La cumbre de la OTAN demostró que "el péndulo se mueve más en función a Washington que a Bruselas"

En la reunión realizada en Vilna, Lituania, el 11 y 12 de julio, los países miembros del bloque militar aprobaron un nuevo paquete de apoyos para Ucrania centrados en seguridad, pero aplazaron una vez más el ingreso de esa nación a la alianza.Este peso de Washington es evidente en diversos rubros, pero uno de los más importantes se da en su vínculo con Ucrania, estima la analista. Ahí están en juego los intereses de la familia de Joe Biden en Kiev, mismos que, en parte, están detrás del apoyo que brinda la actual Administración federal estadounidense al Gobierno de Volodímir Zelenski, presidente ucraniano.Hay que tomar en cuenta "la situación familiar y personal de Biden respecto a los intereses de su hijo Hunter en Ucrania. No olvidemos que el mandatario estadounidense le debe a Zelenski el que él no accediera, mientras Donald Trump era presidente, a que se reabriera una investigación en contra de su hijo por corrupción, malversación de fondos, entre otros temas, porque la familia tiene dinero invertido en gasoductos y otras empresas relacionadas al sector", expone.Además de este tema, la experta destaca que, más allá de lo aprobado en el evento de la OTAN, la ayuda a Kiev se mantendrá por parte de Washington porque le conviene que Ucrania mantenga el silencio sobre los asuntos polémicos de Biden y sus hijos."El actual presidente estadounidense le debe a Zelenski su silencio y no acceder a este tema, abordado en la llamada que realizó Donald Trump al mandatario ucraniano [donde le pide investigar a la familia del actual jefe de Estado de EEUU] (...). Una manera de continuar con el apoyo es en que EEUU finalmente accedió a enviar proyectiles de artillería de racimo (...) y no hay garantía de que exploten en el instante, sino tiempo después, lo que no solo afecta a soldados, sino a civiles", explica Contreras.Resultados "muy discretos"En una charla con este medio, el académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Daniel Muñoz Torres, quien es experto en temas internacionales, estima que los resultados de la cumbre fueron menos impactantes que lo esperado en la víspera."Había grandes expectativas, pero los resultados son, de una manera, muy discretos y básicamente no se da lo que se consideraba más relevante, que era el ingreso de Ucrania a la OTAN", señala.En este mismo tenor, Contreras indica que, pese a ello, hubo algunos temas que tuvieron otros cauces, como la postura de Turquía acerca de Suecia y su intención de ingresar a la organización, así como la manera en que todos los integrantes deben aportar al gremio."Los miembros deben contribuir al presupuesto anual de la OTAN. ¿Por qué? Porque desde la era de Donald Trump se hablaba de que cada país debía abonar, al menos, 2% de su Producto Interno Bruto (PIB) y es algo que actualmente solo nueve de las naciones lo cumple", comenta.Repercusiones en los próximos mesesMuñoz Torres opina que la alianza mantendrá el fortalecimiento de su franja oriental, pero se enfrentará a la división entre sus miembros sobre la operación militar especial de Rusia en Ucrania."Por ejemplo, los países que son fronterizos con Moscú, como es el caso de Finlandia y las naciones bálticas, tienen una posición sobre el tema que a Occidente le gustaría que fuera más dura, pero ellos han sido muy cautos y tratan de no generar acciones que compliquen más el panorama geopolítico", declara el especialista.Además, el experto en temas internacionales señala que, dadas las acciones de ayuda del grupo hacia Kiev, pueden existir mayores tensiones con Moscú que, durante esta semana, ha refrendado su postura de actuar si Ucrania ingresa a la OTAN.Prueba de ello son las declaraciones de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, quien indicó que es conocido cuál es el precio a pagar por las garantías de los países del G7 —grupo conformado por Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Canadá, Italia, Francia y Alemania—."Esto suena como un chiste. El precio es conocido: el territorio de Ucrania despejado de ucranianos por las armas occidentales. Dejar exactamente tanta gente como sea necesaria para servir a los contingentes de la OTAN", escribió la funcionaria en su canal de Telegram.En este sentido, la coordinadora de Asuntos Globales de la Universidad Iberoamericana precisa que la organización a través del Consejo Ucrania-OTAN seguirá perfilando las acciones para que Kiev mantenga el conflicto, mientras el Gobierno de Zelenski busca estrategias para reactivar su economía y resolver las críticas contra su sistema político."Si Ucrania está en un escenario de conflicto, obviamente no tiene ni siquiera la capacidad de dar el 0,1% del PIB, por eso se ha considerado que, ante la coyuntura, Kiev no puede ingresar pero, sobre todo, el futuro de las relaciones entre ese país y el grupo es estar cobijada bajo el paraguas de este consejo", dice."En Ucrania hay una economía mermada y, sumado a ello, en los países miembros de la OTAN hemos visto revueltas y movimientos sociales. No es el momento preciso, pero sí es la tormenta imperfecta para que Ucrania pudiese ingresar. A pesar del caos en el tablero mundial, desde la perspectiva de la OTAN no está abonando más [al no permitir el ingreso de Kiev]. Me parece que es la decisión correcta para no generar mayor inestabilidad en la seguridad internacional", concluye Contreras.

