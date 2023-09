https://sputniknews.lat/20230913/sarkozy-afirma-que-la-posible-adhesion-de-ucrania-a-la-otan-es-una-provocacion-contra-rusia-1143691535.html

Sarkozy afirma que la posible adhesión de Ucrania a la OTAN es una provocación contra Rusia

"La pregunta es simple: ¿entrará Ucrania en la OTAN? ¿Contribuirá a la paz o no? ¿Podríamos al menos debatir sobre esta cuestión? En mi opinión, no conducirá a la paz. La entrada de Ucrania en la OTAN es una provocación para Rusia", comentó el exmandatario una agencia de noticias francesa.Sarkozy, además, subrayó que, como una "alternativa digna de discutir", Ucrania debería contar con un estatus neutral y recibir garantías de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o de la comunidad internacional.El político está convencido de que las hostilidades en Ucrania tienen como objetivo promover un "cambio de poder en Rusia", mientras que "aquellos que afirman que es imposible negociar con [el presidente ruso Vladímir] Putin es porque nunca se han reunido con él". Además, Sarkozy sugirió que Rusia y Europa "deberían trabajar juntas". "Somos vecinos. Esta es la diferencia entre nosotros y Estados Unidos", apuntó. "Estados Unidos quería a Turquía en la Unión Europea porque es su aliado. [Washington] deseaba a Ucrania en la UE porque cuantos más países de Europa del este estén dentro del bloque más dependiente será de EEUU. La nación norteamericana quiere una UE que pueda controlar, mientras que yo quiero que sea independiente", comparó.Este agosto de 2023, el expresidente de Francia fue fuertemente criticado en su país después de una entrevista con un periódico francés en la que calificó la idea de regresar Crimea a Ucrania como "ilusoria".Ucrania solicitó ser integrante de la OTAN en septiembre de 2022, esto tras el inicio de la operación militar rusa, que ocurrió en febrero de ese mismo año.Como resultado de la Cumbre de la OTAN que se celebró en julio pasado en Vilna, los líderes de la agrupación acordaron un paquete de tres rubros para acercar a Ucrania a la alianza. El primer elemento es la creación de un programa de asistencia para Ucrania que facilitará su transición a las normas, la formación y la doctrina de la organización. El segundo es el establecimiento de un Consejo OTAN-Ucrania.El tercero es la cancelación del plan de acción para la adhesión de Kiev, que permitirá acortar el proceso de incorporación de dos pasos a uno. Sin embargo, el bloque no ha extendido una invitación oficial a Ucrania.Es más, el secretario general de la alianza, Jen Stoltenberg, declaró en la cumbre de Vilna, capital lituana, que si Ucrania no logra ganar el conflicto con Rusia, "la cuestión de las garantías y de su ingreso en la OTAN no se planteará en absoluto".El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, ha declarado que es posible que Ucrania nunca sea admitida en la OTAN, pero la alianza sólo tiene miedo de decirlo en voz alta. En su canal de Telegram, el funcionario comentó los resultados de la Cumbre de los países de la OTAN celebrada los días 11 y 12 de julio."Todo es como pensábamos: van a cancelar el Plan de Acción sobre la adhesión de Ucrania a la alianza. O sea, para aceptarla más rápido. E invitar al país 404 [Ucrania] a la OTAN. Pero no se sabe cuándo y en qué términos la aceptarán. Muy probablemente, nunca. Y esto es lo que los realistas en la alianza tienen miedo de decir en voz alta", escribió Medvédev.

