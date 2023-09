https://sputniknews.lat/20230921/se-les-caera-su-discurso-por-que-occidente-no-quiere-dialogo-sobre-ucrania-1143933957.html

"Se les caerá su discurso": ¿por qué Occidente no quiere diálogo sobre Ucrania?

"Se les caerá su discurso": ¿por qué Occidente no quiere diálogo sobre Ucrania?

Las declaraciones del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

El canciller de Rusia expuso ante los integrantes del organismo multinacional que las naciones como Estados Unidos y sus aliadas no están dispuestas a establecer un diálogo honesto para resolver el conflicto en Ucrania."Hoy en día, en la retórica de nuestros oponentes solo oímos eslóganes: 'invasión, agresión, anexión'. Ni una palabra sobre las causas profundas del problema, sobre cómo durante muchos años han estado alimentando un régimen descaradamente nazi que reescribe abiertamente el resultado de la Segunda Guerra Mundial y la historia de su propio pueblo. Occidente elude una conversación sustantiva basada en hechos y en el respeto de todos los requisitos de la Carta [de las Naciones Unidas]. Aparentemente, no tiene argumentos para un diálogo honesto", acusó Lavrov.Al respecto, García Contreras explica que Rusia apostó por refrendar los principios de la misiva de Naciones Unidas, donde se muestran lineamientos como la igualdad y la no injerencia, y hacer énfasis en la violación de estos preceptos por parte de los países occidentales.En este sentido, el maestro en relaciones internacionales Rubén Ramos Muñoz indica en una charla para este medio que los señalamientos de Lavrov son un claro llamado de Moscú hacia los países que se oponen a Rusia y evitan negociar."Para Occidente, entablar conversaciones sobre el tema de Ucrania sería una debilidad, ya que se le caería el discurso de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Estados Unidos están por encima del poderío del Kremlin", evalúa."Por eso, Lavrov exhorta a [los Estados] a que si realmente están interesados en alcanzar un acuerdo de paz en vez de continuar con un discurso en su contra, se sienten a negociar. Rusia está en una postura diplomática y [el canciller] hace un llamado a directo a Occidente para lograr un punto en común", expone.Otras estrategias por parte de MoscúAmbos académicos de la UNAM coinciden en que Rusia tuvo un gran acierto al presentarse abierta a solucionar sus tensiones con Ucrania de manera diplomática, senda que, prevén, mantenga en un corto y largo plazo.Sin embargo, son enfáticos en que ya han existido varios intentos durante el último año, esto tras iniciar la operación especial militar en febrero de 2022, pero han sido frenados por Kiev, quien está bajo una fuerte influencia de EEUU y sus aliados."Lo que se busca es que sean posturas un poco más realistas para negociar. En el caso específico de Ucrania, ellos se niegan a reconocer la incorporación de Crimea, que ha estado en disputa desde 2014, y mientras ellos se nieguen a esta postura (...) las conversaciones no avanzarán". evalúa Ramos Muñoz. "Pero hay otros temas donde sí se puede dialogar, por ejemplo, que Kiev se mantenga neutral, no se sume a la OTAN y que tenga un acercamiento a la Unión Europea para [integrarse al bloque]", declara.Por otra parte, García Contreras destaca que gran parte de la rispidez que existe entre Rusia y Occidente por el tema de Ucrania se debe a que tienen posturas muy distintas al respecto."Esperemos que pronto se llegue a puntos en común, pero puesto que todavía estamos entre las dos partes con puntos de vista distanciados, ello no nos ha permitido avanzar en la negociación, pero existe el planteamiento abierto al diálogo", menciona.Riesgos de un conflicto mundialEn su participación ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Lavrov expuso que, conforme más avanza el tiempo, más probabilidades hay de que estalle un conflicto a escala mundial. Al respecto, Contreras considera que algunas de las cuestiones que están en juego ante esta situación son las alianzas, especialmente la que EEUU y la Unión Europea han establecido con Ucrania y la posibilidad de que la nación de Europa oriental sea parte de la OTAN."En términos geopolíticos, para Occidente sería benéfico, pero para Rusia representaría un ataque a su seguridad. Por lo tanto, lo que se juega en Kiev es un asunto fundamental en términos de posicionamiento entre las naciones occidentales y Moscú (...). Sin embargo, la diplomacia está trabajando, como lo constatamos en la audiencia de Lavrov", puntualiza."El mismo Gobierno de Vladímir Putin lo ha manifestado en distintas ocasiones. Imaginemos qué pasaría si la situación fuera a la inversa y Rusia desplegara misiles en la frontera estadounidense o mexicana. ¿Cuál sería la reacción de EEUU? Es evidente que es un tema de seguridad nacional para cualquier país que se vea acorralado", asevera Ramos Muñoz.No obstante, el especialista estima que las tensiones no disminuirán y que los argumentos occidentales se mantendrán en pos de afectar a Rusia."Además del conflicto, hay una afrenta mediática contra Moscú. En este periodo, Occidente no va a mostrar debilidad y buscará extender hasta la última instancia antes de sentarse a negociar, hecho que realizarán cuando vean que realmente Ucrania no tiene opciones para obtener la victoria. En ese instante, dialogarán con base directamente en el derecho internacional para poder establecer un acuerdo de paz en común", concluye el profesor de la UNAM.Lavrov ante la ONULavrov arribó este 19 de septiembre a la ciudad de Nueva York, en donde participa en el debate general del inicio del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.Aparte del Consejo de Seguridad, se espera que participe en una serie de reuniones multilaterales, con los integrantes del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU. Además, el canciller tiene previsto encontrase con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.El Consejo de Seguridad de la ONU está formado por cinco países miembros permanentes (Rusia, Reino Unido, China, Estados Unidos y Francia) y 10 más elegidos cada uno por dos años.Anteriormente, el secretario general de las Naciones Unidas afirmó que la mayoría de los países que lo conforman reconocen la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad. En este tenor, Lavrov aseguró que ese grupo de la ONU no debe ampliarse en favor de los países occidentales, sino de los representantes de Asia, África y América Latina.

