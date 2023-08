https://sputniknews.lat/20230829/cual-es-la-postura-de-rusia-en-la-78-sesion-de-la-asamblea-general-de-la-onu-1143139585.html

¿Cuál es la postura de Rusia en la 78 sesión de la Asamblea General de la ONU?

En vísperas de la 78 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre en Nueva York, Rusia presentó su postura firme sobre...

Según el ente, el principal objetivo de la 78 sesión de la Asamblea General es reafirmar el papel central de coordinación de la ONU en los asuntos mundiales y reforzar el sistema multipolar de relaciones internacionales. En este sentido, Rusia se muestra a favor de reforzar los fundamentos multilaterales de las relaciones internacionales sobre la base de normas jurídicas internacionales, en primer lugar de la Carta de la ONU, "haciendo hincapié en el estricto respeto de la igualdad soberana de los Estados y la inadmisibilidad de la injerencia en sus asuntos internos". Guerra en Donbás"Los ocho años de guerra del régimen de Kiev contra la población de Donbás y el sabotaje deliberado por parte de Ucrania del paquete de medidas para la aplicación de los Acuerdos de Minsk obligaron a Rusia a tomar medidas para proteger a los civiles de la región", indica el comunicado.El Ministerio de Exteriores recalca que la operación militar especial rusa lanzada en 2022 se lleva a cabo en estricto cumplimiento del artículo 51 de la Carta de la ONU y se llevará a cabo hasta que se eliminen las amenazas a la seguridad de Rusia."Los aliados occidentales de Ucrania están contribuyendo a la escalada y prolongación del conflicto suministrando a Kiev armamento pesado, prestando asistencia financiera y técnica, y reclutando y enviando mercenarios. Las armas de los países de la OTAN están siendo utilizadas por las FFAA ucranianas para golpear infraestructuras civiles y a civiles en Donbás. De este modo, Occidente se está convirtiendo en cómplice de las acciones militares y es responsable de los crímenes del régimen de Kiev", aseveró el organismo.Tales envíos de municiones "agravan drásticamente los riesgos de que estas armas (...) caigan en manos de estructuras criminales y grupos terroristas y de su proliferación incontrolada en Europa y en el mundo en su conjunto", precisó.Además, se destacó que se registran violaciones del derecho internacional humanitario y los actos terroristas cometidos por Ucrania, "y sus responsables serán castigados". Mientras Moscú nunca ha rechazado una solución diplomática a la crisis, Kiev demuestra "su total falta de interés por una solución pacífica del conflicto".En cuanto a la adhesión de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Zaporozhie y Jersón a Rusia, se produjo como resultado de la libre voluntad de su población en septiembre de 2022, de conformidad con la Carta de la ONU y la Declaración de 1970 sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, según el organismo ruso."Este documento garantiza la integridad territorial a aquellos Estados cuyos 'gobiernos representan, sin distinción de raza, credo o color, a todas las personas que viven en el territorio en cuestión'. Es obvio que las autoridades de Kiev, que llevan años persiguiendo a una parte importante de su población por motivos étnicos, religiosos, lingüísticos y culturales, no cumplen este criterio", se añadió.Este acontecimiento, así como la reincorporación de Crimea a Rusia en 2014, el Ministerio de Exteriores ruso lo califica de un requisito previo para arreglar la situación en Ucrania.Además, Moscú se ve preocupada por la creciente tendencia de la Asamblea General a "extralimitarse en sus competencias, que se observó en una serie de resoluciones antirrusas adoptadas desde el 24 de febrero de 2022 en relación con la situación en Ucrania". Revisión de resultados de la IIGMRusia rechaza categóricamente la distorsión de la historia y la revisión de los resultados de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, subraya la importancia del proyecto de resolución anual de la Asamblea General sobre la lucha contra la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a la escalada de las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Las crisis en Oriente Medio y África del NorteEl Ministerio de Exteriores ruso considera que no hay alternativa a una solución política y diplomática de