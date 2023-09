https://sputniknews.lat/20230915/postura-neonazi-federacion-latinoamericana-de-periodistas-condena-amenazas-de-vocera-ucraniana-1143727649.html

"Postura neonazi": Federación Latinoamericana de Periodistas condena amenazas de vocera ucraniana

"Postura neonazi": Federación Latinoamericana de Periodistas condena amenazas de vocera ucraniana

Los inflamatorios dichos de la portavoz de las fuerzas de defensa territorial de Ucrania, la transgénero estadounidense Sarah Ashton-Cirillo, quien prometió... 15.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-15T00:16+0000

2023-09-15T00:16+0000

2023-09-15T00:19+0000

ucrania

kiev

contraofensiva

neonazismo

periodistas

rusia

internacional

otan

volodímir zelenski

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107524/97/1075249702_0:0:4500:2532_1920x0_80_0_0_db477dfca2adde883a9f9b5a743f7132.jpg

La portavoz afirmó que "la próxima semana el mundo verá" cómo "los propagandistas del Kremlin serán rastreados, pagarán por sus crímenes".Las expresiones de Sarah Ashton-Cirillo fueron condenadas inmediatamente por el secretario general de la Federación Latinoamericana de Periodistas, Nelson del Castillo, que las calificó de "muy graves".En su opinión, el presidente Volodímir Zelenski busca no solo blindarse de las críticas políticas y militares, sino también por los hechos de corrupción que se han destapado en los últimos meses, que indican que buena parte del dinero de las ayudas de EEUU y la Unión Europea al país fue a parar a los bolsillos de los gobernantes ucranianos."Lo peor es que Occidente, como solemos refererirnos a EEUU y una parte de Europa, guarde silencio ante lo que a toda luz es una barbidad", aseveró.Vale recordar que esta funcionaria ucraniana ya había sido criticada recientemente por declarar, también en un video subido a sus redes sociales, que los militares rusos "no eran humanos", dichos que provocaron una ola de reacciones de los internautas, quienes la acusaron de utilizar un lenguaje nazi.Por su parte, el académico e investigador Daniel Muñoz Torres, especializado en Europa y egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, plantel FES Aragón, le dijo a Sputnik que las declaraciones de Ashton-Cirillo son producto del desgaste político derivado del fracaso de la contraofensiva ucraniana, que ha lastimado la imagen de Zelenski tanto en su país como en el exterior, teniendo que recurrir a una escalada tanto bélica como retórica para proyectar una imagen de fortaleza en medio del desastre.Al igual que Del Castillo, estimó sorprendente que los medios occidentales no dieran más difusión a lo que era una amenaza de violencia por parte de una alta funcionaria de Ucrania al gremio de periodistas, añadiendo que esta falta de condena a sus dichos confirmaba que "el cuarto poder" trabaja en connivencia con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).El especialista vincula además los dichos de Ashton-Cirillo con las recientes amenazas proferidas por el canciller ucraniano, Dmitro Kuleba, quien en una conferencia de prensa realizada el 21 de agosto atacó a los periodistas que le preguntaron durante su comparecencia por los magros resultados ucranianos en el terreno.Según Muñoz Torres, estas actitudes indican que Ucrania ha entrado, luego de un inicio marcado por el triunfalismo patriótico y el acompañamiento mediático, en una segunda etapa del conflicto, marcada por la persecución a la prensa y a los disidentes, con el objetivo de aplastar cualquier atisbo de crítica a Volodímir Zelenski y su estrategia en el campo de batalla, mediante la adopción de una actitud de "o conmigo o contra de mí".

https://sputniknews.lat/20230914/amenazas-ucranianas-a-los-periodistas-rusos-son-un-gran-elogio-a-su-labor--video--1143715207.html

https://sputniknews.lat/20230913/eeuu-busca-despegarse-del-fracaso-de-la-contraofensiva-ucraniana-1143664565.html

ucrania

kiev

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, kiev, contraofensiva, neonazismo, periodistas, rusia, otan, volodímir zelenski, eeuu