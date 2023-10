https://sputniknews.lat/20231019/hecho-en-rusia-las-impresionantes-tecnologias-rusas-para-el-mundo-1144936732.html

'Hecho en Rusia': las impresionantes tecnologías rusas para el mundo

'Hecho en Rusia': las impresionantes tecnologías rusas para el mundo

Exhibir el enorme potencial tecnológico ruso y encontrar nuevos mercados para empresas nacionales son objetivos de una nueva edición del foro internacional de... 19.10.2023, Sputnik Mundo

Además de servir como una muestra de los últimos avances de Rusia en el tema de la soberanía tecnológica, el evento constituye un gran punto de encuentro entre productores rusos y potenciales clientes en el exterior.Gran interés internacional por las tecnologías rusasEn este contexto, están presentes en el foro unas 80 delegaciones extranjeras. De hecho, el programa incluye sesiones dedicadas a la cooperación económico-comercial con naciones de América Latina, Asia, África y Oriente Medio, así como a impulsar el comercio entre la Unión Económica Euroasiática —un mercado común integrado por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia—, y bloques comerciales en otras regiones del mundo.Los 'artefactos' expuestos en el evento, donde tienen sus stands más de 130 compañías rusas, van desde todoterrenos y autos eléctricos hasta tecnologías nucleares, pasando por maquinaria agrícola y hasta productos de la industria alimentaria rusa. Como el pastilá: famoso postre tradicional que está ganando mercados a un ritmo vertiginoso, entre ellos China, Arabia Saudita y hasta EEUU, habiendo planes de llegar también a los consumidores latinoamericanos y caribeños.América Latina, presente en el foro 'Hecho en Rusia'América Latina está muy presente en el foro, a través de representantes de la región que recorren las instalaciones del evento, atraídos por las numerosas ofertas rusas aplicables en su región.Se trata, entre otros productos, de equipos y soluciones para el sector de salud. Por ejemplo, para combatir el cáncer mediante la radioterapia. Quienes ofrecen sus productos son empresas como la estatal rusa Rosatom, aquella que, entre otros proyectos, está construyendo en Bolivia el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear, para proveer a la nación andina las tecnologías atómicas aplicables en salud o agricultura.Otras ofertas revolucionariasTambién hay ofertas verdaderamente revolucionarias para el sector de educación. Una de ellas es la llamada 'pizarra digital'. Permite al profesor dar clases virtuales a sus alumnos y estudiantes de la manera más interactiva posible, escribiendo o moviendo los objetos en la pantalla como si se encontrara en el interior de un 'tablet' gigantesco.Para los más pequeños hay un arenero digital. Además de servir para desarrollar habilidades como la motricidad fina, gracias a interactuar con la arena –una experiencia muy importante en la época de los gadgets–, también permite al niño aprender a leer, escribir y hasta contar, fruto de la aplicación de la inteligencia artificial.Rusia también es una potencia en todo lo que tiene que ver con los edificios y casas inteligentes. Tan solo un ejemplo: para encender la luz ya no es necesario tener un cable entre el interruptor y la lámpara. Su función la va a cumplir un dispositivo electrónico, pequeño pero muy inteligente, escondido en el tablero eléctrico.La mejor relación calidad-precioTampoco se puede pasar por alto aquellos productos rusos que, aunque no sean tan 'inteligentes', tienen otra ventaja que no es nada menor: combinan un precio más que moderado con altísima calidad. Así es el caso del tractor Uralets, ideal para pequeños agricultores de todo el mundo, en particular, de América Latina. Su precio ronda unos 5.000 dólares y no consume mucho combustible ni tampoco necesita un mantenimiento especial.