las crisis en las regiones de Oriente Próximo y África del Norte y aboga por la resolución de los conflictos allí por medios pacíficos y sin injerencias externas.Una de las principales prioridades en la región de Oriente Medio es la estabilización de la situación en Siria: logro de su seguridad, pleno restablecimiento de su integridad territorial y la soberanía sobre el territorio nacional, así como la lucha contra los grupos terroristas internacionales allí.Para que se establezca la paz y la seguridad en estas regiones, es necesario resolver el problema palestino (evitar una escalada de violencia entre palestinos e israelíes); continuar el proceso político en Libia, con el restablecimiento de instituciones estatales unificadas y la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias; restablecer el alto el fuego en Yemen; normalizar la situación socioeconómica en Irak y contrarrestar allí una amenaza terrorista; ayudar a negociar un tratado de paz en las regiones de Nagorno Karabaj y Kosovo.Además, hay que fomentar la reconciliación nacional en Afganistán mediante un compromiso pragmático de la comunidad internacional con las autoridades de facto talibanes.En cuanto a la prevención de crisis y la resolución de conflictos en África, Moscú considera que los propios africanos, con el apoyo de la comunidad internacional, deben desempeñar un papel protagonista en este proceso.Presión de EEUU sobre Corea del NorteRusia está preocupada por las consecuencias destructivas de los intentos de EEUU y sus aliados de aumentar la presión sobre Corea del Norte, incluso mediante maniobras militares a gran escala. "Condenamos la provocativa actividad militar en la región a la que Pyongyang se ve obligado a reaccionar, pedimos que se rompa el 'círculo vicioso' de la escalada de tensiones. El único medio eficaz para salir del punto muerto es reanudar el diálogo político y diplomático con vistas a reducir el nivel de confrontación y lograr una solución a largo plazo de la situación en la península coreana", indica el comunicado.Paz en Colombia"La aplicación consecuente de las disposiciones del Acuerdo Final de Paz, con especial atención a la cuidadosa implementación de sus apartados sobre reforma agraria y cuestiones étnicas, sigue siendo la base irrevocable para un acuerdo en Colombia", declaró el Ministerio de Exteriores. Rusia, prosiguió, saluda el cese al fuego bilateral firmado entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional el 9 de junio de 2023. "Consideramos que los acuerdos alcanzados son un paso importante hacia la consecución de la paz integral en Colombia", agregó.Régimen de no proliferación nuclearRusia cumple estrictamente sus obligaciones en virtud del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y aboga por reforzar el régimen de no proliferación nuclear basado en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. En este sentido, sigue siendo relevante "la cuestión de detener los ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporozhie, que suponen una amenaza para su seguridad y riesgos de incidentes con liberación de radiación".Censura de los medios rusos y politización de la culturaSegún el Ministerio ruso, Moscú tiene preocupaciones sobre la politización no solo de tales organizaciones como la Unesco, sino del campo deportivo y humanitario, o sea, "los intentos de discriminar y desacreditar a las figuras culturales, la introducción de medidas restrictivas unilaterales por motivos nacionales, la demolición de monumentos asociados al patrimonio cultural".Asimismo, Rusia aboga por la abolición inmediata de la censura, por motivos políticos, de los medios rusos y en lengua rusa por parte de las autoridades de los Estados del Occidente colectivo, Ucrania y Moldavia. También insiste en que se ponga fin a la represión de periodistas y figuras públicas "indeseables".Finalmente, en el comunicado, la Cancillería rusa abordó el tema de terrorismo y narcotráfico y puntualizó que Moscú, como siempre, aboga por la lucha contra ello, con la ONU desempeñando un papel central de coordinación.La delegación rusa en la 78 Asamblea General de la ONU la liderará el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. El presidente elegido de esta sesión es el representante de Trinidad y Tobago, Dennis Francis.Cada período de sesiones de la Asamblea General de la ONU comienza en septiembre y dura un año.

