La postura de Borrell es "intervencionista": no desea que el conflicto ucraniano termine pronto

Las declaraciones del alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, de que la prioridad del bloque es... 14.09.2023, Sputnik Mundo

El miércoles 13 de septiembre, el funcionario europeo señaló que el reto número uno de la política exterior y seguridad de Bruselas es garantizar el triunfo de Kiev."Se habla poco de ello [del diálogo], desgraciadamente (...). Yo quisiera hacer la paz, pero quienes empezaron [el conflicto] no están dispuestos a acabarlo hasta que consigan lo que quieren. No puede ser la paz del vencido. Yo acabo [la querella] en cuatro días dejando de suministrar armas. Así se acaba, con la derrota de Ucrania", afirmó Borrell en tono irónico.Al respecto, el también experto en temas internacionales Carlos Manuel López Alvarado, académico de la UNAM, afirma que declaraciones eran totalmente previsibles, ya que también están relacionadas con el auge y crecimiento de naciones como las que conforman el bloque de los BRICS, en que participan Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica."El llamado de Borrell es lógico y se entiende, porque se enfrentan a un desafío sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. La UE están entrando en un periodo de franca desesperanza al no poder contrarrestar las iniciativas desde el sur global", asegura.¿Adiós a la propuesta de la ONU?Durante meses, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha promovido el concepto de paz justa para resolver la querella entre Kiev y Moscú. Sin embargo, las declaraciones de Borrell derrumban esta postura, ya que se está impulsando a continuar con movilizaciones militares y armamentistas."Significa que está desechando esta posible solución mediante la intervención de la ONU, ya que antepone los intereses de este bloque económico ante las acciones para buscar una paz justa en el conflicto", subraya Martínez Serrano.En este tenor, la maestra en diplomacia por la Universidad de Norwich, Estados Unidos, Arlene Ramírez Uresti comenta en entrevista para Sputnik que durante este tiempo Naciones Unidas ha sido fuertemente señalada por su postura."El sistema de Naciones Unidas ha sido ampliamente criticado desde su creación, quizás por no lograr contar con un mecanismo vinculatorio real hacia los países. Lamentablemente, seguimos viendo que, en conflictos de gran escala (...), no ha tenido la capacidad para desincentivarlos y para alcanzar soluciones verdaderamente pacíficas", asevera.Ucrania, la OTAN y la seguridadDurante meses, Kiev ha buscado formar parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). No obstante, su aspiración no se ha concretado. Así, Borrell hizo un llamado para que esta acción ocurra a la brevedad, mientras acusó a Moscú de querer tomar ventaja de este evento.Sobre esta materia, López Alvarado señala que, de añadirse a la OTAN, la nación encabezada por Volodímir Zelenski estaría no solo provocando a Rusia, sino vulnerando su seguridad, esto en pos de los intereses no solo de Europa, sino también de Washington."Cuando la Federación rusa empieza a legitimar su propio proyecto de seguridad es cuando la UE y EEUU ven amenazada su seguridad, pero esta es ficticia, porque jamás respetaron el acuerdo verbal previo de no expandirse", opina. "Están disfrazando su crecimiento como una supuesta amenaza de Rusia. Hay que comprender que Borrell quiere dominar políticamente a Ucrania para continuar con esta expansión, arguyendo un discurso de agresión cuando carece por completo de lógica ese argumento", declara.Al respecto, Ramírez Uresti considera que la anexión de Kiev a la alianza belicista no garantiza que la paz llegará pronto. La especialista estima que este comentario de Borrell al respecto tiene que ver más con un llamado a la unidad dentro de la Unión Europea."El desgaste económico del apoyo hacia Ucrania está rebasando ya los límites en muchos casos, y las economías europeas no han pasado muy buen año (tras) el coletazo de la pandemia de COVID-19. Aún se resiente el problema de la cadena de suministros, el precio de los insumos para la industria alimentaria", pondera. "En realidad, la falta de empuje de EEUU hacia Europa está apretando demasiado la cuña; por ello las naciones europeas realmente no tienen una postura de bloque. Hay una división interna sobre si se sigue financiando [a Ucrania]", observa.China en la miraPero no solo Moscú está en la mira de las naciones que conforman la Unión Europea. Lo mismo ocurre con China y esto lo dejó claro Borrell, al afirmar en la misma conferencia de prensa que el segundo objetivo del bloque es equilibrar las relaciones con la nación liderada por Xi Jinping."Con China tenemos un gran problema: el desequilibrio de un déficit comercial impresionante, que ha pasado de ser de 140.000 millones de euros en 2016 a 400.000 millones en 2022", ahondó el funcionario de Bruselas.Martínez Serrano, quien también es catedrático del Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) en México, dice que el país asiático tiene la capacidad de rebasar a los Estados europeos que conforman el bloque económico y político para el que trabaja Borrell."La competencia económica, comercial, de inversiones de desarrollo científico y tecnológico de la República Popular China literalmente se come a la mayor parte de las economías de la Unión Europea, de tal suerte que, bajo estas circunstancias, es un gran rival ante el bloque. Por ende, la postura del político español es un adelanto ante este eventual contrincante, que se consolida dentro de los BRICS", explica.Sobre esta materia, López Alvarado asevera que los dichos de Borrell reflejan la incomodidad de Europa ante el posicionamiento del sur global y la inminencia de un reacomodo en las relaciones internacionales.La maestra en diplomacia por la Universidad de Norwich detalla que los resultados de las elecciones en Washington en 2024, cuando el país norteamericano renueve su presidencia, darán mayor visibilidad sobre lo que ocurrirá sobre China y el conflicto entre Rusia y Ucrania en los próximos tiempos."Para Europa, el acercamiento con China es estratégico con miras hacia lo que pudiera pasar después de 2024. El bloque está pensando en una política exterior de largo alcance que le pueda garantizar una neutralidad, esto en el caso de que en EEUU vuelva Donald Trump como presidente y que, de alguna forma, curándose en salud, pudiera intentar revertir el efecto de un escalamiento de tensiones comerciales entre Washington y Pekín, porque eso sí ahogaría totalmente el desarrollo de la Unión Europea", finaliza.

