Lavrov: Occidente no tiene argumentos para un diálogo honesto sobre Ucrania

"Hoy en día, en la retórica de nuestros oponentes solo oímos eslóganes: 'invasión, agresión, anexión'. Ni una palabra sobre las causas profundas del problema, sobre cómo durante muchos años han estado alimentando un régimen descaradamente nazi que reescribe abiertamente el resultado de la Segunda Guerra Mundial y la historia de su propio pueblo. Occidente elude una conversación sustantiva basada en hechos y en el respeto de todos los requisitos de la Carta [de la ONU]. Aparentemente, no tiene argumentos para un diálogo honesto", declaró Lavrov en su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU.El ministro de Asuntos Exteriores ruso añadió que los riesgos de un conflicto mundial son cada vez mayores. En lo que se refiere a las negociaciones, Rusia, por su parte, no las abandona, profundizó el canciller ruso. "Hablando de negociaciones, no las abandonamos ni siquiera ahora, el presidente [de Rusia, Vladímir] Putin ha hablado de ello muchas veces, incluso hace muy poco", comentó Lavrov. Dirigiéndose al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, Lavrov señaló que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había firmado un decreto prohibiendo las negociaciones. El ministro de Exteriores ruso arribó este 19 de septiembre a la ciudad de Nueva York, en donde participará en el debate general del inicio del 78.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.Aparte del Consejo de Seguridad, se espera que Lavrov participe en una serie de reuniones multilaterales, incluido el grupo de los BRICS, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU. Además, el canciller tiene previsto encontrase con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.El Consejo de Seguridad de la ONU está formado por 15 países, de los cuales 5 (Rusia, el Reino Unido, China, Estados Unidos y Francia) son miembros permanentes y 10 son miembros no permanentes elegidos cada uno por dos años.Anteriormente, el secretario general de la organización mundial, Antonio Guterres, afirmó que la mayoría de los países de la ONU reconocen la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, aseguró que el Consejo de Seguridad de la ONU no debe ampliarse en favor de los países occidentales, sino de los representantes de Asia, África y América Latina.

