba parte de la URSS, engrosando las filas del Partido Comunista de Canadá, creando la Asociación de Templos de Agricultores Laboristas Ucranianos, amiga de los soviéticos, y desempeñar un papel importante en la formación de la Federación Cooperativa de la Commonwealth (CCF), precursora del moderno partido socialdemócrata de Canadá, el Nuevo Partido Demócrata.Durante la Guerra Civil Española de 1936-1939, cientos de ucranianos-canadienses se ofrecieron como voluntarios para unirse al Batallón Mackenzie-Papineau de 1.200 soldados para luchar contra las fuerzas fascistas de Francisco Franco, respaldadas por los nazis. Después de que estalló la Segunda Guerra Mundial, se formó el Congreso Canadiense Ucraniano para alentar a los canadienses con ascendencia ucraniana a alistarse en las Fuerzas Armadas para luchar contra Hitler, con más de 35.000 soldados, constituyendo el segundo grupo más grande de ciudadanos canadienses de origen no británico ni francés en hacerlo.Las cosas comenzaron a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada gradual de miles de fascistas curtidos en la batalla, incluidos excombatientes de la UPA y la 14.ª División de Voluntarios SS Galizien, junto con ideólogos nacionalistas como el abuelo de Freeland, transformando lentamente la comunidad ucraniana de Canadá que pasó de ser un bastión antifascista socialmente progresista y amigo de Rusia a una base de operaciones nacionalista, anticomunista y antirrusa que busca romper con Ucrania su unión centenaria con su vecino del este.La entrada de los nacionalistas ucranianos a Canadá fue posible en gran medida gracias a los aliados occidentales: Gran Bretaña internó a miles de combatientes de las SS Galizien, primero en Italia y luego en el Reino Unido e impidió su deportación a la Unión Soviética para enfrentar juicios por crímenes de guerra.Después de rendirse a las fuerzas estadounidenses y británicas en mayo de 1945, las tropas de la División Galizien fueron colocadas en un campo de concentración cerca de Rimini, al noreste de Italia, en donde, gracias a la intervención del Vaticano que los calificó de "buenos católicos y devotos anticomunistas", Londres cambió su estatus de "prisioneros de guerra " a "personal enemigo rendido".Wladyslaw Anders, un destacado general polaco y miembro del Gobierno polaco en el exilio, también presionó a favor de los ucranianos de las Waffen SS, llamándolos ciudadanos de la Segunda República Polaca, y no soviéticos, porque los voluntarios procedían en gran medida de territorios que pertenecían a Polonia durante el período de entreguerras. Las autoridades británicas ignoraron una denuncia presentada por el Gobierno polaco ante las Naciones Unidas contra las SS Galizien en 1947 por el asesinato de 800 civiles en Huta Pieniacka, y pasaron por alto la clasificación de los Juicios de Nuremberg de todas las formaciones de las SS como organizaciones criminales.Un informe de finales de la década de 1940 del subsecretario de Estado británico que fue desclasificado en 2015 admitía en privado que Galizien "era una división de las SS y técnicamente todos sus oficiales y suboficiales de alto rango son responsables de ser juzgados como criminales de guerra". Beryl Hughes, un funcionario del Ministerio del Interior que trabajaba para enviar a Canadá algunos de los 8.000 reclutas nazis ucranianos retenidos en Gran Bretaña, admitió en correspondencia entre mediados y finales de la década de 1940 que "lo poco que sabemos de su historial de guerra es malo" y que, sin embargo, el Reino Unido "esperaba deshacerse de los prisioneros de guerra ucranianos menos deseables y enviarlos a Alemania o Canadá" en lugar de procesarlos o enviarlos a casa.La Asociación antifascista de Ucranianos Unidos en Canadá pareció haber visto la connivencia de las autoridades británicas con Ottawa desde el principio, instando a las autoridades de inmigración canadienses a no dejar entrar a los combatientes, diciendo que la "División Ucraniana (Galizien) era parte integrante del ejército de Hitler" y que "fue contra ellos que nuestros muchachos canadienses lucharon en los campos de batalla de Italia".Sin embargo, el Gobierno liberal del primer ministro Mackenzie King ignoró estas advertencias y confió en las garantías del Ministerio de Asuntos Exteriores británico de que se habían realizado comprobaciones de antecedentes para garantizar que estos hombres de las Waffen SS en particular no cometieran crímenes contra la humanidad y que no había pruebas que demostraran que "de ninguna manera que estén infectados con cualquier rastro de ideología nazi".A mediados de la década de 1980, el gobierno del entonces primer ministro Brian Mulroney formó una Comisión de Investigación sobre Criminales de Guerra en Canadá para llevar a cabo su labor en medio de una serie de acusaciones en los medios de que el país se había convertido, sin saberlo, en un puerto seguro para los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial.La comisión concluyó que la División Galizien en su conjunto no podía ser considerada colectivamente responsable de los crímenes de guerra perpetrados por miembros individuales y, de manera controvertida, se negó a aceptar pruebas de dichos crímenes de los países de Europa del Este y la URSS. Los veteranos de las SS Galizien, los combatientes de la UPA, otros colaboradores y sus descendientes acogieron con entusiasmo la disolución de la URSS en 1991, trabajando tanto de forma independiente como junto a poderosas instituciones occidentales de poder blando para comenzar a reconstruir su influencia en la Ucrania postsoviética, escribiendo y donando libros de texto, creando nuevas iniciativas de la sociedad civil para transformar la conciencia social y reimaginar la historia, así como ejercer presión para construir monumentos y cementerios conmemorativos dedicados a las tropas de las SS Galizien y otros colaboradores. A lo largo de las décadas, su influencia en la vida política y la sociedad ucranianas creció constantemente, consolidando el control de los nacionalistas de ultraderecha en el país, lo que llevó a desfiles dedicados a la creación de dichos grupos nazis, calles renombradas y monumentos erigidos a los combatientes nazis y los militantes de la UPA, y las fuerzas y colaboradores fascistas de la Segunda Guerra Mundial fueron rebautizados como "luchadores por la libertad de Ucrania".Al otro lado del Atlántico, en Canadá, también se han hecho esfuerzos para encubrir los crímenes de los nazis ucranianos durante la guerra. En el Día del Recuerdo, en noviembre de 2010, el Congreso Ucraniano Canadiense elogió a los veteranos de las SS como luchadores por la "libertad de su ancestral patria ucraniana". El mismo año, al conmemorar al fallecido presidente de la sociedad canadiense de veteranos, la UCC aseguró que sería "recordado como un héroe de Ucrania que luchó por su independencia".En 2020, grupos ucranianos en Canadá honraron a Bohdan Panchuk, un activista detrás de la Asociación de Militares Ucranianos Canadienses que ayudó a traer más de 30.000 refugiados ucranianos a Canadá después de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos unos 2.000 combatientes. Según el historiador ucraniano Olesya Khromeychuk, Panchuk pudo hacer esto impulsando una "narrativa positiva que retrata a los antiguos combatientes como una unidad antisoviética" del ejército alemán y como víctimas que fueron obligadas a formar parte de la lucha contra su voluntad, en lugar de fanáticos nacionalistas deseosos de luchar por Hitler.A todo esto se puede sumar lo que Heinrich Himmler, la mano derecha de Hitler, dijo a los combatientes de las SS Galizien, a quienes alabó por matar "a aquellos residentes que tantas veces eran una mancha sucia para su nombre, es decir, los judíos". El mundo reacciona ante el vergonzoso truco de TrudeauEn Canadá y en todo el mundo, la protesta por la aparición de Yaroslav Hunka en el Parlamento fue rápida e inesperadamente masiva.El líder de la oposición conservadora de Canadá, Pierre Poilievre, exigió una disculpa personal del primer ministro liberal Justin Trudeau.El presidente de la Cámara de Comunes, Anthony Rota, expresó "arrepentimiento" y "remordimiento" por la decisión de reconocer a Hunka y ofreció sus "más profundas disculpas" a los judíos en Canadá y en todo el mundo por acoger al veterano ucraniano de las Waffen SS, quien expresó su indignación por la exhibición.El líder de la Cámara del NDP, Peter Julian, dijo que Rota cometió un "error imperdonable que desprestigia a toda la Cámara" y el lunes (25 de septiembre) pidió al presidente que dimitiera.Polonia también exigió el lunes una disculpa de su aliado canadiense, mientras que el embajador polaco en Canadá, Witold Dzielski, enfatizó que Varsovia "nunca aceptaría blanquear a esos villanos".Finalmente, el portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, tomó nota de las disculpas de Rota, pero reiteró que la ONU "se opone a cualquier homenaje a las personas que participaron activamente en las actividades nazis durante la Segunda Guerra Mundial".Incluso los principales medios de comunicación occidentales, que normalmente guardan silencio sobre el apoyo y el encubrimiento de la OTAN a los grupos neonazis ucranianos en medio del conflicto con Rusia, han publicado artículo tras artículo sobre el escándalo, reconociéndolo como un "desastre de relaciones públicas" para Trudeau y Zelenski.

