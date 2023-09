https://sputniknews.lat/20230915/lavrov-denuncia-una-conspiracion-en-torno-al-tema-de-las-negociaciones-ruso-ucranianas-1143742642.html

Lavrov denuncia una "conspiración" en torno al tema de las negociaciones ruso-ucranianas

Lavrov denuncia una "conspiración" en torno al tema de las negociaciones ruso-ucranianas

Existe una conspiración en torno al tema de las negociaciones ruso-ucranianas y la "pseudodiplomacia" que intenta desbaratarlo todo, declaró el ministro de... 15.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-15T11:32+0000

2023-09-15T11:32+0000

2023-09-15T11:41+0000

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

ucrania

serguéi lavrov

política

rusia

occidente

📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream

internacional

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/02/1136368689_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_6dfb7d62e0b6393d3101f0102c2c278d.jpg

El alto funcionario recordó que últimamente se han presentado bastantes iniciativas humanitarias y de mediación.Occidente, continuó, siempre ha declarado que la única base para cualquier negociación es la "fórmula de [el presidente ucraniano, Volodímir] Zelenski". Sin embargo, puntualizó que esta fórmula tiene como objetivo "infligir una derrota estratégica a Rusia, someter a juicio a los dirigentes rusos y hacerla pagar indemnizaciones".En cuanto a la operación militar especial, Rusia no tuvo más remedio que iniciarla porque se estaban creando amenazas militares directas a la seguridad nacional justo en las fronteras del país, afirmó Lavrov. Cada día estaban siendo asesinadas decenas de personas que vivían en las tierras donde sus antepasados habían vivido durante siglos, aseveró.En este contexto, el ministro recordó la negativa categórica que recibió Moscú en diciembre de 2021 por parte de EEUU y la OTAN de acordar garantías de seguridad fuera del bloque, "tal y como exigían los documentos adoptados al más alto nivel en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa [OSCE], que también fueron ignorados por Occidente".Ahora, en palabras de Lavrov, los Estados occidentales intentan engañar a los países en desarrollo para que tomen partido e influyan en su posición sobre Ucrania.El canciller también señaló que Moscú está dispuesta a reunirse con el enviado del Vaticano sobre la cuestión de Ucrania.El 28 de febrero de 2022, Moscú y Kiev entablaron negociaciones para lograr un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades, pero la última ronda presencial de estas consultas se celebró el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.Desde febrero de 2022, Rusia continúa la operación militar especial en Ucrania debido a que las repúblicas de Donetsk y Lugansk —inicialmente reconocidas por Moscú como Estados soberanos y, en septiembre pasado, junto con las provincias de Jersón y Zaporozhie incorporadas al territorio ruso tras sendos referendos— necesitaban ayuda frente a los ataques por parte de Kiev.Sabotajes contra los gasoductos Nord StreamLavrov declaró que los países occidentales no movieron un dedo para realizar una investigación transparente sobre los ataques terroristas a los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2, e hicieron la vista gorda ante estos sucesos. "Todas las circunstancias de lo ocurrido están siendo barridas bajo la alfombra", detalló.En este sentido, añadió que Occidente está difundiendo versiones de que los ataques fueron perpetrados por unos cinco o seis ucranianos, a los que "ni el presidente Volodímir Zelenski ni nadie conocía en absoluto".El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, en un punto cercano de una isla danesa y frente a las costas suecas, zonas bajo control de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).El pasado 8 de febrero, el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, afirmó que buzos militares de EEUU colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos rusos durante los ejercicios Baltops de la OTAN, a mediados de 2022, que luego fueron activadas por los noruegos.Alemania, Dinamarca y Suecia se han negado a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y tampoco comparten con Moscú los resultados de sus pesquisas.El Kremlin declaró en repetidas ocasiones que la investigación del atentado contra los Nord Stream debe ser transparente y que el mundo debe conocer al culpable. Por su parte, la Fiscalía General rusa abrió una investigación por acto de terrorismo internacional.La mesa redonda de embajadores se celebra en Moscú con la participación de representantes de misiones diplomáticas de más de 30 países.

https://sputniknews.lat/20230913/kiev-solo-crea-la-apariencia-de-que-lucha-por-la-paz-1143677762.html

https://sputniknews.lat/20230818/lavrov-occidente-busca-dar-tiempo-al-ejercito-de-ucrania-a-traves-de-supuestos-llamados-al-dialogo-1142813514.html

https://sputniknews.lat/20230711/la-inaccion-occidental-ante-el-sabotaje-de-nord-stream-es-un-intento-de-cubrir-las-huellas-1141460762.html

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, ucrania, serguéi lavrov, política, rusia, occidente, 📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream