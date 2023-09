https://sputniknews.lat/20230926/inverosimil-infantil-y-negligente-el-deslinde-de-trudeau-por-el-homenaje-a-un-colaborador-nazi--1144106268.html

"Inverosímil, infantil y negligente", el deslinde de Trudeau por el homenaje a un colaborador nazi

El pasado 22 de septiembre, el primer ministro Trudeau, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, legisladores y otros invitados, rindieron una ovación de pie a Yaroslav Hunka, un veterano de 98 años que luchó en las filas de la 14ª División de Granaderos Waffen de las SS nazis contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.El presidente de la Cámara de los Comunes, Anthony Rota, quien llamó "héroe" a Hunka durante el evento en el Parlamento canadiense, ofreció disculpas este 24 de agosto mientras que la oficina de Trudeau alegó que no tenía conocimiento de que el colaborador nazi iba a ser uno de los invitados a la ceremonia.Argumento poco creíble"Eso es infantil y es completamente negligente", dijo a Sputnik Antonio Attolini Murra, diputado electo en el Congreso del estado de Coahuila (norte de México) y exasesor de la bancada del partido oficialista Morena en el Senado mexicano.Para el profesor Alejandro Salgó Valencia, académico de la UNAM y profesor de la carrera de Relaciones Internacionales, el argumento de Trudeau es una muestra de que el jefe de Gobierno canadiense es una de las personas "menos hábiles" y "menos inteligentes" para gobernar una nación.El internacionalista señaló a Sputnik que el primer ministro canadiense debió haber tenido un equipo de absoluta confianza para investigar quién iba a estar en el Parlamento, a quién iban a invitar y sobre todo si estaba contemplada una ovación de pie.Para el maestro Alejandro Martínez Serrano, profesor de Relaciones Internacionales en la UNAM y la Universidad La Salle, "no es creíble" el argumento del primer ministro. Sin embargo, agregó que "en la política no hay coincidencias, sino intereses y obviamente que el apoyo canadiense al presidente ucraniano se enmarcaba en el contexto de ese tipo de actividad"."Debió estar en Nuremberg y ahora es un héroe"Para el profesor Salgó, el acto en el Parlamento canadiense se explica por la necesidad de Canadá, Estados Unidos y otros países de alentar en estos momentos un nacionalismo ucraniano ante el fracaso de la contraofensiva en el campo de batalla con Rusia."Este individuo [Hunka] debería de haber estado en Nurenberg, y ahora sucede que se le da un reconocimiento oficial de parte de un país "democrático'" como es Canadá. Es raro, es vergonzoso, pero al mismo tiempo alcanza a desnudar la realidad que estamos viendo, en este momento, todo lo que sea antirruso (…) es digno de aplaudir, aún —y eso es lo que yo jamás creí que iba a vivir para verlo— los nazis", lamentó el académico internacionalista."Si no fuera porque conozco perfectamente al Gobierno de los Estados Unidos, al Gobierno canadiense y a los gobiernos europeos, estaría verdaderamente en un mar de confusión", ironizó el académico al agregar que "no estoy confundido porque sé que así operan y sé que en realidad ahorita lo que necesitan es generar un nacionalismo ucraniano ante el fracaso total de la contraofensiva de Zelenski. Lo que sí sé es que están pisando o están adentrándose en arenas muy movedizas". Canadá, incapacitada para hacer cualquier críticaEl maestro Martinez Serrano afirmó que Canadá queda "muy mal" ante la opinión pública internacional ya que al parecer un Gobierno democrático está respaldando a un excombatiente que militaba en una ideología que fue condenada al promover el exterminio racial y la supremacía de la raza aria.Para Attolini Murra, el acto en el Parlamento de Canadá es reflejo de "esa incapacidad política de tomar decisiones serenas y sensatas" y aseveró que el Parlamento canadiense llevará esa "mancha en su historia"."Mucho negocio se está haciendo por parte de la oligarquía occidental —principalmente estadounidense y alemana— en la venta de armamento que nutre el conflicto bélico de Ucrania muy distraídos están los líderes del supuesto mundo libre como para poner atención a un detalle tan significativo y tan importante como el que se iba a reconocer a un colaborador nazi".Para el diputado electo, después de ese acto en Ottawa, Canadá queda completamente desacreditada para poder tener cualquier tipo de incidencia o declaración.

